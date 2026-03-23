રૂપિયો 94/USDની નજીક, શરૂઆતના ટ્રેડમાં 41 પૈસા ઘટીને 93.94 ની નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો
સોમવારે શરૂઆતના કારોબારમાં રૂપિયો 41 પૈસા ઘટીને 93.94 ની રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો.
By PTI
Published : March 23, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 2:47 PM IST
મુંબઈ: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો હતો અને ડોલર મજબૂત રહ્યો હતો. પરિણામે સોમવારે શરૂઆતના કારોબારમાં રૂપિયો 41 પૈસા ઘટીને 93.94 ની રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો. ફોરેક્સ વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સવારના સત્રમાં વિદેશી ભંડોળના સતત આઉટફ્લો અને સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારોમાં થયેલા ઘટાડાએ સ્થાનિક એકમને વધુ નબળું પાડ્યું હતું.
આંતરબેંક વિદેશી એક્સચેન્જ પર, લોકલ યુનિટ યુએસ ડોલર સામે 93.84 પર ખુલ્યો અને પછી તેના અગાઉના બંધ કરતા 41 પૈસા નીચે 93.94 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે ગયો. શુક્રવારે રૂપિયો પહેલીવાર ડોલર સામે 93 ની સપાટીને વટાવી ગયો અને 64 પૈસા તૂટીને અંતે 93.53 ની સર્વકાલીન નીચી સપાટીએ સ્થિર થયો.
ફિનરેક્સ ટ્રેઝરી એડવાઇઝર્સ LLPના ટ્રેઝરી હેડ અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અનિલ કુમાર ભણસાલીએ જણાવ્યું હતું કે, "રૂપિયામાં ઘટાડો ખૂબ જ મોટો છે કારણ કે ભારત હવે ગલ્ફમાંથી પ્રતિ બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરવા માટે USD 50 વધુ ચૂકવી રહ્યું છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) વિવિધ સ્તરે હાજર હતી પરંતુ તેણે રૂપિયાને ફક્ત એટલા માટે જ ઘટવા દીધો કારણ કે ડોલરની માંગ ખૂબ ઊંચી હતી."
ભણસાલીએ જણાવ્યું હતું કે, "અપેક્ષા એવી છે કે RBI વધુ અવમૂલ્યનને નિયંત્રિત કરવા માટે હસ્તક્ષેપ કરી શકે છે પરંતુ તેલ અને FPI ની માંગ ઊંચી રહેશે." દરમિયાન, ડોલર ઇન્ડેક્સ, જે છ ચલણોના બાસ્કેટ સામે ગ્રીનબેકની મજબૂતાઈનું માપન કરે છે, તે 0.02 ટકા વધીને 99.66 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.
વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, ફ્યુચર્સ ટ્રેડમાં 0.60 ટકા ઘટીને USD 112.90 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારના મોરચે, સેન્સેક્સ 1306.27 પોઈન્ટ અથવા 1.75 ટકા ઘટીને 73,226.69 પર બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 418.25 પોઈન્ટ અથવા 1.81 ટકા ઘટીને 22,696.25 પર બંધ રહ્યો હતો.
એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, શુક્રવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ 5,518.39 કરોડ રૂપિયાના ચોખ્ખા શેર વેચ્યા હતા. દરમિયાન, 13 માર્ચના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહ દરમિયાન ભારતના ફોરેક્સ રિઝર્વ 7.052 બિલિયન ડોલર ઘટીને 709.759 બિલિયન ડોલર થયા હોવાનું આરબીઆઈએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું.
