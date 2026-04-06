સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 22650ની નીચે; ફાર્મા-ઓઇલ શેરમાં દબાણ

આજે રૂપિયો મજબૂતી સાથે ખુલ્યો છે. ગુરૂવારે 93.10ના ક્લોઝિંગ લેવલના મુકાબલે સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 93.06 પ્રતિ ડૉલર પર તેજી સાથે ખુલ્યો હતો.

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ બિલ્ડિંગ (File Photo: ANI)
Published : April 6, 2026 at 9:51 AM IST

મુંબઇ: પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વચ્ચે 6 એપ્રિલે ભારતીય ઇન્ડેક્સ થોડી તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 22700ની આસપાસ હતો. સેન્સેક્સ 163.24 પોઇન્ટ અથવા 0.22 ટકા ઘટીને 73,156.31 પર હતો અને નિફ્ટી 40.75 પોઇન્ટ અથવા 0.18 ટકા ઘટીને 22,672.35 પર હતો. લગભગ 1370 શેર વધ્યા છે અને 1471 શેર ઘટ્યા હતા. 255 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો હતો.

તે બાદ સેન્સેક્સ 300 અંક તૂટ્યો હતો અને નિફ્ટી પણ 22650ની નીચે પહોંચી ગયો હતો. ફાર્મા અને ઓઇલ શેરમાં દબાણ જોવા મળ્યું હતું.

વિપ્રો, પાવર, ગ્રિડ કૉર્પ, ટેક મહિન્દ્રા, ઇન્ફોસિસ નિફ્ટી ફાયદામાં રહ્યા હતા જ્યારે ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક, સન ફાર્મા, ટાટા સ્ટીલ, બજાજ ફાઇનાન્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

નિફ્ટી પર ટ્રેંટ, વિપ્રો, કોલ ઇન્ડિયા, હિંડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ટાઇટન કંપની ગેનર્સમાં હતી જ્યારે ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સન ફાર્મા, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લૂઝર્સમાં છે. નિફ્ટી મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.5%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

રૂપિયો મજબૂતી સાથે ખુલ્યો

આજે રૂપિયો મજબૂતી સાથે ખુલ્યો છે. ગુરૂવારે 93.10ના ક્લોઝિંગ લેવલના મુકાબલે સોમવારે ભારતીય રૂપિયો 93.06 પ્રતિ ડૉલર પર તેજી સાથે ખુલ્યો હતો.

સોનાના ભાવમાં ઘટાડો

સોમવારે સોનાની કિંમતમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, કારણ કે ઇરાન યુદ્ધ લાંબા સમય સુધી ચાલવા અને આશા કરતા વધુ સારા U.S.જોબ ડેટાને કારણે ઓઇલની કિંમત વધતા ડૉલરના મજબૂત થવાનું દબાણ હતું, જેનાથી ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં કાપની આશા ઓછી થઇ ગઇ છે.

એશિયા અને યુરોપના કેટલાક બજાર રજાને કારણે બંધ હોવાને કારણે સ્પૉટ ગોલ્ડ 0.9% ઘટીને $4,631.69 પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું છે જ્યારે એપ્રિલ ડિલીવરીને કારણે U.S. ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 0.5% ઘટીને $4,657.50 પર આવી ગયું છે.

