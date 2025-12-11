યુએસ ફેડના દર ઘટાડા પછી ભારતીય બજારોમાં ઉતાર-ચઢાવ, સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં સામાન્ય ઘટાડો
ફેડના રેટ ઘટાડા પછી ભારતીય બજારો અસ્થિર રીતે ખુલ્યા.ડૉલરના મુકાબલે રૂપિયો વધુ તૂટ્યો
Published : December 11, 2025 at 10:53 AM IST
મુંબઇ: યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યાના એક દિવસ પછી, ગુરુવારે નબળા વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે ભારતીય શેરબજારો અસ્થિર રીતે ખુલ્યા હતા. શરૂઆતના વધારા પછી, બજારે દિશા બદલી અને નકારાત્મક વલણ અપનાવ્યું હતું.સેન્સેક્સ થોડા વધારા સાથે ખુલ્યો હતો પરંતુ થોડા સમયમાં જ તે લાલ રંગમાં આવી ગયો હતો. શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં 79 પોઇન્ટ (0.09%) ઘટીને 84,312 પર બંધ થયો. નિફ્ટીએ પણ શરૂઆતના વધારામાં ઘટાડો કર્યો, 8 પોઈન્ટ (0.03%) ઘટીને 25,750 પર બંધ થયો હતો.આજે બેન્કિંગ, એનર્જી અને ઓટોના શેરમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
સેન્સેક્સમાં, ઇન્ફોસિસ, TATA સ્ટીલ, મારુતિ સુઝુકી, અદાણી પોર્ટ્સ, HCL ટેક, SBI, TCS, એલ એન્ડ ટી અને ટેક મહિન્દ્રા જેવા શેરોમાં 1.1% સુધીનો ઉછાળો જોવા મળ્યો.ટાઇટન, પાવર ગ્રીડ, ભારતી એરટેલ, NTPC, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ITC, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બજાજ ફિનસર્વ અને ICICI બેંક જેવા હેવીવેઇટ શેરોમાં થોડો ઘટાડો થયો, જેના કારણે બજાર પર દબાણ આવ્યું હતું.
અમેરિકન ફેડે વ્યાજ દર ઘટાડ્યા
યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે સતત ત્રીજી વખત તેના મુખ્ય વ્યાજ દરમાં 0.25 પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે.સાથે જ એ પણ સંકેત આપ્યો હતો કે આગામી મહિનાઓમાં વ્યાજ દર યથાવત રહી શકે છે. ફેડ રિઝર્વના ચેરમેન જેરોમ પોવેલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે ફેડ અર્થતંત્રના સ્વાસ્થ્યનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે આગામી મહિનાઓમાં દરમાં વધુ ઘટાડો કરશે નહીં. દરમિયાન, ફેડ અધિકારીઓએ પણ સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ આવતા વર્ષે ફક્ત એક જ વાર દરમાં ઘટાડો કરવાની અપેક્ષા રાખે છે.
ICICI પ્રૂડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટનો IPO કાલે ઓપન થશે
ICICI પ્રૂડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીનો IPO કાલે એટલે કે 12 ડિસેમ્બરે ઓપન થશે. રિટેલ રોકાણકારો તેમાં 16 ડિસેમ્બર સુધી બોલી લગાવી શકશે. કંપની આ ઇશ્યૂ દ્વારા 10,600 કરોડ રૂપિયા મેળવવા માંગે છે. આ ઇશ્યૂ ઓફર ફોર સેલ હશે જેમાં પ્રૂડેન્શિયલ કોર્પોરેશન પોતાની ભાગીદારી 9.9% ભાગ વેચી રહી છે.
અમેરિકન ડૉલર સામે રૂપિયો 17 પૈસા તૂટ્યો
ગુરૂવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો અમેરિકન ડૉલર સામે 17 પૈસા તૂટીને 90.11 પર પહોંચ્યો છે. આયાતકારો તરફથી અમેરિકન ડૉલરની ઊંચી માંગને કારણે બજારના જોખમ-વિરોધી વલણને કારણે રોકાણકારોના વલણને નુકસાન થયું હતું. ફોરેક્સ વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક બજારોમાં નરમાઇ અને વિદેશી ભંડોળના સતત પ્રવાહને કારણે રૂપિયો નકારાત્મક વલણ સાથે વેપાર કરે તેવી શક્યતા છે.
