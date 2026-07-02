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આઈટી શેર્સમાં તોફાની તેજીથી માર્કેટમાં રોનક; સેન્સેક્સમાં 579 પૉઈન્ટ્સનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24,175ને પાર

ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં ઘટાડા અને IT શેરોમાં તેજીને લીધે બજારમાં રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં સકારાત્મકતા આવી

ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં ઘટાડા અને IT શેરોમાં તેજીને લીધે બજારમાં રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં સકારાત્મકતા આવી
ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં ઘટાડા અને IT શેરોમાં તેજીને લીધે બજારમાં રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં સકારાત્મકતા આવી (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 6:11 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે બુધવારનો દિવસ ખૂબ જ સારો રહ્યો. ગ્લોબલ માર્કેટમાંથી મળેલા સકારાત્મક સંકેતો અને ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે સ્થાનિક શેરબજારમાં વ્યાપક તેજી જોવા મળી. આ તેજીને પગલે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 579.48 પોઈન્ટ (0.75%) વધીને 77,502.12 પર બંધ થયો જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 50 પણ 169.85 પોઈન્ટ (0.71%) વધીને 24,175.70 પર બંધ થયો.

તેજી પાછળના મુખ્ય કારણો

બજારના નિષ્ણાતોના મતે, દોહામાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વેપાર વાટાઘાટોના સકારાત્મક પરિણામથી રોકાણકારોનો મૂડ બદલાઈ ગયો છે. આ વાટાઘાટો બાદ, વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $71 થી નીચે આવી ગયા, જેનાથી ભારત જેવા ઑઈલ આયાત કરતા અર્થતંત્રોને નોંધપાત્ર રાહત મળી. આ ઉપરાંત, ભારત-જાપાન સમિટમાં AI, ડિફેન્સ ટેકનોલોજી અને ઊર્જા સુરક્ષા જેવા વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાં થયેલા નવા કરારોએ પણ સ્થાનિક બજારના સેન્ટિમેન્ટ્સને મજબૂત બનાવ્યા.

IT શેરોએ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું

આજના ટ્રેડિંગમાં IT સેક્ટર સૌથી મોટું હાઇલાઇટ રહ્યું. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી મંદીમાં રહેલા IT ઇન્ડેક્સે મે 2025 પછીનો સૌથી મોટો એક દિવસીય ઉછાળો નોંધાવ્યો. ઇન્ફોસિસ, ટેક મહિન્દ્રા અને ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) જેવી મોટી IT કંપનીઓના શેરમાં આક્રમક શોર્ટ-કવરિંગ જોવા મળ્યું, જેના કારણે તેઓ નિફ્ટીમાં ટોચના ગેઇનર્સમાં સામેલ થયા. IT ઉપરાંત, ઑટો, રિયલ્ટી અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સેક્ટરમાં પણ 1% થી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો. જોકે, PSU બેંક ઇન્ડેક્સ 0.43% ઘટીને લાલ નિશાનમાં બંધ થયો.

સ્મૉલકેપ શેરોમાં ભારે ખરીદી

બિગ-કેપ શેરોની સાથે, આજે બ્રૉડર બજારમાં પણ મજબૂત ખરીદી જોવા મળી. જ્યારે મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.48% વધ્યો, તો બીજી તરફ સ્મૉલકેપ ઇન્ડેક્સે બજાર કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું અને 1.25% નો મજબૂત ઉછાળો નોંધાવ્યો. બજારના ભયનો માપદંડ, ઇન્ડિયા VIX પણ 7.17% ઘટીને 12.29 પર પહોંચ્યો, જે દર્શાવે છે કે આગામી દિવસોમાં બજાર સ્થિર રહી શકે છે.

ટેકનિકલ આઉટલુક

બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આજે સમગ્ર સત્ર દરમિયાન નિફ્ટી મજબૂત રહ્યો અને 24,200 પ્રતિકાર ઝોન તરફ આગળ વધ્યો. ટેકનિકલ ચાર્ટ પર, જો નિફ્ટી 24,200 સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો તે 24,400 થી 24,450 સ્તર તરફ આગળ વધી શકે છે, જ્યાં તેનો 200-દિવસનો EMA સ્થિત છે. ઘટાડાના કિસ્સામાં, 24,000 નું મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તર બજાર માટે મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરશે.

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