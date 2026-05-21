મિડલ-ઈસ્ટ ટેન્શન વચ્ચે બજાર સપાટ બંધ: નિફ્ટિ 23,654 પર અટક્યો, સેન્સેક્ટ 135 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યો

આઇટી અને એફએમસીજી શેરોમાં વેચવાલી વચ્ચે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ફ્લેટ બંધ થયા, જ્યારે રૂપિયામાં મજબૂત રિકવરી જોવા મળી

આઇટી અને એફએમસીજી શેરોમાં વેચવાલી વચ્ચે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ફ્લેટ બંધ થયા, જ્યારે રૂપિયામાં મજબૂત રિકવરી જોવા મળી (Getty Image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 5:49 PM IST

મુંબઈ: ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી. સવારના ઉછાળામાં ઘટાડો થયા પછી, બંને મુખ્ય સૂચકાંકો સપાટ સ્તરે બંધ થયા. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે રોકાણકારોએ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું. IT, FMCG અને ફાયનાન્સ શેરોમાં વેચવાલીના દબાણે બજાર પર સૌથી વધુ ઘટાડો દર્શાવ્યો.

બજારનો હિસાબ-કિતાબ

ટ્રેડિંગના અંતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 23,654.70 પર સ્થિર થયો, જેમાં માત્ર 4.3 પોઈન્ટ (0.02%)નો નજીવો ઘટાડો નોંધાયો. બીજી તરફ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ 135.03 પોઈન્ટ (0.18%) ઘટીને 75,183.36 પર બંધ થયો. હેવીવેઇટ શેરોમાં સુસ્તી હોવા છતાં, નાના શેરોમાં સારી ખરીદી જોવા મળી, જેના કારણે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.63% ના વધારા સાથે બંધ થયો. મિડકેપ ઇન્ડેક્સ પણ લગભગ ફ્લેટ રહ્યો, જેમાં 0.04% નો નજીવો ઘટાડો નોંધાયો.

માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

આ સેક્ટર્સ અને શેર્સમાં રહી હલચલ

આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં, આઇટી, એફએમસીજી અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ સેક્ટર્સ પર વેચવાલીનું સૌથી વધુ દબાણ રહ્યું. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીના ઘટકોમાં, બજાજ ફાઇનાન્સ, ટેક મહિન્દ્રા, ઇન્ફોસિસ અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર ટોચના ઘટાડામાં હતા.

આનાથી વિપરીત, સિમેન્ટ અને રિયલ્ટી સેક્ટર્સે બજારને સ્થિર કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. નિફ્ટી સિમેન્ટ ઇન્ડેક્સ આજે 2% થી વધુ ઉછળ્યો હતો. ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને એપોલો હોસ્પિટલ્સ જેવી કંપનીઓએ તેમના મજબૂત ત્રિમાસિક કમાણી દ્વારા શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને નવા રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરને સ્પર્શ કર્યો.

ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

રૂપિયામાં મજબૂત રિકવરી અને હળવી વોલેટિલિટી

ગત સત્રમાં 97 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરની નજીક પહોંચ્યા પછી, ભારતીય રૂપિયામાં આજે મજબૂત રિકવરી જોવા મળી હતી. શોર્ટ કવરિંગને કારણે, રૂપિયો લગભગ 65 પૈસા (0.68%) મજબૂત થઈને યુએસ ડોલર સામે 96.15 ના સ્તરે બંધ થયો. વધુમાં, બજારની અસ્થિરતા અને ભયને માપતો સૂચકાંક INDIAVIX 3.5% ઘટીને 17.80 ના સ્તરે સ્થિર થયો, જેનાથી રોકાણકારોને થોડી રાહત મળી.

ભવિષ્ય અંગે શું કહે છે નિષ્ણાતો?

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી, 23,700 અને 23,800 સ્તર નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક રેઝિસ્ટન્ટ તરીકે યથાવત છે. જો તે આ લેવલથી ઉપર જાય તો 24,000નું સ્તર એક મહત્વપૂર્ણ માનસિક પડકાર ઉભો કરશે. તેનાથી વિપરીત, નકારાત્મક બાજુએ, બજાર 23,500 થી 23,600 ની રેન્જમાં મજબૂત ટેકો મળી રહ્યું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આગામી દિવસોમાં, બજારની ગતિવિધિઓ જૂનમાં યોજાનારી RBIની નાણાકીય નીતિ સમીક્ષા, યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પર નિર્ભર રહેશે.

ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

