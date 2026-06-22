શેર માર્કેટ ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું, સેન્સેક્સ 291 પોઈન્ટ વધ્યો, નિફ્ટી પણ 24,100ને પાર
સેન્સેક્સ 291 પોઈન્ટ વધીને 77,094 અને નિફ્ટી 89 પોઈન્ટ વધીને 24,102 પર બંધ થયો.
સાંકેતિક તસવીર (getty image)
Published : June 22, 2026 at 4:13 PM IST
મુંબઈ: સોમવારે ભારતીય શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી. BSE સેન્સેક્સ 291.17 પોઈન્ટ વધીને 77,094.07 પર બંધ થયો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 89.80 પોઈન્ટ વધીને 24,102.90 પર પહોંચ્યો. યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટોમાં પ્રગતિ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો સહિતના વૈશ્વિક પરિબળોને કારણે બજાર મજબૂત બન્યું. ફાર્મા અને આઈટી શેરોમાં ખરીદીનો રસ સૌથી વધુ હતો. દરમિયાન, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 37 પૈસા નબળો પડીને 94.70 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે બંધ થયો.
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