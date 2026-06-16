ETV Bharat / business

અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતીથી શેર માર્કેટમાં ઉત્સાહ, સેન્સેક્સમાં 544 પૉઈન્ટ્સ ઉછાળો

શાંતિ કરાર અને સસ્તા ક્રૂડના કારણે શેરબજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે તેજી; સેન્સેક્સ 544 પોઈન્ટ વધીને 76,808 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 23,989 પર બંધ થયો

શાંતિ કરાર અને સસ્તા ક્રૂડના કારણે શેરબજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે તેજી; સેન્સેક્સ 544 પોઈન્ટ વધીને 76,808 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 23,989 પર બંધ થયો
શાંતિ કરાર અને સસ્તા ક્રૂડના કારણે શેરબજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે તેજી; સેન્સેક્સ 544 પોઈન્ટ વધીને 76,808 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 23,989 પર બંધ થયો (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં મંગળવારે સતત ત્રીજા દિવસે પણ તેજીનો માહોલ રહ્યો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલા ઐતિહાસિક શાંતિ કરાર અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડા બાદ ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં પોઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટ્સને કારણે સ્થાનિક બજારોમાં તેજી જોવા મળી. આ પ્રભાવશાળી ઉછાળાને કારણે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી નોંધપાત્ર વધારા સાથે બંધ થયા.

રેકોર્ડ સ્તરની નજીક સૂચકાંકો

ટ્રેડિંગના અંતે, 30 શેરો ધરાવતો સેન્સેક્સ 544.15 પોઈન્ટ એટલે કે 0.71 ટકા વધીને 76,808.48 પર સ્થિર થયો. સત્ર દરમિયાન, સેન્સેક્સ 582.41 પોઈન્ટ વધીને 76,846.74ની ઊંચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. દરમિયાન, 50 શેરો ધરાવતો નિફ્ટી પણ 135.25 પોઈન્ટ એટલે કે 0.57 ટકાના વધારા સાથે 23,989.15 પર બંધ થયો. બજાર નિષ્ણાતોના મતે નિફ્ટી ફરી એકવાર મનોવૈજ્ઞાનિક 24,000 ના સ્તરને પાર કરવાની અણી પર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સોમવારે પણ બજારોમાં નોંધપાત્ર તેજી જોવા મળી હતી, જેમાં સેન્સેક્સ 736 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 231 પોઈન્ટ વધ્યો હતો.

માર્કેટમાં ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટમાં ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

શાંતિ કરાર અને સસ્તા ક્રૂડ ઓઇલની અસર

બજારમાં આ તેજી પાછળનું મુખ્ય કારણ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલ શાંતિ કરાર છે. રવિવારે, બંને રાષ્ટ્રો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા સંમત થયા, જે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉર્જા પુરવઠા કોરિડોરમાં સ્થાન ધરાવે છે. આ સમાચાર પછી, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ નરમ પડ્યા; વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 2 ટકા ઘટીને $81.45 પ્રતિ બેરલ થયો. સસ્તું ક્રૂડ ઓઇલ ભારત જેવા ઉભરતા અર્થતંત્રોને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે, કારણ કે તે રાષ્ટ્રીય આયાત બિલ ઘટાડે છે અને ફુગાવાને કાબુમાં રાખવામાં મદદ કરે છે.

આજના ટૉપ ગેઈનર્સ
આજના ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

આ શેર્સમાં જોવા મળી સૌથી વધુ હલચલ

સેન્સેક્સની ટોચની 30 કંપનીઓમાં, આજે IT, બેંકિંગ અને FMCG ક્ષેત્રના શેરોમાં મજબૂત ખરીદી જોવા મળી. ટોચના લાભાર્થીઓમાં HCL Tech, Bajaj Finserv, NTPC, Hindustan Unilever, TCS અને Bajaj Financeનો સમાવેશ થાય છે.

જોકે, આ વ્યાપક તેજી વચ્ચે, કેટલીક કંપનીઓના શેરમાં પણ ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો હતો. નફા-બુકિંગને કારણે, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (IndiGo), અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, મારુતિ સુઝુકી અને ટાટા સ્ટીલના શેર લાલ નિશાનમાં બંધ થયા.

વિદેશી રોકાણકારોના કમબેકથી મળ્યો સપોર્ટ

બજારના નિષ્ણાતોના મતે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) ના વલણમાં ફેરફારને કારણે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે. લાંબા વિરામ પછી, વિદેશી રોકાણકારો ભારતીય શેરબજારમાં ખરીદદારો તરીકે પાછા ફર્યા છે. એક્સચેન્જ ડેટા દર્શાવે છે કે સોમવારે વિદેશી રોકાણકારોએ ₹200.05 કરોડના શેરની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી.

આજના ટૉપ લૂઝર્સ
આજના ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

નિષ્ણાતો માને છે કે જ્યાં સુધી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ નિયંત્રણમાં રહેશે અને વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય તણાવ શાંત રહેશે, ત્યાં સુધી ભારતીય શેરબજારમાં રિકવરીનો આ તબક્કો ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SHARE MARKET CLOSING 16 JUNE
NSE NIFTY BSE SENSEX
IRAN USA WAR
CRUDE OIL
SHARE MARKET CLOSING 16 JUNE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.