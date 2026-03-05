માર્કેટનું તોફાની કમબેક: સેન્સેક્સ 900 પૉઈન્ટ્સ ઉછળી 80 હજારને પાર, નિફ્ટી 24,765ના સ્તરે બંધ
ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ઓછો થવાના અહેવાલો પર શેરબજારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી
Published : March 5, 2026 at 5:01 PM IST
મુંબઈ: ગુરુવારે (5 માર્ચ, 2026) ભારતીય શેરબજારે જોરદાર કમબેક કરતા છેલ્લા એક મહિનાનું સૌથી શ્રેષ્ઠ સેશન નોંધાવ્યું. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના ભૂ-રાજકીય તણાવ હળવો થવાના સંકેતોએ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ ફરી જાગૃત કર્યો છે. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 899.71 પોઈન્ટ (1.14%) વધીને 80,015.90 પર બંધ થયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 285.40 પોઈન્ટ (1.17%) વધીને 24,765.90 પર બંધ થયો.
તણાવ ઓછો થવાના અહેવાલોએ બજારની તેજીને વેગ આપ્યો
આ ઉછાળા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ એવા અહેવાલો છે જે દર્શાવે છે કે, જો અમેરિકા સંતોષકારક વૈકલ્પિક પ્રસ્તાવ આપે તો ઈરાન તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને છોડી દેવાનું વિચારી શકે છે. આ કૂટનૈતિક પ્રગતિની સંભાવનાએ 'રિસ્ક એપેટાઈટ'ને વધારી દીધી છે. વધુમાં, આર્થિક નિષ્ણાતોની આગાહીઓ છે કે અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે લશ્કરી સંઘર્ષ ફક્ત 1થી3 અઠવાડિયા સુધી ટકી શકે છે, તેણે પણ તેજીમાં ફાળો આપ્યો.
સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન અને દિગ્ગજ શેર્સ
મેટલ સેક્ટરે બજારમાં આ તેજીનું નેતૃત્વ કર્યું, નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ 2.3% ના વધારા સાથે બંધ થયો. મુખ્ય શેરોમાં, અદાણી પોર્ટ્સ, હિન્દાલ્કો અને લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T) માં સૌથી વધુ ખરીદી જોવા મળી. વ્યાપક બજારમાં પણ મુખ્ય સૂચકાંકો કરતાં વધુ સારો દેખાવ થયો; નિફ્ટી મિડકેપ 100 1.52% અને સ્મોલકેપ 100 1.58% વધ્યો.
વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ (VIX) માં તીવ્ર ઘટાડો
ઈન્ડિયા VIX માં બજારની ચિંતામાં ઘટાડો થવાનો સૌથી મોટો પુરાવો જોવા મળ્યો. ભારતનો ભય સૂચકાંક લગભગ 16% ઘટીને 18 ની નીચે આવી ગયો. નિષ્ણાતો માને છે કે જો વોલેટિલિટીમાં આ ઘટાડો ચાલુ રહેશે, તો આગામી દિવસોમાં બજાર તેજીમય રહી શકે છે.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય અને ભવિષ્યની સલાહ
બજારના નિષ્ણાતોએ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી છે, એમ કહીને કે બજાર હજુ સંપૂર્ણપણે જોખમમાંથી બહાર નથી. એક વિશ્લેષકના મતે, "જ્યાં સુધી નિફ્ટી 25,200 ના સ્તરથી ઉપર ન રહે, ત્યાં સુધી તેને ફક્ત 'પુલબેક રેલી' (કામચલાઉ કરેક્શન) ગણવું જોઈએ." ઘટાડા પર, 24,600 એ નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક સપોર્ટ લેવલ છે, જે ઉપરનો બ્રેક બજારને 24,400 તરફ ધકેલી શકે છે. હાલમાં, રોકાણકારો કૂટનિતિક વાટાઘાટો અને વૈશ્વિક વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: