વૈશ્વિક ઉથલપાથલ વચ્ચે રૂપિયો 90 ની નજીક, રાહત ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પર આધારિત

નિષ્ણાતો માને છે કે નબળો રૂપિયો નિકાસકારોને થોડી રાહત આપશે જેઓ આયાતી ઇનપુટ પર ખૂબ નિર્ભર નથી.

વૈશ્વિક ઉથલપાથલ વચ્ચે રૂપિયો 90 ની નજીક, રાહત ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પર આધારિત
વૈશ્વિક ઉથલપાથલ વચ્ચે રૂપિયો 90 ની નજીક, રાહત ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પર આધારિત (સાંકેતિક ફોટો)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 7:02 PM IST

નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, યુએસ ટેરિફમાં તાજેતરમાં વધારો અને વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs) તરફથી ડોલરનો સતત પ્રવાહ રૂપિયાને નીચે ધકેલી રહ્યો છે, જે તેને ડોલર દીઠ 90 ના નિર્ણાયક સ્તરની નજીક ધકેલી રહ્યો છે. બજાર નિષ્ણાતો, અર્થશાસ્ત્રીઓ અને નિકાસકારોના મતે, રૂપિયા પર આ દબાણ થોડા વધુ દિવસો સુધી ચાલુ રહી શકે છે. તેઓ માને છે કે ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારના અમલીકરણ પછી જ પરિસ્થિતિ સ્થિર થશે, જે ડોલરનો ફ્લો ફરી શરૂ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. ત્યાં સુધી, અસ્થિરતા ઊંચી રહેવાની અપેક્ષા છે.

NSE વેબસાઇટ કરન્સી ફ્યુચર્સ અનુસાર, USDINR 24 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 2 વાગ્યે ₹89.40/ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન તે ₹89.73/ડોલર પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે 26 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સમાપ્ત થતા કરન્સી ફ્યુચર્સ ₹89.25/ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.

બે વર્ષથી વધુ સમયથી રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે સતત નબળો પડી રહ્યો છે. ઐતિહાસિક માહિતી અનુસાર, મે 2023 માં લગભગ ₹82.3 થી, તે 2023 અને 2024 ની શરૂઆતમાં ધીમે ધીમે વધ્યો, ઓક્ટોબર 2024 સુધીમાં ₹84 ને વટાવી ગયો. આ ઘટાડો 2024 ના અંતમાં અને 2025 ની શરૂઆતમાં ઝડપી બન્યો, જાન્યુઆરી 2025 માં ₹86.3 અને ફેબ્રુઆરી 2025 માં ₹87.1 પર પહોંચ્યો.

થોડા વિરામ છતાં ચલણ ઘટતું રહ્યું, સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં ₹88.3 પર પહોંચ્યું અને નવેમ્બર 2025 ના મધ્ય સુધીમાં ₹88.7 ની નજીક પહોંચી ગયું. એકંદરે, ડેટા રૂપિયામાં સતત ઘટાડો દર્શાવે છે, અને બાહ્ય અને બજાર દબાણને કારણે તે 2025 માં વધુ નબળો પડશે.

પરિસ્થિતિને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે ETV ભારતે નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી. યા વેલ્થ ગ્લોબલના ડિરેક્ટર અનુજ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે રૂપિયો નબળો રહે છે અને ટૂંક સમયમાં ₹90-91 પ્રતિ ડોલરની રેન્જ સુધી પહોંચી શકે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે આનું એક મુખ્ય કારણ વર્ષના અંતમાં યુએસ ડોલરની વૈશ્વિક માંગમાં તીવ્ર વધારો છે, જે ભારતીય ચલણ પર વધુ દબાણ લાવી રહ્યો છે. અમેરિકા દ્વારા વ્યાજ દર ઘટાડવાના કોઈ સંકેતો દેખાતા નથી, તેથી ડોલરની માંગ ઊંચી રહે છે, જે ફક્ત ભારત જ નહીં પરંતુ અન્ય ઘણી ચલણોને પણ અસર કરે છે.

અનુજ ગુપ્તા અપેક્ષા રાખે છે કે આ વલણ ઓછામાં ઓછા બીજા મહિના સુધી ચાલુ રહેશે. ધ્યાન હવે ભારતીય રિઝર્વ બેંક પર છે, કારણ કે બજારો ડિસેમ્બરમાં યોજાનારી નાણાકીય નીતિ સમીક્ષામાં રૂપિયાને સ્થિર કરવા માટે કોઈપણ પગલાંની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

નિકાસકારોનો અભિપ્રાય

ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FIEO) ના ડિરેક્ટર જનરલ અને CEO ડૉ. અજય સહાય માને છે કે નબળો રૂપિયો નિકાસકારોને થોડી રાહત આપશે જેઓ આયાતી ઇનપુટ પર ખૂબ નિર્ભર નથી. જો કે, આ વૈશ્વિક નિકાસ બજારમાં સ્પર્ધા પણ વધારી શકે છે. પેટ્રોલિયમ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને રત્નો અને ઝવેરાત જેવા ઘણા ભારતીય ક્ષેત્રોમાં આયાતનો હિસ્સો વધુ છે, જેનો અર્થ એ થાય કે તેમના ફાયદા મર્યાદિત રહેશે.

