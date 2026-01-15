SHADOWFAX IPO 20 જાન્યુઆરીએ ખુલશે, પ્રાઇસ બેન્ડ અને GMP વિગતો વિશે જાણો
શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસનો ₹1,907 કરોડનો IPO 20 જાન્યુઆરીએ ખુલશે, જેની કિંમત ₹118-124 પ્રતિ શેર હશે અને 28 જાન્યુઆરીએ લિસ્ટ થશે.
Published : January 15, 2026 at 6:44 PM IST
હૈદરાબાદ: ફ્લિપકાર્ટ-સમર્થિત લોજિસ્ટિક્સ સ્ટાર્ટઅપ શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસ 20 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ તેનો IPO લોન્ચ કરી રહી છે. આ ₹1,907 કરોડનો મોટો ઇશ્યૂ છે, જેમાં ₹1,000 કરોડનો નવો ઇશ્યૂ અને ₹907 કરોડનો ઓફર ફોર સેલ (OFS) શામેલ છે. કંપનીએ IPO પ્રાઇસ બેન્ડ ₹118 થી ₹124 પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. IPO 22 જાન્યુઆરી સુધી ખુલ્લો રહેશે, જેની અંતિમ ફાળવણી 23 જાન્યુઆરીએ થશે. રિફંડની તારીખ 27 જાન્યુઆરી છે, અને શેર 28 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે.
IPO રોકાણની શરતો
શેડોફેક્સ IPO માં રોકાણકારો માટે લઘુત્તમ લોટ સાઈઝ 120 શેર છે, જેની રોકાણ કિંમત ₹14,880 થી ₹14,880 સુધીની છે.
કુલ શેર વિતરણ નીચે મુજબ છે:
- ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIBs) માટે 75%
- નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (NIIs) માટે 15%
- રિટેલ રોકાણકારો માટે 10%
- ફ્લિપકાર્ટ, નોકિયા ગ્રોથ પાર્ટનર્સ, એઇટ રોડ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ અને સ્નેપડીલના CEO જેવા મુખ્ય રોકાણકારો IPO માં તેમના શેર વેચશે.
કંપની પ્રોફાઇલ અને બજાર સ્થિતિ
શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસ એક અગ્રણી ઇ-કોમર્સ એક્સપ્રેસ લોજિસ્ટિક્સ અને મૂલ્યવર્ધિત ડિલિવરી સેવાઓ કંપની છે. તે ભારતમાં મુખ્ય ઇ-કોમર્સ અને ક્વિક કોમર્સ પ્લેટફોર્મને સેવાઓ પૂરી પાડે છે. કંપનીનું નેટવર્ક 14,758 પિન કોડમાં ફેલાયેલું છે. નાણાકીય વર્ષ 26 ના પહેલા ભાગમાં, કંપનીએ ₹1,800 કરોડની આવક નોંધાવી, જે પાછલા વર્ષ કરતા 68% વધુ છે. શેડોફેક્સની ઝડપી લાસ્ટ-માઇલ ડિલિવરી અને AI-સંચાલિત ટેકનોલોજી તેને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્રમાં અગ્રણી ખેલાડી બનાવે છે.
ફંડનો ઉપયોગ અને ભવિષ્યની યોજનાઓ
IPO માંથી એકત્ર કરાયેલા ફંડનો ઉપયોગ નેટવર્ક વિસ્તરણ, બ્રાન્ડિંગ અને કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે શેડોફેક્સનો IPO લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્રમાં રોકાણની એક મોટી તક સાબિત થઈ શકે છે. શેડોફેક્સ એક્સપ્રેસ પાર્સલ, રિવર્સ લોજિસ્ટિક્સ અને ઓન-ડિમાન્ડ મોબિલિટી જેવી સેવાઓ માટે જાણીતું છે. ફ્લિપકાર્ટ જેવી મોટી કંપનીઓના રોકાણો તેને વધુ વિશ્વસનીય બનાવે છે.
ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) અને ટ્રેન્ડ્સ
વર્તમાન બજાર અહેવાલો અનુસાર, શેડોફેક્સનો GMP ₹10 અને ₹16 ની વચ્ચે ફરતો રહે છે. આ ઉપલા પ્રાઇસ બેન્ડ પર લગભગ 13% નો લિસ્ટિંગ ગેઇન સૂચવે છે, જે રોકાણકારોમાં સકારાત્મક ભાવના દર્શાવે છે.
