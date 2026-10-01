ઑટો અને મેટલમાં ભારે વેચવાલીથી માર્કેટમાં મોટું ગાબડું, સેન્સેક્સ 571, નિફ્ટી 198 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યા
ગુરુવારે સ્થાનિક શેરબજારમાં સતત ચોથા ટ્રેડિંગ સેશનમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો
Published : October 1, 2026 at 5:24 PM IST
મુંબઈ: ગુરુવારે સ્થાનિક શેરબજારમાં સતત ચોથા ટ્રેડિંગ સેશનમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. વૈશ્વિક બજારોના નબળા સંકેતો, ક્રૂડ ઑઈલના વધતા ભાવ અને બોન્ડ યીલ્ડમાં અસ્થિરતાને કારણે રોકાણકારોની ચિંતામાં વધારો થયો હતો. આ વ્યાપક વેચવાલીને પગલે BSE સેન્સેક્સ 570.59 પોઈન્ટ (0.79%) ઘટીને 71,909.70 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, NSE નિફ્ટી 198.50 પોઈન્ટ (0.88%) ઘટીને 22,421.95 પર બંધ થયો હતો અને મહત્વપૂર્ણ 22,450ની સપાટીની નીચે સરકી ગયો હતો.
બજારમાં ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
- ઊર્જાના વધતા ભાવ: ક્રૂડ ઓઈલ અને ઊર્જાના વધતા ખર્ચને કારણે ફુગાવો વધવાની આશંકા ઊભી થઈ છે.
- બોન્ડ યીલ્ડમાં અસ્થિરતા: બોન્ડ યીલ્ડમાં વૈશ્વિક વધઘટને કારણે રોકાણકારો સાવચેત છે, જેનાથી બજારમાં વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs)નો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે.
- વ્યાજ દરો અંગેની ચિંતા: મધ્યસ્થ બેંકો દ્વારા વ્યાજ દરોમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતાએ બજારના સહભાગીઓમાં ગભરાટનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે.
સેક્ટરનું પ્રદર્શન અને મોટો ઘટાડો નોંધાવનાર શેરો
આજે બજારમાં ઓટોમોબાઈલ, મીડિયા, મેટલ અને FMCG સેક્ટર્સને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો હતો. નિફ્ટી ઓટો ઈન્ડેક્સમાં લગભગ 3%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
- સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાવનાર શેરો: નિફ્ટીની કંપનીઓમાંથી બજાજ ઓટો, મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા અને શ્રીરામ ફાઈનાન્સના શેરોમાં સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
- બજારના વ્યાપક વલણો: મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ પણ વેચવાલીના દબાણથી બચી શક્યા ન હતા. નિફ્ટી મિડકેપ100માં 1.01%નો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100માં 0.97%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
- IT સેક્ટરનો ટેકો: આ તીવ્ર ઘટાડા વચ્ચે, માત્ર ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (IT) શેરોએ જ બજારને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. નિફ્ટી IT ઈન્ડેક્સ દિવસ દરમિયાન શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર સેક્ટર રહ્યું હતું, જેમાં TCS અને ઈન્ફોસીસ જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓના શેરોમાં ખરીદી જોવા મળી હતી.
રોકાણકારો માટે ટેકનિકલ દૃષ્ટિકોણ અને સલાહ
બજારના વિશ્લેષકોના મતે, નિફ્ટી તેના સાપ્તાહિક સપોર્ટ ઝોન (22,600–22,580) ની નીચે સરકી ગયો છે. હવે 22,400નું સ્તર એક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યું છે. જો નિફ્ટી 22,400ના સ્તરને જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ જાય, તો નબળાઈ 22,200–22,000ની રેન્જ સુધી વધી શકે છે. ઉપરની તરફ, 22,600–22,800નો વિસ્તાર હવે મજબૂત રેઝિસ્ટન્સ ઝોન બની ગયો છે.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય: નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે લાંબા ગાળાના રોકાણકારોએ ગભરાવાની જરૂર નથી; તેઓ આ ઘટાડાનો લાભ લઈને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં ધીમે ધીમે સારા ગુણવત્તાવાળા શેરોનો ઉમેરો કરી શકે છે. બીજી તરફ, ટૂંકા ગાળાના રોકાણકારોએ વૈશ્વિક નાણાકીય બજારોમાં સ્થિરતા ન આવે ત્યાં સુધી 'રાહ જુઓ અને જુઓ' (wait-and-watch)ની નીતિ અપનાવવી જોઈએ.
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