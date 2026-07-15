ETV Bharat / business

અમેરિકા-ઈરાન તણાવ વચ્ચે બેન્કિંગ શેરોમાં ચમક, લીલા નિશાનમાં બંધ થયું ભારતીય શેરબજાર

અમેરિકા-ઈરાન તણાવ અને સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે, બેંકિંગ શેરોમાં ઉછાળાને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી અનુક્રમે 130 અને 26 પોઈન્ટ વધીને બંધ થયા

અમેરિકા-ઈરાન તણાવ અને સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે, બેંકિંગ શેરોમાં ઉછાળાને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી અનુક્રમે 130 અને 26 પોઈન્ટ વધીને બંધ થયા
અમેરિકા-ઈરાન તણાવ અને સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે, બેંકિંગ શેરોમાં ઉછાળાને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી અનુક્રમે 130 અને 26 પોઈન્ટ વધીને બંધ થયા (Getty)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: ગ્લોબલ માર્કેટથી મળેલા સકારાત્મક સંકેતો અને અમેરિકન ફુગાવાના આંકડામાં ઘટાડાથી ઉત્સાહિત શેરબજાર વધારા સાથે બંધ થયું. બેન્કિંગ અને ફાયનાન્શિયલ સેક્ટર્સમાં આવેલી મજબૂતીએ બજારને ગત સત્રમાં આવેલા ભારે ઘટાડામાંથી ઉબરવાનું કામ કર્યું. જોકે, ટ્રેડિંગના છેલ્લા કલાકોમાં અમેરિકાન અને ઈરાન વચ્ચે વધતા સૈન્ય તણાવે રોકાણકારોની ધારણાને પ્રભાવિત કરી, જેના કારણે ઉચ્ચ સ્તરે પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળી અને બજાર પોતાનો શરૂઆતી વધારો સાચવી શક્યો નહીં.

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની સ્થિતિ

30 શેરોના સૂચકાંક BSEનો સેન્સેક્સ 130.49 પૉઈન્ટ્સ એટલે કે 0.17 ટકાના વધારા સાથે 77,185.43 પર બંધ થયો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સ એક સમયે 591.33 પૉઈન્ટસના વધારા સાથે 77,646.27ના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. બીજી તરફ નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જનો સૂચકાંક નિફ્ટી પણ 26.45 પૉઈન્ટ્સના નજીવા વધારા સાથે 24,078.50ના સ્તરે બંધ થયો, આના પહેલાના સેશન એટલે કે, મંગળવારે સેન્સેક્સમાં 561.46 અને નિફ્ટીમાં 158.95 પૉઈન્ટ્સનો મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

ટૉપ ગેઈનર્સ અને લૂઝર્સ

સેન્સેક્સના મુખ્ય શેરોમાં, આઇશર મોટર્સ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI), બજાજ ફાઇનાન્સ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો) અને એશિયન પેઇન્ટ્સ આજે ટૉપ ગેઈનર્સ શેરોમાં ઉભરી આવ્યા. બેંકિંગ ક્ષેત્ર - ખાસ કરીને જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો - એ બજારને ઘટતા અટકાવ્યું. તેનાથી વિપરીત, પાવર ગ્રીડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T), ટાટા સ્ટીલ અને ઇન્ફોસિસ જેવા હેવીવેઇટ શેરોએ વેચાણના દબાણનો સામનો કર્યો અને લૂઝર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા. જિયોજિત ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરના જણાવ્યા અનુસાર, સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરો ધરાવતા બ્રૉડર માર્કેટે આજે લાર્જ-કેપ શેરોને પાછળ છોડી દીધા.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો અને ક્રૂડ ઑઇલની અસર

એશિયન બજારોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. દક્ષિણ કોરિયાના KOSPI ઇન્ડેક્સમાં 6.24 ટકાનો તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. જાપાનનો નિક્કી 225 અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ પણ વધારા સાથે બંધ થયા, જ્યારે શાંઘાઈ કમ્પોઝિટમાં ઘટાડો થયો. બપોરના સત્ર દરમિયાન યુરોપિયન બજારો લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જ્યારે મંગળવારે યુએસ બજારો વધારા સાથે બંધ થયા હતા.

દરમિયાન, વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 0.90 ટકા વધીને $85.50 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો, જેનાથી ભારતીય બજાર માટે ચિંતા વધી ગઈ. સંસ્થાકીય રોકાણકારોની વાત કરીએ તો, મંગળવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) ₹739.69 કરોડના શેરના ચોખ્ખા વેચાણકર્તા હતા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SHARE MARKET CLOSING 15 JULY
SHARE MARKET UPDATE
NIFTY SENSEX UPDATE
CRUDE OIL PRICE
SHARE MARKET CLOSING 15 JULY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.