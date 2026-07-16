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ભારે ઉતાર-ચઢાવ બાદ નજીવા વધારા સાથે બંધ થયો સેન્સેક્સ, નિફ્ટીમાં 5 પૉઈન્ટ્સનો ઘટાડો

ભૂ-રાજકીય તણાવ અને હેવીવેઇટ શેરોમાં પ્રૉફિટ-બુકિંગને કારણે શેરબજાર સ્થિર બંધ થયું; સેન્સેક્સમાં 1 પોઇન્ટનો વધારો, નિફ્ટી 5 પોઇન્ટ ઘટ્યો

ભૂ-રાજકીય તણાવ અને હેવીવેઇટ શેરોમાં પ્રૉફિટ-બુકિંગને કારણે શેરબજાર સ્થિર બંધ થયું; સેન્સેક્સમાં 1 પોઇન્ટનો વધારો, નિફ્ટી 5 પોઇન્ટ ઘટ્યો
ભૂ-રાજકીય તણાવ અને હેવીવેઇટ શેરોમાં પ્રૉફિટ-બુકિંગને કારણે શેરબજાર સ્થિર બંધ થયું; સેન્સેક્સમાં 1 પોઇન્ટનો વધારો, નિફ્ટી 5 પોઇન્ટ ઘટ્યો (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 5:03 PM IST

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મુંબઈ: વધતા જતા વૈશ્વિક ભૂરાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત અસ્થિરતા વચ્ચે, ગુરુવારે ભારતીય શેરબજાર ભારે વધઘટ બાદ લગભગ સપાટ બંધ થયું. છેલ્લા કલાકોમાં બેંકિંગ અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેવા હેવીવેઇટ શેરોમાં પ્રૉફિટ-બુકિંગે શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં થયેલા તમામ ફાયદાઓને ધોઈ નાંખ્યા. જોકે, આઇટી અને ઑટોમોબાઇલ શેરોમાં મજબૂતાઈએ બજારને નિચલા સ્તરે ટેકો આપ્યો અને મોટો ઘટાડો અટકાવ્યો.

30 શેરોવાળો BSE સેન્સેક્સ માત્ર 1.44 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે 77,186.87 પર બંધ થયો. અગાઉ, યુએસ ફુગાવાના ડેટામાં નરમાઈને કારણે સ્થાનિક બજારે મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. દિવસના ટ્રેડિંગ દરમિયાન, સેન્સેક્સ 394.26 પોઈન્ટ એટલે કે, 0.51 ટકા ઉછળીને 77,579.69 ની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો. જોકે, સેલિંગ પ્રેશરને કારણે બંધ થતાં પહેલા જ તે પાછો નીચે આવી ગયો.

બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો મુખ્ય સૂચકાંક, નિફ્ટી પણ સાંકડી રેન્જમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જે 5.75 પોઈન્ટ એટલે કે 0.02 ટકાના ઘટાડા સાથે 24,072.75 પર બંધ થયો.

ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

કંપનીઓના શેર્સનું પ્રદર્શન

સેન્સેક્સના શેરોમાં, IT અને ઑટો સેક્ટરના શેર્સે બજારને સ્થિર રાખ્યું. ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઈન્ડિગો), HCL ટેક્નોલોજીસ, બજાજ ફાઇનાન્સ, મારુતિ સુઝુકી, મહિન્દ્રા & મહિન્દ્રા અને ટેક મહિન્દ્રા ટૉપ ગેઈનર્સમાં સામેલ રહ્યાં.

બીજી તરફ, પ્રૉફિટ-બુકિંગને કારણે સેલિંગ પ્રેશર હેઠળ આવેલા મુખ્ય શેરોમાં ઇટરનલ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (BEL), બજાજ ફિનસર્વ, HDFC બેંક અને એક્સિસ બેંકનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે બજારનો ફાયદો મર્યાદિત રહ્યો.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

બજારની અસ્થિરતાના મુખ્ય કારણો

હેવીવેઇટ શેરોમાં પ્રૉફિટ-બુકિંગ: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને HDFC બેંક જેવા ઇન્ડેક્સ હેવીવેઇટમાં રોકાણકારોએ નફો બુક કરાવ્યો હોવાથી બજારમાં દબાણ વધ્યું.

નબળા એશિયન બજારો: એશિયન બજારોમાંથી મિશ્ર અને નબળા સંકેતોએ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને અસર કરી. દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી ઇન્ડેક્સ રેકોર્ડ 6.37 ટકા ઘટ્યો. જાપાનનો નિક્કી અને ચીનનો શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ પણ નુકસાન સાથે બંધ થયા.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

FII દ્વારા ફંડ વિડ્રોઅલ: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત વેચવાલીથી સ્થાનિક બજાર ધીમું પડ્યું. વિનિમય ડેટા અનુસાર, વિદેશી રોકાણકારોએ બુધવારે ₹735.83 કરોડના શેર વેચ્યા.

ક્રૂડ ઑઇલ અને ફુગાવો: વૈશ્વિક ઑઈલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.39 ટકા ઘટીને $84.62 પ્રતિ બેરલ થયું. દરમિયાન, જિયોજિત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, યુએસમાં ઓછા ફુગાવાથી વ્યાજ દરની ચિંતા ઓછી થઈ છે, જેનાથી બજારને નીચેથી ટેકો મળ્યો છે.

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