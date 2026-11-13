સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે શેરમાર્કેટમાં કડાકો: સેન્સેક્સ 319 પૉઈન્ટ્સ ઘટ્યો, નિફ્ટી 25,145 પર બંધ
બજારમાં આવેલા આ ઘટાડા પાછળ માત્ર પ્રોફિટ-બુકિંગ જ નહીં, પરંતુ ફુગાવાના આંકડા અને વૈશ્વિક તણાવ પણ જવાબદાર હતા
Published : November 13, 2026 at 5:40 PM IST
મુંબઈ: સપ્તાહના છેલ્લા ટ્રેડિંગ સેશનમાં શેરબજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું. દિવસની શરૂઆત 480 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે થઈ હતી અને સમગ્ર સત્ર દરમિયાન સુધારાના પ્રયાસો છતાં, અંતે બજાર ઘટાડા સાથે જ બંધ થયું. દિવસના ઉત્તરાર્ધમાં સેન્સેક્સ 319 પોઈન્ટ ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 25,150ના સ્તરની નીચે બંધ થયો. તેની સરખામણીમાં, અગાઉના સત્રમાં 12 નવેમ્બરે રોકાણકારો તરફથી ખરીદી અને વેચાણ બંને જોવા મળ્યા હતા; જોકે, આજે બજાર પર પ્રોફિટ-બુકિંગનું વર્ચસ્વ રહ્યું.
બજારમાં આવેલા આ ઘટાડા પાછળ માત્ર પ્રોફિટ-બુકિંગ જ નહીં, પરંતુ ફુગાવાના આંકડા અને વૈશ્વિક તણાવ પણ જવાબદાર હતા. ઓક્ટોબર મહિના માટે છૂટક ફુગાવો વધીને 6.09% પર પહોંચ્યો છે, જેના કારણે એવી ચિંતા ઊભી થઈ છે કે RBI આવતા મહિને વ્યાજ દરોમાં વધારો કરી શકે છે. આ શક્યતાએ રોકાણકારોના મનોબળને નબળું પાડ્યું છે.
આજનો કારોબાર કેવો રહ્યો?
આજના સત્રમાં, બજાર શરૂઆતથી જ નરમાઈના વલણ સાથે આગળ વધ્યું હતું. સવારના સત્ર દરમિયાન સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને પર દબાણ જોવા મળ્યું હતું. અનેક મુખ્ય શેરોમાં વેચવાલીને કારણે બજાર નીચે ગયું હતું. આ વલણ બપોરના સત્રમાં પણ ચાલુ રહ્યું હતું. સેન્સેક્સ 318.56 પોઈન્ટ અથવા 0.39% ઘટીને 81,592.45 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, નિફ્ટી 155.05 પોઈન્ટ અથવા 0.61% ઘટીને 25,145ની સપાટીની નજીક બંધ થયો હતો.
સૌથી વધુ વધનારા અને ઘટનારા શેરો
સેન્સેક્સમાં સામેલ 30 શેરોનું પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું હતું. માત્ર 7 શેરો ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયા હતા, જ્યારે 23 શેરોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર સૌથી વધુ વધનારો શેર રહ્યો, જે 1.22% વધીને રૂ. 1985 પર બંધ થયો. ત્યારબાદ એશિયન પેઇન્ટ્સ 0.87% વધીને રૂ. 2548 પર; ભારતી એરટેલ 0.68% વધીને રૂ. 2106.40 પર; રિલાયન્સ 0.41% વધીને રૂ.1340 પર; અને બજાજ ફાઇનાન્સ પણ 0.41%ના વધારા સાથે રૂ. 1115.20 પર બંધ થયા. આ ઉપરાંત, આઈટીસી (ITC) અને અન્ય એક શેર (મૂળ લખાણમાં 'Eternal' તરીકે ઉલ્લેખિત) પણ લાભ સાથે બંધ થયા હતા, જેમાં અનુક્રમે 0.04% અને 0.14%નો નજીવો વધારો જોવા મળ્યો હતો.
દરમિયાન, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાવનારા શેરોની યાદીમાં મોખરે રહ્યો; તેનો શેર 2.13% ઘટીને 3336 રૂપિયાના ભાવે બંધ થયો. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ 1.65% ઘટીને 12,098 રૂપિયા પર, BEL 1.60% ઘટીને 401 રૂપિયા પર, NTPC 1.18% ઘટીને 319 રૂપિયા પર અને ટ્રેન્ટ 1.09% ઘટીને 3160 રૂપિયા પર બંધ થયા. HDFC બેંકમાં 1.08%, બજાજ ફિનસર્વમાં 1.03%, અદાણી પોર્ટ્સમાં 1.01% અને ટાઈટનમાં 1%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો. આ ઉપરાંત, TCS, ઈન્ડિગો, ઈન્ફોસિસ, સન ફાર્મા, એક્સિસ બેંક અને SBI જેવા મુખ્ય શેરો પણ નુકસાન સાથે (લાલ નિશાનમાં) બંધ થયા, જેના કારણે બજાર દબાણ હેઠળ રહ્યું.
આ પણ વાંચો: