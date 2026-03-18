ETV Bharat / business

શેરબજારમાં હેરાફેરી બદલ 18 કંપનીઓ પર 2.8 કરોડ રૂપિયાનો દંડ અને 5 વર્ષનો પ્રતિબંધ

ટેલિગ્રામ પર નકલી સ્ટોક ટિપ્સ આપીને RGRL ના શેરના ભાવ કૃત્રિમ રીતે વધારવા બદલ SEBI એ 18 સંસ્થાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: શેરબજારમાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) એ એક કડક પગલું ભર્યું છે. બજાર નિયમનકારે 'રેટ્રો ગ્રીન રિવોલ્યુશન લિમિટેડ' ના શેરમાં હેરાફેરી કરવા બદલ 18 એન્ટિટી પર ₹2.8 કરોડનો મોટો દંડ ફટકાર્યો છે. વધુમાં, આ બધી એન્ટિટીઓને પાંચ વર્ષ સુધીના સમયગાળા માટે શેરબજારમાંથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા છે.

સંપૂર્ણ કેસ શું હતો?

SEBI ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, સપ્ટેમ્બર 2020 અને ડિસેમ્બર 2021 વચ્ચે, આ એન્ટિટીઓએ સામૂહિક રીતે એક સુનિયોજિત કાવતરું ઘડ્યું હતું. આ કાવતરાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય RGRL જેવા ઓછા ટ્રેડેડ (ઈલિક્વિડ) સ્ટોકના શેરના ભાવને કૃત્રિમ રીતે વધારવાનો હતો.

તપાસ મુજબ, સંજય અરુણકુમાર ચોક્સી અને તેમનું જૂથ (ચોકસી ગ્રુપ) આ હેરાફેરી પાછળ મુખ્ય પ્રેરક હતા. ચોક્સી સત્તાવાર રીતે કંપનીના પ્રમોટર તરીકે સૂચિબદ્ધ ન હોવા છતાં, તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કંપની વતી તમામ કાનૂની ચુકવણીઓ તેના અંગત ખાતાઓમાંથી કરવામાં આવી રહી હતી, જેનાથી સાબિત થાય છે કે તે કંપની પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ ધરાવે છે.

ટેલિગ્રામનો દુરુપયોગ

આ કૌભાંડનું સૌથી આઘાતજનક પાસું 'ટેલિગ્રામ'નો ઉપયોગ હતો. એક ટેલિગ્રામ ચેનલ દ્વારા, આરોપીએ જાહેર જનતાના શંકાસ્પદ સભ્યોને છેતરપિંડીભરી સલાહ અને ટિપ્સ આપી, તેમને આ ચોક્કસ સ્ટોકમાં રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. જ્યારે છૂટક રોકાણકારોએ મોટા પ્રમાણમાં શેર ખરીદવાનું શરૂ કર્યું - પરિણામે કિંમત વધી ગઈ - ત્યારે આ સંસ્થાઓએ તેમના હોલ્ડિંગ્સ ઊંચા દરે વેચી દીધા, જેનાથી આશરે ₹2.94 કરોડનો ગેરકાયદેસર નફો કમાયો.

સેબીનો કડક ચુકાદો

સેબીના નિર્ણાયક અધિકારી સંતોષ શુક્લા દ્વારા પસાર કરાયેલા 61 પાનાના આદેશમાં, નીચેના નિર્દેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે:

ભારે દંડ: 18 સંસ્થાઓ પર ₹5 લાખથી ₹50 લાખ સુધીના વિવિધ દંડ લાદવામાં આવ્યા છે, જે કુલ ₹2.8 કરોડ છે.

ગેરકાયદેસર લાભની વસૂલાત: 15 સંસ્થાઓને ₹2.94 કરોડના ગેરકાયદેસર લાભને 12% વાર્ષિક વ્યાજ સાથે પરત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ રકમ સેબીના 'ઈન્વેસ્ટર પ્રોટેક્સન એન્ડ એજ્યુકેશન ફંડ'માં જમા કરાવવાની રહેશે

બજાર પ્રતિબંધ: ભૂલ કરનારી તમામ સંસ્થાઓને 5 વર્ષના સમયગાળા માટે શેર ખરીદવા અથવા વેચવા અથવા કોઈપણ રીતે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ સાથે જોડાવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

સેબી દ્વારા આ કાર્યવાહી 'ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ' (નાણાંકીય પ્રભાવકો) અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સ્ટોક ટિપ્સ આપનારા છેતરપિંડી કરનારાઓ માટે કડક ચેતવણી તરીકે સેવા આપે છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ કોઈપણ સોશિયલ મીડિયા ચેનલ પર મળેલી અનધિકૃત ટિપ્સના આધારે રોકાણના નિર્ણયો ન લે અને હંમેશા નોંધાયેલા નાણાકીય સલાહકારોનું માર્ગદર્શન લે.

TAGGED:

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.