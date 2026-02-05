સેન્સેક્સ 280 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 25700ની નીચે; રૂપિયો નબળો થયો, સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા
ગુરૂવારે ભારતીય રૂપિયો નબળો થયો હતો. અમેરિકન ડૉલરના મુકાબલે 0.1 ટકાના ઘટાડા સાથે 90.5150 પર આવી ગયો છે.
મુંબઇ: બજારમાં દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. સેન્સેક્સ 111.42 અંક એટલે કે 0.13 ટકા ઘટાડા સાથે 83,697.16ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યું છે જ્યારે નિફ્ટી 63.60 અંક એટલે કે 0.25 ટકાના ઘટાડા સાથે 25,705.00ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યું છે.
રૂપિયો નબળો થયો, ચાંદી-સોનાના ભાવ ઘટ્યા
ગુરૂવારે ભારતીય રૂપિયો નબળો થયો હતો. અમેરિકન ડૉલરના મુકાબલે 0.1 ટકાના ઘટાડા સાથે 90.5150 પર આવી ગયો છે. જ્યારે ગત વખતે આ 90.4350 પર બંધ થયો હતો. કોમોડિટિઝમાં કિંમતી ધાતુઓમાં ભારે વેચાણનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું. MCX પર ચાંદી 6 ટકા ઘટીને લગભગ 2.52 લાખ રૂપિયા પ્રતિ KG પર આવી ગઇ જ્યારે સોનાની કિંમતમાં લગભગ 2 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
શરૂઆતના ટ્રેડમાં સેક્ટોરલ મૂવ્સ મોટાભાગે શાંત રહ્યા હતા. નિફ્ટી મેટલ 1.8 ટકા ઘટ્યો હતો જેનાથી માર્કેટ પર દબાણ વધ્યું હતું. જ્યારે રિયલ્ટી અને ફાર્મા પણ નીચે ટ્રેડ થયા હતા. FMCG 0.5 ટકા અને PSU બેન્ક 0.7 ટકા વધ્યા હતા જેનાથી લિમિટેડ સપોર્ટ મળ્યો. મોટા માર્કેટ સામાન્ય દબાણમાં રહ્યા હતા. નિફ્ટી મિડકેપ 1000.2 ટકા નીચે અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ લગભગ 0.6 ટકા નીચે રહ્યો હતો જ્યારે ઇન્ડિયા VIX 12.3 પાસે સ્થિર રહ્યો હતો.
IT શેરો અને AIનો ભય
આજે ફરી એકવાર IT ક્ષેત્ર બજારના ધ્યાનના કેન્દ્રમાં છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ક્ષેત્રમાં નવા વિકાસ અને વધતા ઓટોમેશનથી રોકાણકારોમાં અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ છે. આ વૈશ્વિક તકનીકી ફેરફારોએ ભારતીય IT કંપનીઓના ભાવિ માર્જિન અને વૃદ્ધિ અંગે ચિંતા વધારી છે, જેના કારણે નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ પર નોંધપાત્ર દબાણ આવ્યું છે.
મુખ્ય કંપનીઓના પરિણામો પર નજર
આજે કોર્પોરેટ જગત માટે મહત્ત્વપૂર્ણ દિવસ છે. રોકાણકારો ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર (Q3) ના પરિણામોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ફોકસમાં રહેલા મુખ્ય શેરોમાં સામેલ છે:
ભારતી એરટેલ
ટાટા મોટર્સ
હીરો મોટોકોર્પ
LIC
આ કંપનીઓના નાણાકીય પરિણામો આજે બજારની દિશા નક્કી કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
વૈશ્વિક બજારની સ્થિતિ
આજે એશિયન બજારોમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. યુએસ માર્કેટમાં વોલ સ્ટ્રીટ પર ટેક શેરોના ઘટાડાની સીધી અસર એશિયન સૂચકાંકો પર પડી. દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 2.35% અને જાપાનનો નિક્કી 0.49% ઘટ્યો. ટેક શેરોના ઊંચા મૂલ્યાંકન અને આર્થિક ડેટાએ વૈશ્વિક રોકાણકારોને સાવચેત કર્યા છે. S&P 500 અને Nasdaq 100, જે ટેકનોલોજી શેરોનું ભારે પ્રભુત્વ ધરાવે છે, અનુક્રમે 0.51% અને 1.8% ઘટીને બંધ થયા. રોકાણકારો ટેક શેરોના ઊંચા મૂલ્યાંકન અંગે ચિંતિત છે.
બ્લૂમબર્ગના મતે, Nasdaq 100એ ઓક્ટોબર પછીનો સૌથી મોટો બે દિવસનો ઘટાડો નોંધાવ્યો અને તે તેની 100-દિવસની મૂવિંગ એવરેજથી નીચે આવી ગયો. હવે બધાની નજર ભારતના નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ પર રહેશે, જેમાં એક દિવસ પહેલા વૈશ્વિક વેચવાલી વચ્ચે છ વર્ષથી વધુ સમયનો સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
