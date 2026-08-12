લાલ નિશાનમાં બંધ થયું બજાર, ક્રૂડ ઑઈલમાં તેજીને કારણે સેન્સેક્સ 187 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યો
આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં ઉછાળને કારણે બુધવારે ભારત શેર માર્કેટમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો
Published : August 12, 2026 at 5:10 PM IST
મુંબઈ: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંથી મળેલા નબળા સંકેતો અને ક્રૂડ ઑઈલના વધતા ભાવને કારણે ભારતીય શેરબજારમાં બુધવારે સતત બીજા દિવસે ઘટાડો નોંધાયો હતો. ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ અને 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' ફરીથી ખોલવા અંગેની અનિશ્ચિતતાને કારણે રોકાણકારો સાવચેત રહ્યા હતા, જેના પગલે બજારમાં વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું.
કારોબારના અંતે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ 187.90 પોઇન્ટ એટલે કે 0.24 ટકા ઘટીને 77,966.35ના સ્તરે બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 50 પણ 35.75 પોઇન્ટ એટલે કે 0.15 ટકા ઘટીને 24,435.95ના સ્તરે સિમટ્યો હતો.
ઑઈલના ભાવની ભારત પર અસર
બજાર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠાને લઈને ઊભી થયેલી ચિંતાઓને કારણે કાચા તેલના ભાવને ટેકો મળ્યો છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતના 80 ટકાથી વધુ કાચા તેલની આયાત કરે છે. આવી સ્થિતિમાં તેલના ભાવમાં વધારો થવાથી દેશમાં મોંઘવારી વધવાની અને વેપાર ખાધ વધુ ઊંડી થવાની આશંકા રહે છે, જે ભારતીય અર્થતંત્ર અને શેરબજાર માટે નકારાત્મક પરિબળ છે.
સેક્ટર અને શેરોની સ્થિતિ
નિફ્ટીના મુખ્ય શેરોમાં ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ (TCS), મેક્સ હેલ્થકેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને અપોલો હોસ્પિટલ્સ સૌથી વધુ નુકસાનમાં રહ્યા હતા અને આ શેરોએ ઇન્ડેક્સને નીચે ખેંચવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
સેક્ટરના દૃષ્ટિકોણથી આઈટી (IT) શેરોમાં સૌથી વધુ વેચવાલી જોવા મળી હતી. નિફ્ટી આઈટી ઇન્ડેક્સ આજે 1.54 ટકાના ઘટાડા સાથે બંધ થયો હતો. તેની સામે બેન્કિંગ સેક્ટરે બજારને સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. નિફ્ટી પીએસયુ બેન્ક (PSU Bank) ઇન્ડેક્સ 2.05 ટકાના ઉછાળા સાથે સૌથી સારો પ્રદર્શન કરનાર સેક્ટર રહ્યો, જેના કારણે બજારનો એકંદર ઘટાડો મર્યાદિત રહ્યો.
બ્રોડર માર્કેટની વાત કરીએ તો નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.28 ટકા વધીને બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.18 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
આગળ શું છે ટેક્નિકલ આઉટલુક?
બજાર વિશ્લેષકોના જણાવ્યા અનુસાર, નિફ્ટી માટે 24,500નું સ્તર મજબૂત રેઝિસ્ટન્સ બની રહ્યું છે. જો ગુરુવારે નિફ્ટી 24,400ની નીચે સરકે છે, તો તે 24,180ના સ્તર સુધી નીચે જઈ શકે છે. બીજી તરફ, 24,500ની ઉપર મજબૂત રીતે ટકવામાં સફળતા મળે તો નજીકના ગાળામાં બજારનું વલણ સુધરી શકે છે.
હવે રોકાણકારોની નજર અમેરિકાના મોંઘવારીના આંકડા પર રહેશે. આ આંકડા અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના આગામી વ્યાજદરના નિર્ણય અંગેની અપેક્ષાઓને પ્રભાવિત કરી શકે છે અને આગામી દિવસોમાં વૈશ્વિક બજારોની દિશા નક્કી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
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