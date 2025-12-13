SBI એ લોનના દર ઘટાડ્યા, હોમ અને પર્સનલ લોન સસ્તી થશે, EMI માં રાહત
15 ડિસેમ્બરથી નવા ફેરફારો લાગુ થયા, હોમ લોન અને અન્ય ક્રેડિટ સસ્તી થશે, FD પર વ્યાજ દર પણ ઘટ્યા.
December 13, 2025
હૈદરાબાદ: દેશની સૌથી મોટી બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા તાજેતરમાં નાણાકીય નીતિ દરમાં ઘટાડા બાદ તેના ધિરાણ અને ડિપોઝીટ દરમાં સુધારો કર્યો છે. બેંકે તેના બાહ્ય બેન્ચમાર્ક લિંક્ડ રેટ (EBLR) માં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી હોમ લોન અને અન્ય ક્રેડિટ હાલના અને નવા દેવાદારો માટે વધુ સસ્તું બનશે.
લોન દરમાં ઘટાડો
SBI એ જણાવ્યું હતું કે બેંકનો EBLR હવે 7.90 ટકા રહેશે, જે પહેલા 8.15 ટકા હતો. વધુમાં, ફંડ્સ-આધારિત ધિરાણ દર (MCLR) માં પણ તમામ કેટેગરીમાં 5 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. એક વર્ષનો MCLR હવે 8.70 ટકા રહેશે, જે પહેલા 8.75 ટકા હતો.
આ ફેરફારથી હોમ લોન, પર્સનલ લોન, MSME લોન અને અન્ય રિટેલ ક્રેડિટ મેળવતા ગ્રાહકોને સીધો ફાયદો થશે. બેંકે જણાવ્યું હતું કે બધી રિટેલ અને MSME લોન EBLR પર આધારિત છે, તેથી આ ઘટાડાથી લોન લેનારાઓના EMI પર સકારાત્મક અસર પડશે.
FD પર વ્યાજ દરમાં ઘટાડો
લોન દર ઘટાડવા ઉપરાંત, SBI એ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) પરના વ્યાજ દરોમાં પણ સુધારો કર્યો છે. બે થી ત્રણ વર્ષની પાકતી મુદત સાથેના ટર્મ ડિપોઝિટ દરમાં 5 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, જે 6.45 ટકાથી ઘટાડીને 6.40 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. અન્ય પાકતી મુદત માટેના દર યથાવત છે.
વધુમાં, બેંકની સહી "444-દિવસ" યોજના, અમૃત વર્ષીએ વ્યાજ દરમાં 15 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે, જે 6.60 ટકાથી ઘટાડીને 6.45 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. એક વર્ષની પાકતી મુદત માટેનો વ્યાજ દર 8.75 ટકાથી ઘટાડીને 8.70 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.
નવા દર ક્યારે અમલમાં આવશે?
SBI એ જણાવ્યું હતું કે આ નવા વ્યાજ દરો 15 ડિસેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે. RBI ના નાણાકીય નીતિમાં ઘટાડા પછી તરત જ ગ્રાહકોને લાભ થાય તે માટે આ પહેલ બનાવવામાં આવી છે.
SBI જેવી મોટી બેંક દ્વારા આ દરમાં ઘટાડો બજારમાં ક્રેડિટ ભાવને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરશે અને ધિરાણકર્તાઓ માટે વ્યાજનો બોજ ઘટાડશે. આનાથી ગ્રાહકો માટે હોમ લોન, પર્સનલ લોન અને MSME લોન સસ્તી થશે, જ્યારે ડિપોઝિટ દરમાં થોડો ઘટાડો રોકાણકારોની FD આવક પર નજીવી અસર કરશે.
