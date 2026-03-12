ગેસની અછતનો ડર? બ્લિંકિટ અને ઝેપ્ટો પર ઇન્ડક્શન કુકટોપ વેચાઈ ગયા, માંગ 30 ગણી વધી
ગેસની અછતના ડરને કારણે ક્વિક-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર ઇન્ડક્શન કુકટોપ વેચાઈ ગયા છે. એમેઝોન પર વેચાણ 30 ગણું વધ્યું છે, સરકારે LPG ઉત્પાદનમાં વધારો કર્યો છે.
Published : March 12, 2026 at 4:23 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે ભારતમાં રસોઈ ગેસ (LPG) ની અછતનો ભય વધુ ઘેરો બન્યો છે. આ ભયને કારણે દેશભરના ગ્રાહકોમાં ગભરાટની ખરીદી શરૂ થઈ ગઈ છે, જેના પરિણામે બ્લિંકિટ, ઝેપ્ટો અને સ્વિગી ઇન્સ્ટામાર્ટ જેવી ક્વિક-કોમર્સ એપ્લિકેશનો પર ઇન્ડક્શન કુકટોપ સંપૂર્ણપણે વેચાઈ ગયા છે.
ઇન્ડક્શન કુકટોપની માંગમાં વધારો
નવી દિલ્હી સહિત ઘણા મોટા શહેરોમાં લોકો રસોઈ ગેસના વિકલ્પ તરીકે ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો તરફ વળ્યા છે. 12 માર્ચના તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, એમેઝોન ઇન્ડિયા પર છેલ્લા બે દિવસમાં ઇન્ડક્શન કુકટોપનું વેચાણ 30 ગણું વધી ગયું છે. ફ્લિપકાર્ટ દ્વારા પણ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં માંગમાં ચાર ગણો વધારો થયો હોવાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે, ખાસ કરીને દિલ્હી, કોલકાતા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં.
માત્ર કુકટોપ જ નહીં, રાઇસ કુકર, ઇલેક્ટ્રિક પ્રેશર કુકર અને એર ફ્રાયર્સના વેચાણમાં પણ 2-4 ગણો વધારો જોવા મળ્યો છે.
ગેસ કટોકટી માટે ભય અને કારણો
ગ્રાહકોમાં આ ભયનું મુખ્ય કારણ પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ છે, જે વૈશ્વિક LPG પુરવઠામાં વિક્ષેપ પાડવાનો ભય છે. અહેવાલો અનુસાર, તેલ કંપનીઓએ વિતરકોને હોસ્પિટલો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જેવા આવશ્યક ક્ષેત્રોને પ્રાથમિકતા આપવા સૂચના આપી છે, જેના કારણે ભવિષ્યમાં સિલિન્ડરની અછત અંગે સામાન્ય લોકોમાં ભય ફેલાયો છે.
LPG ઉત્પાદન મહત્તમ કરવાનો આદેશ
વધતી જતી ગભરાટને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત સરકારે પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે સક્રિય પગલાં લીધાં છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે રિફાઇનરીઓને LPG ઉત્પાદન મહત્તમ કરવા આદેશ આપ્યો છે, જેના કારણે સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં આશરે 25 ટકાનો વધારો થયો છે. સરકારે નિર્દેશ આપ્યો છે કે રસોઈ ઇંધણની કોઈપણ અછત ટાળવા માટે તમામ ઉત્પાદન સ્થાનિક ગ્રાહકો તરફ વાળવામાં આવે. સરકાર કહે છે કે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને લોકોએ ગભરાટમાં ખરીદી ન કરવી જોઈએ.
મિનિટોમાં ડિલિવરીનું વચન આપતા ક્વિક-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ હાલમાં આ વિશાળ માંગને પહોંચી વળવા અસમર્થ લાગે છે.
