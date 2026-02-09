શેર માર્કેટમાં તેજી, Sensex 84,000ને ક્રોસ થયો, Niftyમાં 174 પોઈન્ટનો ઉછાળો
SBI ના મજબૂત પરિણામો અને ભારત-યુએસ વેપાર સોદાને કારણે સેન્સેક્સ 463 પોઈન્ટ ઉછળ્યો; નિફ્ટી 25,867 પર બંધ થયો, SBI 7.5% ઉછળ્યો.
Published : February 9, 2026 at 4:11 PM IST
મુંબઈ: સોમવારે ભારતીય શેરબજારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી. સેન્સેક્સ 485.35 પોઈન્ટ વધીને 84,065.75 ની ઐતિહાસિક ટોચ પર બંધ થયો. નિફ્ટી 173.60 પોઈન્ટ વધીને 25,867.30 પર બંધ થયો. SBIના પ્રભાવશાળી પરિણામો અને બેંકિંગ શેરોમાં ખરીદીથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો. BSE સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 50 ના આ પ્રદર્શનથી બજારમાં નવો ઉત્સાહ આવ્યો છે.
પરિણામો પછી SBIના શેર 7.57% ઉછળ્યા, જેના કારણે બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં મજબૂત ખરીદી જોવા મળી. ટાટા સ્ટીલ અને ટાટા મોટર્સમાં પણ મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો. જોકે, મેક્સ હેલ્થકેર અને IT શેરોમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકોમાં પણ 2% થી વધુનો વધારો થયો, જેના કારણે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો.