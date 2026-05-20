છેલ્લા કલાકમાં સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં જોરદાર રિકવરી, 800થી વધુ પૉઈન્ટ્સના સુધારા સાથે બજાર લીલા નિશાનમાં બંધ

આર્થિક મંદી અને ભારે ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે, છેલ્લા કલાકમાં ભારે ખરીદીને કારણે, સેન્સેક્સ 117 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 41 પોઈન્ટ વધીને લીલા નિશાનમાં બંધ થયા

Published : May 20, 2026 at 5:47 PM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારે બુધવારે ભારે અસ્થિર ટ્રેડિંગ સત્રમાં જોરદાર કમબેક કર્યું. સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો શરૂઆતના અને બપોરના ટ્રેડિંગમાં ભારે ઘટાડામાંથી નોંધપાત્ર રીતે સુધર્યા અને છેલ્લા કલાકમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે વધારા સાથે બંધ થયા. બજારને મુખ્યત્વે તેલ, ગેસ અને ઑટો સેક્ટર્સના શેરો તરફથી નોંધપાત્ર ટેકો મળ્યો.

મુખ્ય બજાર ડેટા

સત્રના અંતે, 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 117.54 પોઈન્ટ એટલે કે 0.16 ટકા વધીને 75,318.39 પર બંધ થયો. આજના ટ્રેડિંગ દરમિયાન, સેન્સેક્સમાં ભારે વેચાણ દબાણ જોવા મળ્યું, જેના કારણે તે 74,529.41 ની નીચલી સપાટીએ પહોંચી ગયો. જોકે, તે નીચલા સ્તરેથી લગભગ 876 પોઈન્ટ વધીને 75,406.18ની તેની ઇન્ટ્રા-ડે ઉચ્ચતમ સપાટીની નજીક પહોંચ્યો.

માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 પણ 41.00 પોઈન્ટ એટલે કે 0.17 ટકા વધીને 23,659.00 પર બંધ થયો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન, નિફ્ટી 23,397.30ની નીચલી સપાટીએ પહોંચી ગયો હતો પરંતુ છેલ્લા કલાકની ખરીદીએ તેને 23,690.90 ની તેની ઇન્ટ્રા-ડે ઊંચી સપાટીની નજીક લાવી દીધો.

મુખ્ય શેરો અને સેક્ટર્સની સ્થિતિ

આજના રિકવરી સેશનમાં હિન્દાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને બજાજ ઓટો નિફ્ટીમાં ટૉપ ગેઇનર્સમાં હતા, જેમણે બજારને સપોર્ટ આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ક્ષેત્રીય સૂચકાંકોમાં, નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને નિફ્ટી ઑટોએ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. એનર્જી અને ઓટોમોબાઈલ શેરોમાં વધારા સાથે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત થયો. તેનાથી વિપરીત, નિફ્ટી મીડિયા અને નિફ્ટી FMCG આજના ટ્રેડિંગમાં સૌથી વધુ નુકસાનકર્તા રહ્યા, જેમાં વેચાણનું દબાણ જોવા મળ્યું.

મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ગેઇન

વ્યાપક બજારમાં પણ મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.49 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.04 ટકાનો નજીવો વધારો નોંધાયો.

ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

બજાર નિષ્ણાતો શું કહે છે?

બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે નિફ્ટી ઊંચા સ્તરે નવા વેચાણ દબાણનો અનુભવ કરી રહ્યો છે. ટેકનિકલ ચાર્ટ મુજબ, આગામી દિવસોમાં 23,700 થી 23,800 ઝોન સખત પ્રતિકાર તરીકે કાર્ય કરશે. જો નિફ્ટી 23,800ને પાર કરવામાં અને તેનાથી ઉપર ટકાવી રાખવામાં સફળ થાય છે, તો તે ઝડપથી 24,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તર તરફ આગળ વધી શકે છે. નકારાત્મક બાજુએ, 23,400 સ્તર તાત્કાલિક સપોર્ટ ઝોન છે, જ્યારે 23,300 સ્તર બજાર માટે ખૂબ જ મજબૂત અને મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ બેઝ છે.

વિશ્લેષકો માને છે કે રોકાણકારો હવે વ્યાજ દરોની ભાવિ દિશા સમજવા માટે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની એપ્રિલ નીતિ બેઠકની મિનિટ્સની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હાલમાં, વ્યાપક બજાર વલણ રેન્જ-બાઉન્ડ રહેવાની અપેક્ષા છે, જેમાં સેક્ટર અને સ્ટોક-સ્પેસિફિક રોકાણ તકો ઉપલબ્ધ છે.

ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

