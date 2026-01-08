ભારતીય શેર બજારની નબળી શરૂઆત, સેન્સેક્સ 432 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી 26,200ની નીચે
શરૂઆતી કારોબારમાં સેન્સેક્સ 70.40 પોઈન્ટ તૂટીને 84,890.74 પર પહોંચી ગયો, જ્યારે નિફ્ટી 36.50 પોઈન્ટ તૂટીને 26,104.25ના સ્તર પર જોવા મળ્યું.
મુંબઈ: ગુરુવારે ભારતીય શેરબજાર નબળી શરૂઆત સાથે ખુલ્યા. શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 70.40 પોઈન્ટ ઘટીને 84,890.74 પર બંધ રહ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 36.50 પોઈન્ટ ઘટીને 26,104.25 પર બંધ રહ્યો. રોકાણકારોમાં સતર્કતાનો માહોલ રહ્યો.
સવારે 9:23 વાગ્યા સુધીમાં, 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 108 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા ઘટીને 84,852 પર રહ્યો હતો, જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ નિફ્ટી 46 પોઈન્ટ અથવા 0.18 ટકા ઘટીને 26,094 પર રહ્યા હતા.
વિસ્તૃત બજારોએ પણ બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોને અનુસર્યા. નિફ્ટી મિડકેપ 100માં 0.32 ટકા ઘટ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.14 ટકા ઘટ્યો હતો.
નિફ્ટી પેકમાં ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને SBI લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સના શેર્સમાં ખરીદી જોવા મળી હતી અને આ મુખ્ય વધારો નોંધવનારા શેર્સ રહ્યા. ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો રિયલ્ટી અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સિવાય લગભગ તમામ ક્ષેત્રો લાલ રંગમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા. નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ સૌથી મોટો ઘટાડો હતો, જે 1.27 ટકા ઘટ્યો હતો.
ટેકનિકલ વિશ્લેષકોના મતે, નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક સપોર્ટ 26,000 અને 26,050 ની વચ્ચે છે, જ્યારે 26,250 અને 26,300 ની વચ્ચે ઉપલા સ્તરે પ્રતિકાર જોવા મળી રહ્યો છે. ટૂંકા ગાળાની નબળાઈ છતાં, વ્યાપક બજાર સેન્ટિમેન્ટ હકારાત્મક જોવાઈ રહ્યું છે. દૈનિક ચાર્ટ પર ઉચ્ચ ટોપ્સ અને ઉચ્ચ બોટમ્સની પેટર્ન રચાઈ છે, જે મધ્યમ ગાળાના અપટ્રેન્ડ સૂચવે છે.
એશિયન બજારોમાં પણ મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. વોલ સ્ટ્રીટ પર ઘટાડો અને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનોને કારણે વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવની અસર એશિયન બજારો પર પડી. ચીનનું શાંઘાઈ સ્ટોક એક્સચેન્જ 0.09 ટકા વધ્યું, જ્યારે શેનઝેન 0.2 ટકા ઘટ્યું. જાપાનનું નિક્કી 0.96 ટકા ઘટ્યું, અને હોંગકોંગનું હેંગ સેંગ 1.26 ટકા ઘટ્યું. દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી 0.64 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયું.
યુએસ બજારોની વાત કરીએ તો, મોટાભાગના સૂચકાંકો રાતોરાત નુકસાન સાથે બંધ થયા. જોકે, નાસ્ડેકમાં 0.16 ટકાનો થોડો વધારો થયો હતો, જ્યારે S&P 500માં 0.34 ટકા અને ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ 0.94 ટકા ઘટ્યો હતો.
વિદેશી રોકાણકારોના મોરચે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ 5 જાન્યુઆરીએ રૂ. 1,528 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ રૂ. 2,889 કરોડની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી.
