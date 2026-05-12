શેર માર્કેટ: BSE સેન્સેક્સ 1400 પોઈન્ટ ગગડ્યો, નિફ્ટીમાં પણ કડાકો

બીએસઈ સેન્સેક્સ 1546.04 પોઈન્ટ તૂટીને 74,559.24 પોઈન્ટ પર બંધ થયો, NSE નિફ્ટી 436.30 પોઈન્ટ તૂટીને 23,379.55 પોઈન્ટ પર રહ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 5:51 PM IST

મુંબઈઃ શેરબજારના સૂચકાંકોમાં મંગળવારે સતત ચોથા સત્રમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં લગભગ 2 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો કારણ કે ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ અને પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષની અનિશ્ચિતતાએ બજારના વિશ્વાસને નબળો કર્યો છે.

વિદેશી ભંડોળનો સતત આઉટફ્લો અને રૂપિયો ઓલ ટાઈમ નીચી સપાટીએ ગગડવાથી પણ રોકાણકારોનું મનોબળ ડગમગી ગયું. વ્યાપક વેચવાલી વચ્ચે બીએસઈનો 30 શેરો ધરાવતો સેન્સેક્સ 1,456.04 પોઈન્ટ અથવા 1.92 ટકા ઘટીને 74,559.24 પર બંધ થયો હતો. દિવસ દરમિયાન, તે 1,565.78 પોઈન્ટ અથવા 2 ટકા ઘટીને 74,449.50 પર રહ્યો હતો.

NSE નો 50 શેરો વાળા મુખ્ય ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 436.30 પોઈન્ટ અથવા 1.83 ટકા ઘટીને 23,379.55 ના સ્તર પર બંધ થયા છે. શેર માર્કેટમાં ટેક મહિન્દ્રા, અદાણી પોર્ટ્સ, એચસીએલ ટેક, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ, ટાઇટન અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મુખ્ય રૂપે ઘટ્યા હતા.

બીજી તરફ, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા એકમાત્ર સ્ટોક હતો જેમાં તેજી જોવા મળી. વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 2.75 ટકા વધીને US$107.1 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું. મંગળવારે, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 35 પૈસા ઘટીને 95.63 (અસ્થાયી) ની સર્વકાલીન નીચી સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.

યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે વૈશ્વિક બજારોમાં જોખમથી બચવાની પ્રવૃત્તિ વધવાના કારણે મંગળવારે યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 35 પૈસા ઘટીને 95.63 (અસ્થાયી) ના તેના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ફોરેક્સ ટ્રેડર્સે જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં 10-સપ્તાહથી ચાલી રહેલો સંઘર્ષ વધવાની આશંકા અને તેલ અને ગેસના પુરવઠા પર અસર થવાના કારણે બજારના સેન્ટિમેન્ટને અસર થઈ છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાનના શાંતિ પ્રસ્તાવને નકારવાને કારણે અનિશ્ચિતતા વધુ વધી છે.

ઇન્ટરબેંક ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં રૂપિયો 95.57 પર ખુલ્યો હતો અને ટ્રેડિંગ દરમિયાન ઘટીને 95.74ની સર્વકાલીન નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. ટ્રેડિંગના અંતે તે 95.63 (કામચલાઉ) પર બંધ થયો જે અગાઉના બંધ ભાવ કરતાં 35 પૈસાનો ઘટાડો છે.

સોમવારે પણ રૂપિયો 79 પૈસા ઘટીને 95.28ની રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.

વિશ્લેષકોના મતે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો અને ડોલરની મજબૂતાઈના કારણે રૂપિયો દબાણ હેઠળ છે. જો કે, નીચલા સ્તરે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના સંભવિત હસ્તક્ષેપથી થોડો ટેકો મળી શકે છે.

મિરાઇ એસેટ શેરખાનના સંશોધન વિશ્લેષક અનુજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, “યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેની શાંતિ વાટાઘાટોને લઈને અનિશ્ચિતતા વચ્ચે રૂપિયો નબળો રહી શકે છે. ડોલર-રૂપિયાનો હાજર એક્સચેન્જ રેટ 95.30 થી 96ની રેન્જમાં રહેવાની ધારણા છે.

દરમિયાન, વિશ્વની છ મુખ્ય કરન્સી સામે ડોલરની સ્થિતિ દર્શાવતો ડોલર ઇન્ડેક્સ 0.33 ટકા વધીને 98.28 થયો હતો.

વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડની વાયદા કિંમત 3.09 ટકા વધીને બેરલ દીઠ $ 107.43 પર પહોંચી છે. તેના કારણે સપ્લાયમાં વિક્ષેપ અને ઉર્જા ખર્ચમાં વધારો થવાની સંભાવના વધી છે.

