ETV Bharat / business

સેડમેક મેકાટ્રોનિક્સનો IPO 4 માર્ચે રોકાણ માટે ખુલશે, ઉપલા ભાવ બેન્ડ ₹1,352 છે; સંપૂર્ણ વિગતો

સેડમેક મેકાટ્રોનિક્સનો ₹1,087 કરોડનો IPO 4 માર્ચે ખુલશે. ₹1,287-1,352 ના પ્રાઇસ બેન્ડ સાથે આ સંપૂર્ણ OFS માં 6 માર્ચ સુધીમાં રોકાણ કરો.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 26, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ઓટોમોબાઇલ ક્ષેત્ર માટે અદ્યતન ટેકનોલોજી અને પાવરટ્રેન કંટ્રોલ સિસ્ટમ્સના અગ્રણી ઉત્પાદક, સેડમેક મેકાટ્રોનિક્સ લિમિટેડે તેના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે તારીખો અને પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત કરી છે. કંપનીનો ₹1,087 કરોડનો IPO બુધવાર, 4 માર્ચ, 2026 ના રોજ રોકાણ માટે ખુલશે અને શુક્રવાર, 6 માર્ચ, 2026 ના રોજ બંધ થશે.

ભાવ બેન્ડ અને મૂલ્યાંકન

કંપનીએ આ IPO માટે પ્રતિ શેર ₹1,287 થી ₹1,352 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. પ્રાઇસ બેન્ડ (₹1,352) ના ઉપલા છેડે, કંપનીનું કુલ બજાર મૂલ્યાંકન આશરે ₹6,000 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. આ ઇશ્યૂ 2 માર્ચે એન્કર રોકાણકારો (મોટી સંસ્થાઓ) માટે ખુલશે.

IPO માળખું (OFS)

આ IPO સંપૂર્ણપણે "ઓફર ફોર સેલ" (OFS) પર આધારિત છે. આનો અર્થ એ છે કે કંપની કોઈ નવા શેર જારી કરી રહી નથી, પરંતુ હાલના પ્રમોટર્સ અને રોકાણકારો તેમનો હિસ્સો વેચી રહ્યા છે. કુલ 80.43 લાખ શેરના આ વેચાણમાં, કંપનીના પ્રમોટર્સ, મનીષ શર્મા અને અશ્વિની અમિત દિક્ષિત, અન્ય રોકાણકારો સાથે, તેમનો હિસ્સો ઘટાડશે. કારણ કે આ એક OFS છે, IPO માંથી સંપૂર્ણ રકમ કંપનીને નહીં, પરંતુ વેચાણકર્તા શેરધારકોને જશે.

કંપની પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક આધાર

સેડેમેક મેકાટ્રોનિક્સ મુખ્યત્વે ટુ-વ્હીલર અને થ્રી-વ્હીલર ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન (ICE) વાહનો માટે 'સેન્સર-લેસ કમ્યુટેશન'-આધારિત ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટાર્ટર જનરેટર (ISGs) અને ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ યુનિટ્સ (ECUs) ની ડિઝાઇન અને ઉત્પાદનમાં નિષ્ણાત છે. આ ટેકનોલોજી વાહન કાર્યક્ષમતા વધારવા અને ઉત્સર્જન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. કંપની પાસે પ્રભાવશાળી ગ્રાહકોની યાદી છે, જેમાં TVS મોટર કંપની, બજાજ ઓટો, કિર્લોસ્કર ઓઇલ એન્જિન્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બ્રિગ્સ અને સ્ટ્રેટન જેવી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો અને લિસ્ટિંગ

રોકાણકારોને શેર ફાળવણી 9 માર્ચે અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે, અને અસફળ અરજદારોને રિફંડ 10 માર્ચ સુધીમાં પ્રાપ્ત થશે. સેડેમેક મેકાટ્રોનિક્સના શેર 11 માર્ચે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર લિસ્ટ થવાની અપેક્ષા છે.

બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે ઓટો-ટેક ક્ષેત્રમાં કંપનીની મજબૂત હાજરી અને તેના પ્રતિષ્ઠિત ગ્રાહક આધારને કારણે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો તરફથી નોંધપાત્ર રસ આકર્ષિત થવાની સંભાવના છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SEDEMAC MECHATRONICS IPO
IPOS NEXT WEEK
SEDEMAC MECHATRONICS
IPO 2026
SEDEMAC

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.