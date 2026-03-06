ETV Bharat / business

શરૂઆતના વેપારમાં સેન્સેક્સ 357 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24600ની નીચે

ભારતીય શેર બજાર માટે આજનો દિવસ 'બ્લેક ફ્રાઇડે' સાબિત થઇ રહ્યો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 10:16 AM IST

મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર માટે આજનો દિવસ 'બ્લેક ફ્રાઇડે' સાબિત થઇ રહ્યો છે. અઠવાડિયાના અંતિમ વેપાર દિવસે બજારની શરૂઆત ઘણી ખરાબ રહી હતી. વૈશ્વિક સ્તર પર વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને એશિયન બજારમાં મંદીના સંકેતો વચ્ચે સ્થાનિક શેર બજાર ભારે ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા.

બજારની લેટેસ્ટ સ્થિતિ

શરૂઆતના વેપારમાં બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સૂચકાંક સેન્સેક્સ 357 અંક કરતા વધુ તૂટી ગયો હતો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 24,600ના મહત્ત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરેથી નીચે ફસકી ગયો છે. બજારમાં ચારે તરફ વેચવાલી જોવા મળી રહી છે જેને કારણે રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયા ડુબી ગયા છે. સ્મોલકેપ અને મિડકેપ શેરમાં પણ 1% કરતા વધુનો ઘટાડો નોંધાયો છે.

ઘટાડાના 4 મુખ્ય કારણ

મિડલ ઇસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિ: ઇરાન, ઇઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા સૈન્ય ટકરાવે વૈશ્વિક રોકાણકારોને ડરાવી દીધા છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં રોકાણકારોએ જોખમ ધરાવતી સંપત્તિ (શેર)માંથી પૈસા કાઢીને સુરક્ષિત રોકાણ (સોના-ચાંદી) તરફ વળ્યા છે.

ક્રૂડ ઓઇલની વધતી કિંમત: ગલ્ફ દેશોમાં તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત $86 પ્રતિ બેરલની પાર પહોંચી ગઇ છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 80% તેલ આયાત કરે છે, એવામાં તેલ મોંઘુ થતા મોંઘવારી વધવા અને અર્થવ્યવસ્થા પર દબાણ પડવાની આશંકા છે.

અમેરિકન બજારમાં ઘટાડો: ગત સત્રમાં અમેરિકન બજાર ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા, જેની અસર આજે ભારતીય બજાર પર 'ડોમિનો ઇફેક્ટ'ની જેમ જોવા મળી રહી છે.

FIIની ભારે વેચવાલી: વિદેશી સંસ્થાગત રોકાણકારો સતત ભારતીય બજારમાંથી પોતાના પૈસા કાઢી રહ્યા છે, જેના કારણે બજારમાં તરલતાની અછત છે.

આ શેરમાં સૌથી વધુ હલચલ

આજના વેપારમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, HDFC બેન્ક અને ICICI બેન્ક જેવા દિગ્ગજ શેરમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. IT અને ઓટો સેક્ટરના શેરમાં સૌથી વધુ દબાણ છે. જોકે, બજારના આ ઘટાડા વચ્ચે સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં તેજી જોવા મળી છે, કારણ કે અનિશ્ચિતતાના માહોલમાં લોકો સુરક્ષિત રોકાણને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે.

બજારના વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે જ્યાર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર સ્થિતિ સામાન્ય થતી નથી બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળશે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તે ઉતાવળમાં કોઇ નિર્ણય ના લે અને ઘટાડાના આ સમયમાં માત્ર મજબૂત ફંડામેન્ટલ ધરાવતા શેર પર જ ધ્યાન આપે.

