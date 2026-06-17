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માર્કેટમાં તેજી યથાવત: સેન્સેક્સમાં 347 પૉઈન્ટ્સનો વધારો, નિફ્ટી 24,000ને પાર

વૈશ્વિક સ્તરે સ્થિતિમાં સુધારો થવાને પરિણામે ભારતીય બજારમાં સતત ચોથા દિવસે રોનક, મેટલ, સરકારી બેંક અને કન્ઝ્યૂમર ડ્યૂરેબલ્સમાં ભારે ખરીદી

વૈશ્વિક સ્તરે સ્થિતિમાં સુધારો થવાને પરિણામે ભારતીય બજારમાં સતત ચોથા દિવસે રોનક, મેટલ, સરકારી બેંક અને કન્ઝ્યૂમર ડ્યૂરેબલ્સમાં ભારે ખરીદી
વૈશ્વિક સ્તરે સ્થિતિમાં સુધારો થવાને પરિણામે ભારતીય બજારમાં સતત ચોથા દિવસે રોનક, મેટલ, સરકારી બેંક અને કન્ઝ્યૂમર ડ્યૂરેબલ્સમાં ભારે ખરીદી (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 5:44 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારો બુધવારે સતત ચોથા ટ્રેડિંગ સેશનમાં તેજી જાળવી રાખી. મેટલ, પીએસયુ બેંક અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ શેર્સમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો વધારા સાથે બંધ થયા. અસ્થિર વેપાર વચ્ચે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી (નિફ્ટી 50) ફરી એકવાર 24,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને પાર કરવામાં સફળ રહ્યો.

સત્રના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 347.14 પોઈન્ટ એટલે કે 0.45 ટકાના વધારા સાથે 77,155.62 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નિફ્ટી 50 સૂચકાંક 96.55 પોઈન્ટ એટલે કે 0.4 ટકાના વધારા સાથે 24,085.70 પર બંધ થયો. આજે બજારે સાવધાનીપૂર્વક શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ અંતિમ કલાકો દરમિયાન પસંદગીના હેવીવેઇટ શેરોમાં ખરીદીએ સૂચકાંકોને ઉપરની તરફ ખેંચી લીધા.

માર્કેટમાં ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટમાં ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી 24,100–24,200 ઝોન હવે નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક રેઝિસ્ટન્સ લેવલ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. જો બજાર આ સ્તરને વટાવી જાય છે, તો વધુ લાભ જોવા મળી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, ઘટાડાની સ્થિતિમાં, 24,000 નો આંકડો, જે અગાઉ બજાર માટે મુખ્ય અવરોધ તરીકે કામ કરતો હતો, એક મહત્વપૂર્ણ અને મજબૂત સપોર્ટ સ્તર બનશે.

સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં પણ રહી રોનક

બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોની સાથે, બ્રોડર માર્કેટમાં, ખાસ કરીને મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ સૂચકાંકોમાં આજે સકારાત્મક ગતિ જોવા મળી. નિફ્ટી મિડ-કેપ સૂચકાંકમાં 0.52 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલ-કેપ સૂચકાંકમાં 0.79 ટકાનો વધારો થયો. સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં આ તેજીથી રિટેલ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

આજના ટૉપ લૂઝર્સ
આજના ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

કયા સેક્ટરની કેવી સ્થિતિ?

સેક્ટોરલ પરફોર્મન્સની દ્રષ્ટિએ, 'નિફ્ટી પીએસયુ બેંક' સૂચકાંકે આજે સૌથી પ્રભાવશાળી પરિણામો આપ્યા, જેનાથી રોકાણકારોમાં રસ જાગ્યો. નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને નિફ્ટી મેટલ સૂચકાંકો પણ લીલા નિશાનમાં બંધ થયા. તેનાથી વિપરીત, નિફ્ટી ઓટો અને નિફ્ટી રિયલ્ટી સૂચકાંકો સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે નીચા સ્તરે બંધ થયા હતા.

મુખ્ય નિફ્ટી શેરોમાં, ટ્રેન્ટ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ટોપ ગેઈનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા, જેમણે દિવસભર બજારને ટેકો પૂરો પાડ્યો.

આજના ટૉપ ગેઈનર્સ
આજના ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ પર ફોકસ

આ દરમિયાન, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની નીતિ બેઠકના નિર્ણય પહેલા રોકાણકારોએ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું હતું. ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટી (FOMC) વ્યાજ દર 3.5-3.75 ટકા પર યથાવત રાખે તેવી અપેક્ષા છે. રોકાણકારો વૈશ્વિક વૃદ્ધિ અને ફુગાવા પર સેન્ટ્રલ બેંકની ટિપ્પણીઓની રાહ જોઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ, ડોલર ઇન્ડેક્સ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ મર્યાદિત રેન્જમાં રહેતા હોવાથી, ભારતીય રૂપિયો પણ 94.50 ની નજીક ફ્લેટ બંધ થયો. નિષ્ણાતો માને છે કે ટૂંકા ગાળામાં રૂપિયો 94.00-94.85 ની રેન્જમાં ટ્રેડ કરી શકે છે.

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