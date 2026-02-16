સતત બે દિવસના ઘટાડાનો સિલસિલો તૂટ્યો, બેન્કિંગ શેર્સમાં જોરદાર ખરીદી
બેંકિંગ શેરોમાં મજબૂત રિકવરીને કારણે, સેન્સેક્સ 650 પોઈન્ટના જંગી વધારા સાથે બંધ થયો અને નિફ્ટી 211 પોઈન્ટના વધારા સાથે બંધ થયો
Published : February 16, 2026 at 4:45 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારે સોમવારે બે દિવસના ઘટાડા પર બ્રેક લગાવી. છેલ્લા કલાકોમાં બેંકિંગ અને નાણાંકીય શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ મજબૂત વાપસી કરી અને તેમના ઉચ્ચતમ સ્તરે બંધ થયા.
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો 30 શેર્સનો મુખ્ય ઈન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 650.39 પોઈન્ટ (0.79%) વધીને 83,277.15 પર બંધ થયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 50 પણ 211.65 પોઈન્ટ (0.83%) વધીને 25,682.75 પર પહોંચ્યો. બપોરના સત્ર પછી બજારમાં આ રિકવરી આવી, જે બેંકિંગ દિગ્ગજો દ્વારા પ્રેરિત હતી.
મુખ્ય શેરોની સ્થિતિ
સેન્સેક્સના શેરોમાં, પાવર ગ્રીડ લગભગ 4.5% ના સૌથી વધુ વધારા સાથે બંધ થયો. વધુમાં, HDFC બેંક, એક્સિસ બેંક, NTPC, ITC અને એશિયન પેઇન્ટ્સ જેવા શેરોમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો. બીજી તરફ, ટેક મહિન્દ્રા, મારુતિ સુઝુકી, બજાજ ફાઇનાન્સ અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા (M&M) જેવા શેરોમાં ઘટાડો થયો.
સેક્ટરલ અપડેટ અને મિડકેપ-સ્મોલકેપ
ક્ષેત્રીય રીતે, રિયલ્ટી, PSU બેંકો, ખાનગી બેંકો અને ફાર્મા સૂચકાંકોમાં ભારે ખરીદી જોવા મળી હતી. જોકે, ઑટો અને મેટલ ક્ષેત્રો દબાણ હેઠળ રહ્યા. મિડકેપ અને સ્મૉલકેપ સૂચકાંકોમાં પણ વધારો થયો, નિફ્ટી મિડકેપ 0.48% અને સ્મોલકેપ 0.11% વધ્યો.
મૂડી બજાર કંપનીઓમાં ઘટાડો
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) દ્વારા મૂડી બજાર સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર બાદ, બ્રોકિંગ અને એક્સચેન્જ સંબંધિત કંપનીઓના શેરમાં વેચાણ જોવા મળ્યું. BSE, એન્જલ વન અને MCX જેવા શેર ઇન્ટ્રાડે 10% સુધી ઘટ્યા.
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે જ્યાં સુધી નિફ્ટી 25,400–25,500 ના સપોર્ટ લેવલને જાળવી રાખે છે, ત્યાં સુધી બજારનું માળખું સકારાત્મક છે. ઉપર તરફ, 25,700–25,800 સ્તર એક મુખ્ય અવરોધ છે, જે પાર કરવાથી નિફ્ટી 26,000 તરફ આગળ વધી શકે છે.
રૂપિયો અને વિદેશી વિનિમય બજાર
અમેરિકી ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો લગભગ 90.62 પર સ્થિર બંધ થયો. શેરબજારમાં રિકવરીને કારણે રૂપિયો સ્થિર થયો, જોકે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે રોકાણકારો સાવચેત રહ્યા. નિષ્ણાતોના મતે, 90.90 રૂપિયા માટે મુખ્ય સપોર્ટ લેવલ છે.
