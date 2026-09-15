સામાન્ય જનતાને મોટો ઝટકો! ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બરમાં ફરી વધી શકે છે તમારા લોનની EMI: રિપોર્ટ
મોંઘવારી અને ક્રૂડ ઓઇલના દબાણમાં ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરમાં ફરીથી તમારા લોનની EMI વધી શકે છે. SBIની રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે.
Published : September 15, 2026 at 8:22 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશમાં હોમ લોન, કાર લોન અને પર્સનલ લોન પર માસિક હપ્તા (EMI) ચૂકવતા લાખો લોકો માટે આગામી દિવસો ખૂબ જ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ની રિસર્ચ શાખા, 'SBI રિસર્ચે' તેના તાજેતરના અહેવાલમાં એક મહત્વપૂર્ણ દાવો કર્યો છે. અહેવાલ મુજબ, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) છૂટક ફુગાવામાં સંભવિત વધારાને રોકવા અને વિવિધ મોરચે વધી રહેલા દબાણને રોકવા માટે ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરમાં યોજાનારી આગામી નાણાકીય નીતિ સમીક્ષા બેઠકોમાં વ્યાજદરમાં 25 બેઝિસ પોઈન્ટ્સ (કુલ 0.50%) નો વધારો કરી શકે છે.
વ્યાજદરમાં વધારો શા માટે થશે અને તેના કારણો શું છે?
SBI રિસર્ચના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, મુખ્યત્વે બે પરિબળો આ નીતિગત ફેરફાર તરફ દોરી રહ્યા છે:
છૂટક ફુગાવાનો દર 6.5%ના પાર જવું: દેશમાં છૂટક ફુગાવાનો દર જુલાઈમાં 4.45% હતો જે વધીને ઓગસ્ટમાં 4.82% થયો છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આ દર વધુ ઊંચો, એટલે કે 5.23% હતો. SBI રિસર્ચનું અનુમાન છે કે આગામી મહિનાઓમાં ફુગાવો 6.5% ની મનોવૈજ્ઞાનિક મર્યાદાને વટાવી જશે. તે સપ્ટેમ્બરમાં 5.88% થી વધીને ઓક્ટોબરમાં 6.70% સુધી પહોંચી શકે છે અને 2027ની શરૂઆતમાં જ 6% થી નીચે આવી શકે છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને આયાતી ફુગાવો: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા સંઘર્ષને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ સતત ઊંચા રહ્યા છે. ભારતીય ક્રૂડ બાસ્કેટની કિંમત જુલાઈમાં $82.04 પ્રતિ બેરલ હતી જે સપ્ટેમ્બરમાં વધીને $109.76 પ્રતિ બેરલ થઈ ગઈ છે. પરિણામે, આયાતી ફુગાવો પહેલેથી જ 7.75% ના ઊંચા દરે ચાલી રહ્યો છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં ચીજવસ્તુઓના ભાવ વધી રહ્યા છે.
ફુગાવાનું વ્યાપક બનવું અને વધતું દબાણ
અહેવાલમાં એ વાત પર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે ફુગાવો હવે માત્ર અમુક ચોક્કસ ચીજવસ્તુઓ પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો. તેના બદલે, ફુગાવાનું વ્યાપક બનવું શરૂ થઈ ગયું છે. SBI રિસર્ચના ડેટા મુજબ, છૂટક ફુગાવાના સૂચકાંકમાં ફાળો આપતી વસ્તુઓની સંખ્યા જાન્યુઆરી 2026માં માત્ર 22 હતી જે ઓગસ્ટ સુધીમાં વધીને 51 થઈ ગઈ છે. આ સૂચવે છે કે રોજિંદા વપરાશની મોટાભાગની વસ્તુઓ મોંઘી થઈ રહી છે.
દરમિયાન, વૈશ્વિક બોન્ડ બજારોમાં ઉથલપાથલને કારણે ભારતના 10 વર્ષના બોન્ડ યીલ્ડ 7.10 ટકા તરફ ધકેલાઈ ગયા છે. જો ઉર્જા સુરક્ષાની સ્થિતિ અને ક્રૂડ ઓઈલ કટોકટી વધુ ખરાબ થાય છે, તો આ યીલ્ડ 7.50 ટકા સુધી વધી શકે છે, જેનાથી કેન્દ્રીય બેંક પર વ્યાજ દર વધારવાનું દબાણ આવશે.
રોકડ અને લિક્વિડિટી પર નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
SBI રિસર્ચે રિઝર્વ બેંકને બેંકિંગ સિસ્ટમમાંથી વધારાની નકદી આક્રમક રીતે પાછી ખેંચવા સામે પણ સલાહ આપી છે. અહેવાલ મુજબ, ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા અને ચોથા ક્વાર્ટર દરમિયાન ક્રેડિટ અને નકદીની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આવી સ્થિતિમાં ઝડપથી નકદીનો ઘટાડો બજારમાં ગંભીર કટોકટી ઉભી કરી શકે છે. તેથી, RBI એ બે વ્યાજ દર વધારા પછી થોભવું જોઈએ અને આવનારા ડેટાની સમીક્ષા કરવી જોઈએ.
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