પ્રૉફિટ બુકિંગના કારણે લાભ ધોવાયો છતાં વધારા સાથે બંધ થયા સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી
NSE પરના સેક્ટોરલ ઈન્ડેક્સમાં, નિફ્ટી PSU બેંક સૂચકાંકમાં 2.66 ટકાનો વધારો થયો, જ્યારે નિફ્ટી કેમિકલ્સ સૂચકાંક 1.85 ટકા અને નિફ્ટી ઓટો સૂચકાંક 1.36 ટકા વધ્યા
Published : November 11, 2026 at 6:08 PM IST
મુંબઈ: બુધવારે ભારતીય શેરબજારો વધારા સાથે બંધ થયાં. વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) દ્વારા નવી ખરીદી અને વૈશ્વિક સ્તરે સાનુકૂળ વાતાવરણને કારણે રોકાણકારોનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો હતો. જોકે, ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન પ્રોફિટ-બુકિંગ થવાને કારણે બંને મુખ્ય સૂચકાંકોમાં શરૂઆતમાં જોવા મળેલો ઉછાળો કંઈક અંશે ઘટ્યો હતો.
નિફ્ટી 50 સૂચકાંક 210.40 પોઈન્ટ એટલે કે 0.84 ટકાના વધારા સાથે 25,255.05 ના સ્તરે બંધ થયો, જ્યારે બીએસઈ સેન્સેક્સ 772.75 પોઈન્ટ એટલે કે 0.95 ટકાના વધારા સાથે 81,879.40 ના સ્તરે બંધ રહ્યો.
મજબૂત શરૂઆત બાદ, બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ (વોલેટિલિટી) જોવા મળ્યા હતા. નિફ્ટી 1.17 ટકાના વધારા સાથે ખુલ્યો હતો, જ્યારે સત્રની શરૂઆતમાં સેન્સેક્સમાં 1,143 પોઈન્ટનો ઉછાળો આવ્યો હતો. તેમ છતાં, ઊંચા સ્તરે વેચવાલી આવવાને કારણે બજાર બંધ થતા સુધીમાં આ લાભોમાં ઘટાડો થયો હતો.
વ્યાપક બજારમાં, નિફ્ટી મિડકેપ 100 માં 0.41 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 1.47 ટકા વધ્યો; જે સ્મૉલ-કેપ શેરોનું મજબૂત પ્રદર્શન દર્શાવે છે.
NSE પરના ક્ષેત્રવાર સૂચકાંકોમાં, નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સ 2.66 ટકાના વધારા સાથે સૌથી વધુ ઉછળનાર સૂચકાંક રહ્યો. નિફ્ટી કેમિકલ્સ ઇન્ડેક્સમાં 1.85 ટકાનો વધારો થયો, જ્યારે નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ 1.36 ટકા ઉપર ચઢ્યો.
કારોબારના અંતે, નિફ્ટી મીડિયા ઇન્ડેક્સમાં 0.69 ટકા, નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસમાં 0.67 ટકા અને નિફ્ટી એફએમસીજી (FMCG)માં 0.62 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો.
કોમોડિટી માર્કેટમાં, આ અહેવાલ લખાય છે તે સમયે, 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 0.58 ટકાનો વધારો થઈને તે પ્રતિ 10 ગ્રામ દીઠ રૂ.1,41,335 પર પહોંચ્યા હતા. ચાંદીના ભાવમાં પણ 2.45 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ દીઠ રૂ. 1,87,051 પર પહોંચ્યા હતા.
તેવી જ રીતે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 1 ટકાથી વધુનો વધારો થતાં તે પ્રતિ બેરલ 92.55 ડોલર પર પહોંચ્યા હતા. જોકે, ઓક્ટોબરની સરખામણીમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમાઈ જોવા મળી છે.
દરમિયાન, અન્ય મોટાભાગના એશિયાઈ બજારો પણ તેજી સાથે બંધ થયા હતા. જાપાનનો નિક્કી 225 સૂચકાંક 1.28 ટકા વધીને 61,244 પર પહોંચ્યો હતો, જ્યારે સિંગાપોરનો સ્ટ્રેટ્સ ટાઈમ્સ ઈન્ડેક્સ 0.69 ટકાના વધારા સાથે 5,296 પર બંધ થયો હતો. તાઈવાનનો વેઈટેડ ઈન્ડેક્સ 3.49 ટકા વધીને 44,257 પર બંધ થયો હતો અને દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી ઈન્ડેક્સ 2.53 ટકાના ઉછાળા સાથે 5.375 પર પહોંચ્યો હતો.
દરમિયાન, હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ 1.22 ટકા ઘટીને 24,262 પર બંધ થયો.
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "યુએસ ટેક શેરોમાં વધારા બાદ વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે ભારતીય શેરબજારો સકારાત્મક રીતે ખુલ્યા હતા. જોકે, ફેડરલ રિઝર્વ અધિકારીઓની આક્રમક ટિપ્પણીઓએ વૈશ્વિક બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો કર્યો હતો, જ્યારે તાજેતરના યુએસ સીપીઆઈ (કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ) ડેટાએ ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં વધારાની અપેક્ષાઓને વધુ મજબૂત બનાવી હતી."
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ છતાં, સ્મોલ-કેપ શેરોએ વ્યાપક બજારને વધુ સારી રીતે આગળ વધારવામાં મદદ કરી હતી. વધુમાં, રોકાણકારોના રસમાં ફેરફાર - ફાર્મા જેવા રક્ષણાત્મક ક્ષેત્રોથી દૂર ઓટો અને બેંકિંગ શેરો તરફ જવાથી - સૂચવે છે કે બજારમાં જોખમ લેવાની ક્ષમતા પાછી ફરી રહી છે. આ નવી જોખમ લેવાની ક્ષમતા ચાલુ રહે છે કે કેમ તે ભારતના આગામી ઓક્ટોબરના ફુગાવાના ડેટા અને યુએસ પીપીઆઈ (પ્રોડ્યુસર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ) ના આંકડા પર આધાર રાખે છે; એકસાથે, આ સ્થાનિક ભાવ અને વૈશ્વિક વ્યાજ દરો માટેના દૃષ્ટિકોણને આકાર આપશે.
પીએલ કેપિટલના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર (એડવાઇઝરી અને ડીલિંગ) વિક્રમ કસાટે નોંધ્યું હતું કે ભારતીય શેરબજારમાં મજબૂત હકારાત્મક વલણ જળવાઈ રહ્યું છે, જેને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (એફઆઈઆઈ) તરફથી ખરીદી, સુધારેલ વૈશ્વિક સેન્ટિમેન્ટ અને યુએસ-ઈરાન તણાવ ઓછો થવાની આશા દ્વારા ટેકો મળ્યો છે.
કસાટે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય શેરબજારોએ મજબૂત હકારાત્મક વલણ જાળવી રાખ્યું છે, જેમાં એફઆઈઆઈ ખરીદીમાં નવા ઉછાળા, સુધારેલ વૈશ્વિક વાતાવરણ અને યુએસ-ઈરાન તણાવ ઓછો થવાની અપેક્ષાને કારણે રિકવરીને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે."
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સતત FII પ્રવાહ, કમાણીની ગતિ અને સ્થિર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ બજારના દૃષ્ટિકોણને પ્રભાવિત કરતા મુખ્ય પરિબળો રહેશે.
આ પણ વાંચો: