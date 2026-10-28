IT શેરોમાં ઘટાડા અને ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવને કારણે સેન્સેક્સ 600 પોઈન્ટથી વધુ ગબડ્યો
શરૂઆતી ટ્રેડિંગ સેશનમાં સેન્સેક્સ 73 હજારની નીચે ખુલ્યો, નિફ્ટીમાં પણ 146 પોઈન્ટ્સનો ઘટાડો
Published : October 28, 2026 at 10:49 AM IST
મુંબઈ: બુધવારે શરૂઆતી કારોબારમાં શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. આ ઘટાડા પાછળ આઈટી (IT) કંપનીઓના નબળા દેખાવ, ક્રૂડ ઑઈલના વધતા ભાવ અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના નીતિગત નિર્ણય પહેલાં બજારમાં જોવા મળેલી સાવચેતી મુખ્ય કારણો હતા. શરૂઆતી કારોબારમાં ૩૦ શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 601.14 પોઈન્ટ ઘટીને 72,997.55 પર આવી ગયો હતો. તેવી જ રીતે, 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી 146 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 22,604.80 પર પહોંચ્યો હતો.
સેન્સેક્સની 30 કંપનીઓમાંથી ઈન્ફોસિસ, એચસીએલ ટેક (HCL Tech), ટેક મહિન્દ્રા, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS), આઈટીસી (ITC) અને એશિયન પેઈન્ટ્સમાં સૌથી વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બીજી તરફ, એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રની દિગ્ગજ કંપની લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T) ના શેરમાં 4 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો હતો. કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2026માં પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે તેના એકીકૃત ચોખ્ખા નફામાં 32.5 ટકાનો વધારો નોંધાવીને રૂ. 5202.10 કરોડનો નફો જાહેર કર્યો હતો, જેનું મુખ્ય કારણ આવકમાં થયેલો વધારો હતો.
બ્લુ-ચિપ કંપનીઓમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને એક્સિસ બેંકના શેરમાં પણ તેજી જોવા મળી હતી. વૈશ્વિક સ્તરે તેલના ભાવના માપદંડ ગણાતા 'બ્રેન્ટ ક્રૂડ' (Brent crude) ના ભાવ 1.36 ટકા વધીને 115.4 યુએસ ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
"અમેરિકામાં મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ (મિડટર્મ ઇલેક્શન્સ) બાદ, અમેરિકા દ્વારા ઈરાન પર ફરીથી હુમલા થઈ શકે તેવા અહેવાલો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ ફરી વધીને 115 યુએસ ડોલરની સપાટીને પાર કરી ગયા છે, જે ભારતીય અર્થતંત્ર અને બજારો માટે ખરાબ સમાચાર છે. આજની બજારની હિલચાલ મુખ્યત્વે 'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ' (Jio Platforms) ના લિસ્ટિંગ પર કેન્દ્રિત રહેશે," તેમ જિઓજીત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ વી. કે. વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું.
એક્સચેન્જના ડેટા અનુસાર, મંગળવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ (FIIs) 4240.39 કરોડ રૂપિયાના શેરની ખરીદી કરી હતી. એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી (Kospi), જાપાનનો 225 ઇન્ડેક્સ, શાંઘાઈનો SSE કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યા હતા. કોસ્પીમાં 6.11 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. મંગળવારે અમેરિકી બજારો પણ તેજી સાથે બંધ થયા હતા.
ઓનલાઇન ટ્રેડિંગ અને વેલ્થ-ટેક ફર્મ 'એનરિચ મની' (Enrich Money) ના સીઈઓ પોન્મુદી આર.એ જણાવ્યું હતું કે, "અમેરિકાની ફેડરલ રિઝર્વની નીતિ વિષયક જાહેરાત પહેલાં ભારતીય શેરબજારમાં સાવચેતીનું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. રોકાણકારો વૈશ્વિક બજારોની હિલચાલ અને ઊર્જાના ભાવો પર પણ નજર રાખી રહ્યા છે. WTI ક્રૂડ ઓઈલ પ્રતિ બેરલ 100-101 યુએસ ડોલરની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે સતત વધતા ખર્ચના દબાણ અને વ્યાપક આર્થિક પરિદ્રશ્ય અંગેની ચિંતાઓ યથાવત છે."
મંગળવારે સેન્સેક્સ 8.08 પોઈન્ટ એટલે કે 0.01 ટકા ઘટીને 73,598.67ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. નિફ્ટી 3.45 પોઈન્ટ એટલે કે 0.02 ટકા ઘટીને 22,749.75ના સ્તરે બંધ થયો હતો.
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