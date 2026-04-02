RBIના કડક પગલાં બાદ રૂપિયો સ્થિર થયો, 95 ના સ્તરને પાર કરીને 93.19 પર પહોંચ્યો
RBIના કડક પગલાંને પગલે રૂપિયો 151 પૈસા સુધરીને 93.19 પર પહોંચ્યો. જોકે, ઘટતા શેરબજાર અને ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવના પડકારો હજુ પણ છે.
Published : April 2, 2026 at 12:37 PM IST
મુંબઈ: ગુરુવારે ભારતીય ચલણ બજારમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી. શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયાએ તેના અત્યાર સુધીના સૌથી નીચા સ્તર પરથી શાનદાર વાપસી કરી. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના કડક પગલાંને પગલે, રૂપિયો 1.6 ટકા અથવા 151 પૈસા મજબૂત થઈને પ્રતિ ડોલર 93.19 પર પહોંચ્યો.
RBI નો માસ્ટરસ્ટ્રોક: સટ્ટા પર કાબુ
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રૂપિયો સતત દબાણ હેઠળ હતો, અને સોમવારે, તે પહેલીવાર 95 પ્રતિ ડોલરના આંકને પાર કરી ગયો. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી રહી છે તે જોઈને, કેન્દ્રીય બેંકે બુધવારે હસ્તક્ષેપ કર્યો. RBI એ અધિકૃત બેંકો માટે નવા નિર્દેશો જારી કર્યા, જેમાં તેમને ગ્રાહકોને રૂપિયા-લિંક્ડ નોન-ડિલિવરેબલ ડેરિવેટિવ (NDD) કોન્ટ્રાક્ટ ઓફર કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા. વધુમાં, વિદેશી વિનિમય બજારમાં બેંકોની નેટ ઓપન પોઝિશન (NOP) ની મર્યાદા $100 મિલિયન નક્કી કરવામાં આવી છે. આ પગલાં મુખ્યત્વે બજારમાં રૂપિયા સામે સટ્ટાને કાબુમાં લેવાના હેતુથી છે.
બજારની સ્થિતિ અને શરૂઆતના આંચકા
ગુરુવારે સવારે બજાર ખુલ્યું ત્યારે રૂપિયો 94.62 પર હતો, પરંતુ RBIની નવી નીતિઓની સકારાત્મક અસરને કારણે થોડા કલાકોમાં તે સુધરીને 93.19 પર પહોંચી ગયો. નોંધનીય છે કે મંગળવાર અને બુધવારે મહાવીર જયંતિ અને વાર્ષિક એકાઉન્ટિંગ ક્લોઝિંગને કારણે ચલણ બજાર બંધ રહ્યું હતું, જેના કારણે રોકાણકારોને સોમવારના તીવ્ર ઘટાડા પછી પ્રતિક્રિયા આપવાની પહેલી તક મળી.
શેરબજાર અને ક્રૂડ ઓઇલનું દબાણ
રૂપિયામાં સુધારા છતાં, આજે સ્થાનિક શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. સેન્સેક્સ 1312 પોઈન્ટ ઘટીને 71,821 પર અને નિફ્ટી 410 પોઈન્ટ ઘટીને 22,383 પર બંધ રહ્યો. વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) (આશરે ₹8331 કરોડ) દ્વારા સતત વેચાણ રૂપિયા માટે ચિંતાનો વિષય છે.
વધુમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 4.84% વધીને પ્રતિ બેરલ 106.06 ડોલર પર પહોંચી ગયા છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ પણ 99.77 પર મજબૂત રહ્યો છે. નિષ્ણાતો માને છે કે RBIના હસ્તક્ષેપથી તાત્કાલિક રાહત મળી છે, પરંતુ ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને ભૂ-રાજકીય તણાવ આગામી દિવસોમાં રૂપિયાની સ્થિરતા માટે નોંધપાત્ર પડકારો ઉભા કરશે.
આ પણ વાંચો: