સેન્સેક્સ 420 અંક તૂટ્યો, ચાંદી પ્રથમ વખત 3 લાખને પાર; સોનાના ભાવ પણ વધ્યા

ચાંદી પ્રથમ વખત 3 લાખને પાર, સોનાએ લગાવી 3 હજારની છલાંગ

મુંબઇ: ફ્લેટ શરૂઆત બાદ બજારમાં દબાણ વધ્યુ છે. નિફ્ટી 100 પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 25600ની નીચે આવ્યું હતું. ICICI Bank, RIL,WIPRO અને L&Tએ દબાણ વધાર્યું છે. બેન્ક નિફ્ટી પણ 200 પોઇન્ટ કરતા વધુ નીચે આવ્યું છે. મિડકેપ અને સ્મોલ કેપ પણ લો જોવા મળ્યા હતા.

સેન્સેક્સ 400 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 25600ની નીચે ખુલ્યો

નબળા ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે ભારતીય ઇન્ડેક્સ 19 જાન્યુઆરીએ ઘટાડા સાથે ખુલ્યુ હતું. સેન્સેક્સ 322.64 અંક એટલે કે 0.39 ટકાના ઘટાડા સાથે 83,247.71ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યુ છે જ્યારે નિફ્ટી 104.85 અંક એટલે કે 0.38 ટકાના ઘટાડા સાથે 25,592.30ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યુ છે.

તેલ-ગેસ,ફાર્મામાં દબાણ

IT સિવાય તેલ-ગેસ, ફાર્મા અને કેપિટલ માર્કેટ શેરમાં દબાણ જોવા મળ્યું છે. ત્રણેય સેક્ટર ઇન્ડેક્સ અડધાથી એક ટકા ઘટ્યા છે. કેપિટલ ગુડ્સ શેરોમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. પાવર ઇન્ડિયા 4% ઉછાળા સાથે વાયદાના ટોપ ગેનર્સમાં સામેલ થયું છે.

ચાંદી પ્રથમ વખત 3 લાખને પાર, સોનાએ લગાવી 3 હજારની છલાંગ

MCX પર ચાંદીનો માર્ચ વાયદો 13,550 રૂપિયા એટલે કે 5% કરતા વધુ વધીને 3,01,315 પ્રતિ કિલોગ્રામના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તર પર પહોંચી ગયો છે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ગ્રીનલેન્ડ પર ટેરિફની ધમકીથી જિયોપોલિટિકલ જોખમ વધી ગયું છે જેને કારણે રોકાણકાર સેફ હેવન એસેટ્સ તરફ આકર્ષિત થયા છે, જેની અસર સોના-ચાંદીના ભાવ પર પણ પડી છે. MCX સોનાના ફેબ્રુઆરી વાયદા આશરે 3000 એટલે કે 2% વધીને 1,45,500 પ્રતિ 10 ગ્રામના રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી ગયું છે.

ટ્રેડ વોરની આશંકાને કારણે સોના અને ચાંદીની કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં પણ રેકોર્ડ ઊંચાઇ પર પહોંચી ગઇ છે.

