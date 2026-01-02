ETV Bharat / business

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં વધારો; ઓટો અને મેટલ શેરોમાં તેજી જોવા મળી, નિફ્ટી 26,200ને પાર

સેન્સેક્સ 185 પોઈન્ટ વધ્યો, નિફ્ટી 26,200 ને પાર કરી ગયો, અને રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે છ પૈસા વધીને 89.92 પર બંધ થયો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 2, 2026 at 10:42 AM IST

મુંબઈ: શુક્રવારે શરૂઆતના કારોબારમાં ભારતીય શેરબજાર સકારાત્મક રીતે ખુલ્યા. મજબૂત મેક્રોઈકોનોમિક સૂચકાંકો અને સ્થિર સ્થાનિક આર્થિક આધારે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ અકબંધ રાખ્યો. સવારે 9:30 વાગ્યે, સેન્સેક્સ 185 પોઈન્ટ અથવા 0.22 ટકા વધીને 85,374 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 61 પોઈન્ટ અથવા 0.24 ટકા વધીને 26,208 પર બંધ થયો. શરૂઆતના કારોબારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો પણ છ પૈસા વધીને 89.92 પર બંધ થયો.

મિડકેપ અને સ્મોલકેપમાં પણ વધારો થયો

મુખ્ય સૂચકાંકો સાથે વ્યાપક બજારે સારું પ્રદર્શન કર્યું. નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.42 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.30 ટકા વધ્યો. આ દર્શાવે છે કે રોકાણકારોનો રસ ફક્ત લાર્જ-કેપ શેરો પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં પણ ખરીદી જોવા મળી રહી છે.

ઓટો અને મેટલ સેક્ટર્સ ટોપ ગેઇનર્સ

ક્ષેત્રની દ્રષ્ટિએ, ઓટો અને મેટલ સેક્ટર્સે આગેવાની લીધી. ઓટો ઇન્ડેક્સ 0.89 ટકા વધ્યો, જ્યારે મેટલ ઇન્ડેક્સ 0.79 ટકા વધ્યો. મારુતિ સુઝુકી, ONGC અને ટાટા સ્ટીલ નિફ્ટી પેકમાં મુખ્ય ગેઇનર્સ હતા. દરમિયાન, ટાઇટન કંપની, ટાટા કન્ઝ્યુમર, ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબ્સ, એપોલો હોસ્પિટલ્સ અને બજાજ ફાઇનાન્સ જેવા શેરોમાં દબાણ જોવા મળ્યું. FMCG, IT અને ફાર્મા સિવાય લગભગ તમામ ક્ષેત્રો લીલા રંગમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.

ટેકનિકલ સ્તરો અને રોકાણકારોનું ધ્યાન

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, 26,000–26,050 સ્તરોને નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક સપોર્ટ ઝોન માનવામાં આવે છે, જ્યારે 26,250–26,300 સ્તરોને પ્રતિકાર તરીકે જોવામાં આવે છે. આ સ્તરે બજારની ગતિવિધિઓ ભવિષ્યની દિશા નક્કી કરી શકે છે.

ઓટો વેચાણ અને અર્થતંત્ર પર સકારાત્મક સંકેતો

નિષ્ણાતો માને છે કે ડિસેમ્બરમાં પેસેન્જર વાહનોના વેચાણમાં વાર્ષિક ધોરણે 25.8 ટકાનો વધારો ઓટો ક્ષેત્ર માટે ખૂબ જ સકારાત્મક સંકેત છે. તે અર્થતંત્રમાં સતત વૃદ્ધિ ગતિને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. વધુમાં, આગામી સમયગાળામાં ગ્રાહક ટકાઉ વસ્તુઓના ક્ષેત્રમાં પણ સુધારો થવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે વ્યાજ દર અને GST ઘટાડાની અસર ધીમે ધીમે માંગમાં પ્રતિબિંબિત થઈ શકે છે.

વૈશ્વિક બજારો અને રોકાણ પ્રવાહની અસર

એશિયન બજારોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. ચીનનું શાંઘાઈ સ્ટોક એક્સચેન્જ (SGEX) નજીવું ઊંચું બંધ થયું, જ્યારે જાપાનનું નિક્કી નબળું પડ્યું. પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં યુએસ બજારો નુકસાન સાથે બંધ થયા. દરમિયાન, 1 જાન્યુઆરીએ, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ રૂ. 439 કરોડના શેર વેચ્યા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ રૂ. 4,189 કરોડના ચોખ્ખા ખરીદી કર્યા, જેનાથી બજારને ટેકો મળ્યો.

