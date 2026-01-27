બજાર ખુલતા જ સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ધડામ, સેન્સેક્સ 417 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24950ની નીચે
January 27, 2026
મુંબઇ: 27 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ભારતીય શેરબજારમાં શરૂઆતના કારોબારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો જેમાં સેન્સેક્સ 417.68 પોઈન્ટ ઘટીને 81,120.02 પર અને નિફ્ટી 111.1 પોઈન્ટ ઘટીને 24,937.55 પર આવી ગયો હતો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બન્ને નબળા ખુલ્યા હતા. આ ઘટાડા પાછળના કેટલાક કારણ છે જેમાં નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત વેચાણનો સમાવેશ થાય છે.
સેન્સેક્સ: બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર 30શેરનો ઇન્ડેક્સ 81,361.12 પર ખુલ્યો હતો, જે તેના પાછલા બંધ કરતા લગભગ 177 પોઈન્ટ ઘટીને ટૂંક સમયમાં વધુ ઘટ્યો હતો.
નિફ્ટી: નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર 50-શેરનો ઇન્ડેક્સ 31 પોઈન્ટ ઘટીને 25,017.50 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
PSU બેન્ક,ડિફેન્સ, કેપિટલ માર્કેટના શેરમાં તેજી
મેટલ બાદ સરકારી બેન્ક અને ડિફેન્સ, કેપિટલ માર્કેટ શેરોમાં તેજી જોવા મળી હતી. ત્રણેય સેક્ટર ઇન્ડેક્સ આશરે એક ટકા મજબૂત થયા છે. સાથે જ IT, ફાર્મા અને એનર્જીમાં પણ તેજી જોવા મળી રહી છે પરંતુ રિયલ્ટી અને ઓટો શેરમાં દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે.
મુખ્ય પરિબળો
વૈશ્વિક સંકેતો: અમેરિકન બજારોમાં મજબૂતી હોવા છતાં, એશિયન બજારોમાં મિશ્ર વેપાર થયો હતો, જેનો સ્થાનિક બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર પ્રભાવ પડ્યો.
FII વેચાણ: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો જાન્યુઆરી 2026થી ભારતીય શેરબજારમાં સતત વેચાણ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે બજાર પર દબાણ આવ્યું છે.
ક્ષેત્રીય પ્રદર્શન: ઓટો શેરોમાં વેચવાલી જોવા મળી, જ્યારે મેટલ અને IT શેરોએ બજારને થોડો ટેકો આપ્યો.
ત્રિમાસિક પરિણામો: એક્સિસ બેંક અને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ જેવી મોટી કંપનીઓના ત્રિમાસિક પરિણામોએ પણ બજારને અસર કરી, જોકે એક્સિસ બેંકે નફામાં વધારો નોંધાવ્યો.
