SBI ગ્રાહકોના ટેન્શનમાં વધારો! 1 ઑક્ટોબરથી પૈસા ઉપાડવા પર લાગશે ચાર્જ, તરત ચેક કરો આ નિયમ
નવા નિયમો અનુસાર, ઝીરો બેલેન્સ ખાતાધારકોને દર મહિને ફક્ત 4 વખત ફી કેશ ઉપાડવા મળશે
Published : August 20, 2026 at 4:35 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ તેની બેઝિક સેવિંગ્સ બેંક ડિપોઝીટ (BSBD) એટલે કે 'ઝીરો બેલેન્સ' ખાતાધારકોને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. બેંકે શાખામાંથી રોકડ ઉપાડવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. નવો નિયમ 1 ઓક્ટોબર, 2026થી અમલમાં આવશે. બેંકે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર જાહેર નોટિસ જારી કરીને આ માહિતી આપી છે.
મહિનામાં માત્ર 4 વખત જ મફત રોકડ ઉપાડ
નવા નિયમો અનુસાર, BSBD ખાતાધારકોને દર મહિને માત્ર 4 વખત જ મફતમાં રોકડ ઉપાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. આ મર્યાદા પછી, જ્યારે પણ તમે રોકડ ઉપાડો છો, ત્યારે તમારે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પર 15 રૂપિયા ઉપરાંત GST ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. આ મફત મર્યાદામાં બેંક શાખા, SBI ATM, અન્ય બેંકોના ATM અને Aadhaar Enabled Payment System (AePS)માંથી રોકડ ઉપાડનો સમાવેશ થાય છે.
આધારમાંથી રોકડ ઉપાડવાનું હવે મફત નથી
આ ફેરફારમાં સૌથી મોટી બાબત આધાર સંબંધિત વ્યવહારો (AePS) સંબંધિત છે. અગાઉ, આધાર દ્વારા કરવામાં આવતા નાણાંના વ્યવહારોને ડિજિટલ વ્યવહારો ગણવામાં આવતા હતા અને તેને 4 મફત વ્યવહારોની ગણતરીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ નવા નિયમ હેઠળ, હવે આધાર (AePS)માંથી રોકડ ઉપાડવાની પણ આ 4 ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં ગણતરી કરવામાં આવશે. જો કે, UPI, NEFT અથવા IMPS જેવા સામાન્ય ડિજિટલ વ્યવહારો હજુ પણ સંપૂર્ણપણે મફત રહેશે અને તેમાં કોઈ નિયંત્રણો રહેશે નહીં.
SBIનો નફો 10% વધ્યો
આ ફેરફાર ત્યારે થયો જ્યારે બેંકે નાણાંકીય વર્ષ 2026-27 (Q1FY27) ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા માટે પ્રભાવશાળી પરિણામો જાહેર કર્યા છે. એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટરમાં, SBIનો ચોખ્ખો નફો 10.23% વધીને ₹21,121 કરોડ થયો, જે ગયા વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં ₹19,160 કરોડ હતો. બેંકની ચોખ્ખી વ્યાજ આવક (NII) પણ 14.9% વધીને ₹46,992 કરોડ થઈ.
શેરબજારમાં બેંકનું પ્રદર્શન
આ સમાચાર વચ્ચે, શેરબજારમાં SBIના શેર સ્થિર સ્તરે ટ્રેડ થયા. BSE પર, બેંકનો શેર ₹1,048.05 પર બંધ થયો, જે 0.2 ટકાનો નજીવો વધારો દર્શાવે છે. બજારના ડેટા અનુસાર, ગયા વર્ષે શેર ₹1,234.80 ની ઊંચી કિંમત અને ₹798.60 ની નીચી કિંમત જોવા મળી છે.
આ પણ વાંચો: