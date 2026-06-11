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ગ્લોબલ માર્કેટમાં ઉથલપાથલ: શેરબજાર લાલ નિશાનમાં બંધ થયું; સેન્સેક્સમાં 150 પોઈન્ટ અને નિફ્ટીમાં 53 પોઈન્ટનો ઘટાડો

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને આઈટી શેર્સમાં વેચવાલીને પગલે માર્કેટમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને આઈટી શેર્સમાં વેચવાલીને પગલે માર્કેટમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો
પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને આઈટી શેર્સમાં વેચવાલીને પગલે માર્કેટમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 7:27 PM IST

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મુંબઈ: ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે ઉથલ-પાથલ જોવા મળી. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો, જેના કારણે બજાર નીચા સ્તરે બંધ થયું. ઈરાન સામે અમેરિકા દ્વારા નવી લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ વૈશ્વિક બજારોમાં ચિંતાનું વાતાવરણ પ્રવર્તી રહ્યું હતું.

ટ્રેડિંગ બંધ થતાં, NSEનો બેન્ચમાર્ક નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 53.35 પોઈન્ટ (0.23%) ઘટીને 23,161.60 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, BSEનો બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ 150.63 પોઈન્ટ (0.20%) ઘટીને 73,832.55 પર બંધ થયો.

માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

બજારમાં ઘટાડા માટેના મુખ્ય કારણો

ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાન સામે વધુ કડક હુમલાઓની ચેતવણી બાદ રોકાણકારો જોખમી રોકાણથી દૂર રહ્યા.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ: આ વ્યૂહાત્મક દરિયાઈ માર્ગ બંધ કરવાની ઈરાનની જાહેરાતથી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયમાં વિક્ષેપ પડવાની આશંકા વધી છે. આનાથી ભારત જેવા તેલ આયાત કરતા દેશો પર ફુગાવાનું દબાણ વધી શકે છે.

રૂપિયામાં નબળાઈ: સલામત રોકાણ તરીકે યુએસ ડોલરની માંગમાં વધારો થવાને કારણે ડોલર ઇન્ડેક્સ મજબૂત બન્યો; પરિણામે, છેલ્લા બે દિવસથી મજબૂત બનતો ભારતીય રૂપિયો આજે નીચા સ્તરે બંધ થયો.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

સેક્ટર અને શેરોનું પ્રદર્શન

આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં, ટેકનોલોજી અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સેક્ટર્સ પર વેચાણ દબાણનો સૌથી વધુ પ્રભાવ પડ્યો. નિફ્ટી આઇટી, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને કેમિકલ સૂચકાંકોમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થયો. મુખ્ય આઇટી કંપની ઇન્ફોસિસ નિફ્ટીમાં ટોચના ઘટાડામાં સામેલ હતી, જેના કારણે વ્યાપક બજાર નીચે ગયું. આ દરમિયાન, વ્યાપક બજારમાં મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સેગમેન્ટમાં પણ ભારે વેચવાલી જોવા મળી; નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.81% અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.67% ઘટ્યો.

જોકે, કેટલાક ક્ષેત્રોએ બજારને ટેકો આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. નિફ્ટી મીડિયા, ખાનગી બેંક અને ફાર્મા ક્ષેત્રો વધારા સાથે બંધ થયા, જેનાથી બજારના એકંદર ઘટાડાને કંઈક અંશે મર્યાદિત કરવામાં મદદ મળી.

ટોપ લૂઝર્સ
ટોપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

આગળના ટેકનિકલ સ્તરો

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, 23,300–23,400 ઝોન હવે નિફ્ટી માટે મજબૂત રેઝિસ્ટન્સ ઝોન તરીકે કાર્ય કરશે; બજારની તેજી માટે આ સ્તરથી ઉપર ટકી રહેવું જરૂરી છે. ઘટાડા તરફ, 23,100 સ્તર એક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ પૂરો પાડે છે; જો નિફ્ટી આથી નીચે જાય છે, તો બજારમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.

કરન્સી માર્કેટ અંગે નિષ્ણાતો માને છે કે જો રૂપિયો 95.80 ના સ્તરને પાર કરે છે, તો તે 96.50 તરફ આગળ વધી શકે છે, જ્યારે 94.70 સ્તર ઘટાડા પર મજબૂત આધાર રહે છે.

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