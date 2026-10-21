દેશની સૌથી મોટી બેંક, SBIમાં ડેટા લીક; 3,897 ગ્રાહકોની પર્સનલ જાણકારી ડાર્ક વેબ પર પહોંચી ગઈ!
ડેટા લીક થયાની પુષ્ટિ થતાં જ, SBIએ તાત્કાલિક પોતાની સાયબર ઘટના પ્રતિભાવ અને નિવારણ પ્રક્રિયાઓ (protocols) લાગુ કરી દીધો છે.
Published : October 21, 2026 at 12:48 PM IST
નવી દિલ્હીઃ દેશની સૌથી મોટા સરકારી બેંક, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઈન્ડિયા સાથે જોડાયેલા એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. એસબીઆઈમાં એક મોટો ડાટા બ્રીચ એટલે કે ડિજિટલ ઘુસણખોરી થઈ છે, જેમાં બેંકના 3,897 ગ્રાહકોનો ખૂબ જ ખાનગી ડાટા વેબ પર લીક થઈ ગયો છે. બેંકે ખુદ બુધવાર, 21 ઓક્ટોબરએ શેર બજારને આપવામા આવેલી એક સત્તાવાર જાણકારીમાં આ ડાટા લીકની પુષ્ટિ કરી છે.
સુરક્ષા એજન્સીઓએ બેંકને કરી એલર્ટ
આ સમગ્ર મામલાનો ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે દેશની મોટી સુરક્ષા એજન્સીઓએ બેંકને આ જોખમ પ્રતિ સાવધાન કરી. બેંકને આ વિશે ડિફેન્શ સાયબર એજન્સી, બેંકના પોતાના થ્રેટ ઈન્ટેલિજન્સ સર્વિસ પ્રોવાઈડર અને ભારતની મુખ્ય સાયબર સુરક્ષા એજન્સી સર્ટ-ઈન (CERT-In)માંથી એક ખાનગી અલર્ટ મળ્યું હતું. આ એલર્ટમાં જણાવવામા આવ્યું હતું કે, ઈન્ટરનેટની કાળી દુનિયા, જેને 'ડાર્ક વેબ' કહેવામા આવે છે, જ્યાં એસબીઆઈના ગ્રાહકોનો ડાટા વેચવા કે દેખાડવામા આવી રહ્યો છે.
હેકર્સનો દાવો મોટો, પણ તપાસમાં શું નિકળ્યું?
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, સાયબર ગુનાઓ પર નજર રાખતા 'CyberPulse56' નામના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટે X (અગાઉનું ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ ડેટા લીક વિશે માહિતી આપી હતી. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 'SeriousIM' નામના એક અજાણ્યા હેકર જૂથે દાવો કર્યો છે કે, તેમની પાસે SBI ગ્રાહકો સાથે સંબંધિત લગભગ 3,75,000 ડેટા એન્ટ્રીઓ અને 2,722થી વધુ PDF દસ્તાવેજો છે.
જ્યારે હેકર્સના આ દાવા બાદ SBIએ તરત પોતાના સ્તર પર તપાસ શરુ કરી અને આ 3.75 લાખ રેકોર્ડ્સને ખંગાળ્યો, તો જાણવા મળ્યું કે તેમાંથી 3,897 રેકૉર્ડ્સ બિલ્કુલ અસલી હતા. આ રેકૉર્ડ્સમાં ગ્રાહકોની ખૂબ જ ખાનગી જાણકારીઓ (PII) હતી.
ગ્રાહકોની કઈ જાણકારીઓ થઈ લીક?
- બેંકના જણાવ્યા પ્રમાણે, ડાર્ક વેબ પર લીક થયેલી જાણકારીઓમાં ગ્રાહકોના
- નામ અને જેન્ડર (લિંગ)
- રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી
- જન્મતારીખ અને ઘરનું એડ્રેસ
- બેંકની બ્રાંચ અને સીઆઈએફ (CIF) કોડ
- લોનની અરજી અને તેનાથી જોડાયેલા મહત્ત્વના દસ્તાવેજ
બેંકનું શું કહેવું છે? ગ્રાહકોના પૈસા પર શું અસર?
આ ખબર આવ્યા બાદ કરોડો ગ્રાહકોના મનમાં એ સવાલ છે કે, શું તેમના પૈસા સુરક્ષિત છે? તેના પર એસબીઆઈએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ ડાટા લીકનું બેંકના કામકાજ પર કોઈ અસર નથી પડી. બેંકના મુખ્ય બેંકિંગ ઑપરેશન્સ, દૈનિક કામકાજ અને ગ્રાહકોની લેવડ-દેવડ હમેશાની જેમ સુરક્ષિત છે અને સામાન્ય રીતે ચાલી રહી છે.
ડાટા લીકની પુષ્ટિ થતા જ એસબીઆઈએ તરત પોતાના સાયબર ઈન્સિડેન્ટ રિસ્પૉન્સ અને બચાવ પ્રોટોકૉલને લાગુ કરી દીધો છે. આ સાથે જ, આ સમસ્યાની તપાસ કરવા માટે એક સ્વતંત્ર સાયબર સુરક્ષા એજન્સીને કામ પર લગાવવામા આવી છે. આ એજન્સી તપાસ કરશે કે હેકર્સે બેંકની સિસ્ટમમાં ક્યાંથી અને કેવી રીતે ઘુસણખોરી કરી, જેથી ભવિષ્યમાં તેને સંપૂર્ણ રીતે રોકી શકાય.
આ સમાચારની વચ્ચે, બુધવારે સવારે લગભગ 10 વાગ્યે BSE પર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના શેર લગભગ 970 રૂપિયાના સ્તરે સ્થિર કારોબાર કરતા જોવા મળ્યો. છેલ્લા એક વર્ષમાં, SBIના શેરમાં આશરે 12 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. બજારના ડેટા અનુસાર, આ બેંકિંગ શેર માટે 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી 1,234.80 રૂપિયા છે, જ્યારે નીચી સપાટી 891.55 રૂપિયા છે.
હાલમાં, બેંકનું કહેવું છે કે, પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે અને ગ્રાહકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી; તમામ જરૂરી અને કડક સુરક્ષા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
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