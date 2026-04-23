શેર માર્કેટની શરૂઆત લાલ નિશાનમાં થઈ, સેન્સેક્સ 675 પોઈન્ટ તૂટ્યો, રોકાણકારોમાં ગભરાટ
વિદેશી રોકાણકારોના એક્ઝિટ અને વૈશ્વિક દબાણથી સેન્સેક્સ 675 પોઈન્ટ તૂટ્યો. ઓટો અને બેંકિંગ શેરમાં ઘટાડો અને ફાર્મા સેક્ટરમાં વધારો થયો.
Published : April 23, 2026 at 11:26 AM IST
મુંબઈ: ગુરુવારની સવાર ભારતીય શેરબજારો માટે નોંધપાત્ર નિરાશા લઈને આવી. છેલ્લા કેટલાક સત્રોમાં જોવા મળેલા વધારાને તોડતા બંને મુખ્ય સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી તીવ્ર ઘટાડા સાથે ખુલ્યા. આ ઘટાડાથી રોકાણકારોમાં અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ છે, જેનું મુખ્ય કારણ નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPI/FII) દ્વારા સતત વેચાણ હતું.
બજાર અપડેટ
ગુરુવારે સવારે 11:18 વાગ્યા સુધીમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 677 પોઈન્ટ અથવા 0.85 ટકા ઘટીને 77,824 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. તેવી જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 50 173 પોઈન્ટ અથવા 0.74 ટકા ઘટીને 24,201 પર હતો. લાર્જ-કેપ શેરોની સાથે, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ સૂચકાંકોમાં પણ ઘટાડો થયો, જોકે તે મુખ્ય સૂચકાંકો કરતા થોડો ઓછો ઘટ્યો. નિફ્ટી મિડકેપ 100 0.34 ટકા ઘટ્યો, અને સ્મોલકેપ 100 0.16 ટકા ઘટ્યો.
સેક્ટોરલ અપડેટ
આજના કારોબારમાં લગભગ તમામ ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ (1.61%) અને ઓટો (1.03%) સૌથી વધુ વેચાણ થઈ રહ્યું છે. બજારની દિશા નક્કી કરતા બેંકિંગ અને IT ક્ષેત્રો પણ આજે દબાણ હેઠળ છે. જોકે, સંકટના આ સમયમાં, ફાર્માસ્યુટિકલ (0.71%) અને ઓઇલ અને ગેસ ક્ષેત્રોમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો, કારણ કે રોકાણકારો તેમને 'સેફ હેવન' તરીકે માની રહ્યા છે.
ઘટાડા પાછળના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે આ ઘટાડા પાછળ ઘણા પરિબળો એકસાથે કામ કરી રહ્યા છે. સૌથી મોટું કારણ વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII)ની એક્ઝિટ છે. છેલ્લા સત્રમાં (22 એપ્રિલ), FII એ ભારતીય બજારમાંથી રૂ. 2,078 કરોડના શેર વેચ્યા હતા. ચિંતાજનક વાત એ છે કે, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) પણ આ વખતે ટેકો પૂરો પાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, તેમણે પણ ₹1,078 કરોડનું વેચાણ કર્યું.
બીજું મુખ્ય કારણ એશિયન બજારોનું નબળું પ્રદર્શન હતું. જાપાનનો નિક્કી 1 ટકાથી વધુ ઘટ્યો હતો, જ્યારે ચીન અને હોંગકોંગના બજારોમાં પણ 1.5 ટકા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
વૈશ્વિક ભૂરાજનીતિ અને ટ્રમ્પનું નિવેદન
ગઈકાલે રાત્રે યુએસ બજારો વધારા સાથે બંધ થયા હોવા છતાં, ઈરાન અને યુએસ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે વિશ્વભરમાં રોકાણકારો ચિંતિત રહ્યા છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ લંબાવવાની હાકલ કરી છે, કારણ કે તેમનું માનવું છે કે તેહરાન સરકાર આંતરિક રીતે નોંધપાત્ર રીતે નબળી પડી ગઈ છે. જોકે, યુએસ નેવી દ્વારા ઈરાની બંદરો પર નાકાબંધી ચાલુ છે, જેના કારણે તણાવ સંપૂર્ણપણે દૂર થયો નથી.
ટેકનિકલ નિષ્ણાતોના મતે, 24,100–24,000 સ્તર નિફ્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ ઝોન છે. જો બજાર આ સ્તર તોડે છે, તો ઘટાડો વધુ મોટો થઈ શકે છે. દરમિયાન, 24,400–24,500 સ્તરો પર નોંધપાત્ર પ્રતિકાર દેખાઈ રહ્યો છે. રોકાણકારોને સાવધાની રાખવા અને કંપનીઓના ત્રિમાસિક પરિણામો (Q1 કમાણી) પર નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
