SBI એલર્ટ: આજે જ તમારા મહત્વપૂર્ણ કામ પૂર્ણ કરો, કાલથી સતત છ દિવસ બેંકો બંધ રહેશે

સપ્તાહના અંતે, હડતાળ અને બકરી ઇદને કારણે 23 મે થી 28 મે સુધી બેંકો બંધ રહેશે. જોકે, ATM અને ઓનલાઈન ડિજિટલ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 2:22 PM IST

હૈદરાબાદ: જો તમારું સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) માં ખાતું હોય અને તમારે કોઈ તાત્કાલિક કામ પૂરું કરવા માટે બેંક શાખામાં જવાની જરૂર હોય, તો તમારી પાસે ફક્ત આજનો સમય છે. આવતીકાલથી, 23 મે, 2026 થી, દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક, SBI, છ દિવસ લાંબી બંધનું પાલન કરી શકે છે. સપ્તાહના અંતે, કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા પ્રસ્તાવિત રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળ અને ઈદ અલ-અધા (બકરીદ) ના તહેવારને કારણે, 23 મે થી 28 મે સુધી ઓફલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ શકે છે.

બેંકો કેમ બંધ રહેશે? સંપૂર્ણ સમયપત્રક જાણો

  • 23 મે (ચોથો શનિવાર): મહિનાનો ચોથો શનિવાર હોવાથી દેશભરની બધી બેંકો બંધ રહેશે.
  • 24 મે (રવિવાર): સાપ્તાહિક રજા (રવિવાર) ને કારણે દેશવ્યાપી રજા રહેશે.
  • 25 અને 26 મે (સોમવાર-મંગળવાર): ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સ્ટાફ ફેડરેશન (AISBISF) એ બે દિવસની રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળનું એલાન કર્યું છે, જેની અસર કામ પર પડશે.
  • 27 અને 28 મે (બુધવાર-ગુરુવાર): RBI કેલેન્ડર મુજબ, દેશના વિવિધ ભાગોમાં બકરી ઇદ જાહેર રજા રહેશે. જમ્મુ અને કાશ્મીર અને કેટલાક અન્ય રાજ્યોમાં બંને દિવસે બેંકો બંધ રહેશે.

હડતાળના મુખ્ય કારણો

SBI સ્ટાફ ફેડરેશન દ્વારા નોકરીઓના આઉટસોર્સિંગના વિરોધમાં અને નવા કર્મચારીઓ (ખાસ કરીને સશસ્ત્ર ગાર્ડ અને સબ-સ્ટાફ) ની કાયમી ભરતીની માંગણી માટે આ હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, કર્મચારી સંગઠનો રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે ફંડ મેનેજર બદલવાની સ્વતંત્રતા, કારકિર્દી પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા અને અધિકારીઓ સાથે પગાર અને ભથ્થામાં સમાનતા જેવા મુખ્ય મુદ્દાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

સામાન્ય લોકો પર શું અસર પડશે?

શાખાઓ બંધ થવાથી રોકડ જમા અને ઉપાડ, પાસબુક અપડેટ્સ, ચેક ક્લિયરન્સ અને લોન પ્રોસેસિંગ જેવા વ્યક્તિગત કામગીરી પર નોંધપાત્ર અસર પડશે. જો કે, બેંક મેનેજમેન્ટે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ગ્રાહકોની સુવિધા માટે, આ સમય દરમિયાન ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, YONO એપ્લિકેશન, UPI ચુકવણીઓ અને ATM સેવાઓ જેવી તમામ ડિજિટલ અને ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ, 24x7 રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે. ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ કોઈપણ અસુવિધા ટાળવા માટે તેમના નાણાકીય વ્યવહારો ફક્ત ઓનલાઈન ચેનલો દ્વારા જ કરે.

