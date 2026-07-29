ટેલિગ્રામના ફાઉન્ડર પાવેલ દુરોવ પર આતંકવાદ ફેલાવવાનો આરોપ, રશિયાએ ઈશ્યુ કર્યું ઈન્ટરનેશનલ અરેસ્ટ વૉરન્ટ
રશિયન સુરક્ષા એજન્સી FSB એ મેસેજિંગ એપ ટેલિગ્રામના સ્થાપક પાવેલ દુરોવ પર આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવા અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં મદદ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે
Published : July 29, 2026 at 5:02 PM IST
નવી દિલ્હી: રશિયન સુરક્ષા એજન્સી FSB એ મેસેજિંગ એપ ટેલિગ્રામના સ્થાપક પાવેલ દુરોવ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે, જેમાં તેમના પર આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવા અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં મદદ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ મામલે કાર્યવાહી કરતા, રશિયાએ બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ડુરોવ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ધરપકડ વૉરંટ પણ જારી કરી દીધું છે.
રશિયન સરકાર દ્વારા આરોપો
રશિયન તપાસ એજન્સીનો દાવો છે કે, ટેલીગ્રામ પ્લેટફોર્મ તેના સર્વરમાંથી વિવાદાસ્પદ કન્ટેન્ટ દૂર કરવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયું છે, એવું કન્ટેન્ટ જેનો ઉપયોગ રશિયન સરહદોમાં તોડફોડ, સાયબર છેતરપિંડી અને હિંસક ઘટનાઓને આયોજિત કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો હતો. રશિયાના જણાવ્યા અનુસાર, યુક્રેનિયન વિશેષ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને વિવિધ પ્રતિબંધિત ઉગ્રવાદી સંગઠનો ટેલિગ્રામનો ઉપયોગ સામૂહિક હત્યાઓ અને આતંકવાદી હુમલાઓનું કાવતરું ઘડવા અને સંકલન કરવા માટે કરી રહ્યા છે.
રશિયન નિયંત્રણ અને ટેલિગ્રામનો વધતો પ્રભાવ
2013 માં લોન્ચ થયેલ, ટેલિગ્રામ હવે વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મમાંનું એક છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે એક અબજથી વધુ સક્રિય યૂઝર્સ ધરાવે છે. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, એપ્લિકેશન બંને પક્ષો માટે માહિતીના આદાનપ્રદાન માટે એક પ્રાથમિક ચેનલ બની ગઈ છે. રશિયા લાંબા સમયથી ટેલિગ્રામ પર તેનું નિયંત્રણ કડક બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે; તે ટેલિગ્રામના પ્રભાવને રોકવાના પ્રયાસમાં સ્થાનિક બજારમાં પોતાની સરકાર-સમર્થિત એપ્લિકેશન, 'MAX' ને પ્રમોટ કરી રહી છે.
ડુરોવનો કાનૂની ઇતિહાસ
રશિયન મૂળના પાવેલ દુરોવ હાલમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) અને ફ્રાન્સ બંનેનું નાગરિકત્વ ધરાવે છે. તેમણે અગાઉ રશિયાના સૌથી મોટા સોશિયલ મીડિયા નેટવર્ક 'VKontakte' ની સ્થાપના કરી હતી, પરંતુ સરકારી દબાણને કારણે 2014 માં તેમનો હિસ્સો વેચીને દેશ છોડવાની ફરજ પડી હતી. વર્તમાન પરિસ્થિતિ પહેલા, ફ્રેન્ચ સરકારે પણ દુરોવ સામે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં ટેલિગ્રામ પર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને રોકવામાં નિષ્ફળતા અને તપાસ એજન્સીઓ સાથે સહયોગનો અભાવ હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. જો કે, દુરોવે સતત આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે. વર્તમાન રશિયન વોરંટ અંગે ટેલિગ્રામ તરફથી અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
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