ઉપરાંત, ઘણા સ્પર્ધાત્મક દેશોના ચલણ નબળા પડી રહ્યા છે, જેના કારણે ભારતીય નિકાસને વૈશ્વિક બજારમાં લોકપ્રિયતા મેળવવાની વધુ સારી તક મળી રહી છે. આનાથી સ્થાનિક નિકાસકારો, ખાસ કરીને હસ્તકલા, લેધર, આઇટી અને કાપડ જેવા ક્ષેત્રોમાં થોડી રાહત મળી શકે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે એકંદરે, નિકાસ પર અસર મોટાભાગે હકારાત્મક રહેવાની શક્યતા છે.

અજય સહાયના મતે, જે કંપનીઓ આયાત પર ખૂબ આધાર રાખે છે તેઓ કાચા માલના વધતા ખર્ચથી દબાણ અનુભવશે. રૂપિયાનો વર્તમાન ઘટાડો મુખ્યત્વે ડોલરની માંગ અને પુરવઠા વચ્ચેના મેળ ખાતો ન હોવાને કારણે છે. ભારત અને યુએસ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર થઈ ગયા પછી, બાકી ઓર્ડર આવવાનું શરૂ થઈ શકે છે, જેના કારણે ડોલરનો ફ્લો વધશે.

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તાજેતરના ટેરિફ વધારાથી ભારતમાં નવા રોકાણમાં અસ્થાયી રૂપે ઘટાડો થયો છે, પરંતુ આ મુદ્દા પર સ્પષ્ટ માહિતી સાથે, નવા રોકાણમાં ફરી વધારો થવાની અપેક્ષા છે - જેના કારણે ડોલરનો પ્રવાહ વધુ આવશે અને રૂપિયો મજબૂત થશે.

ઘટતા રૂપિયાથી ભારતની નિકાસમાં કેમ વધારો થયો નથી?

બીજી બાજુ, નિષ્ણાતો એવું પણ માને છે કે નબળો રૂપિયો ભારતના ઊંચા ખર્ચ, વધુ પડતા નિયમનકારી નિકાસ ઇકોસિસ્ટમને વળતર આપી શકતો નથી. ભૂતપૂર્વ ભારતીય વેપાર સેવા અધિકારી અને ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવના સ્થાપક અજય શ્રીવાસ્તવે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા દસ વર્ષના ડેટા કંઈક અલગ જ વાર્તા કહે છે. 2013 માં, ડોલર સામે રૂપિયો 60 પર ટ્રેડ થયો હતો, અને માલસામાનની નિકાસ $313 બિલિયન હતી. આજે, રૂપિયો 90 ની નજીક છે. એક અસાધારણ 50 ટકા અવમૂલ્યન છતાં નિકાસ ફક્ત $440 બિલિયન સુધી વધી છે.

તેમના મતે, નબળા ચલણથી ભારતની નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો થવો જોઈતો હતો, પરંતુ તેનાથી વિપરીત થયું છે: ઉચ્ચ ઇનપુટ ટેરિફ, કડક ધોરણો, QCO-સંચાલિત સપ્લાય-ચેઇન બ્લોકેજ, મોંઘા લોજિસ્ટિક્સ અને આયાતી મધ્યસ્થી પર નિર્ભરતાએ કોઈપણ ચલણ લાભને દૂર કર્યો છે. ડેટા દર્શાવે છે કે ભારત વધુ પડતા મૂલ્યવાન રૂપિયાથી નહીં, પરંતુ વધુ પડતા નિયમનકારી અને ઉચ્ચ ખર્ચવાળા ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમથી પીડાઈ રહ્યું છે.

તાજેતરમાં આવશ્યક ઔદ્યોગિક ઇનપુટ્સ પર QCOs પાછી ખેંચી લેવા, GST દરોમાં સુધારો અને લાંબા સમયથી વિલંબિત શ્રમ સુધારાઓ સ્થાનિક ઘર્ષણ ઘટાડવા તરફ લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે. અજય શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે જો આ સુધારાઓ સતત અને ઊંડાણપૂર્વક લાગુ કરવામાં આવે, તો તે આખરે ભારતના નિકાસકારોને સ્પર્ધાત્મક ચલણનો લાભ લેવામાં અને સ્કેલ અને ગતિશીલતાને અનલૉક કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

અર્થશાસ્ત્રીઓના મંતવ્યો અનુભવી અર્થશાસ્ત્રી અને ભારતના પ્રથમ મુખ્ય આંકડાશાસ્ત્રી, પ્રણવ સેને ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, રૂપિયામાં તીવ્ર ઘટાડો મુખ્યત્વે વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો દ્વારા શેરબજારમાંથી નાણાં બહાર કાઢવાને કારણે છે, જેની તાત્કાલિક અસર ચલણ પર પડે છે. આ અસર વેપાર ખાધ દ્વારા લાદવામાં આવેલા દબાણ કરતાં ઘણી મજબૂત છે. વેપાર ખાધમાં, ડોલર ધીમે ધીમે પાછા ખેંચી લેવામાં આવે છે, પરંતુ પોર્ટફોલિયો ભંડોળ એક જ સમયે પાછા ખેંચી લેવામાં આવે છે, જેના કારણે રૂપિયો ઝડપથી નબળો પડી રહ્યો છે. પરિણામે, ચલણ ઘટી રહ્યું છે, અને આ વલણ થોડા વધુ દિવસો સુધી ચાલુ રહી શકે છે.

તેમણે ઉમેર્યું કે હજુ સુધી કોઈ ગભરાટની ચેતવણી આપવાની જરૂર નથી. રૂપિયો 90 ને સ્પર્શે અથવા તો તેને વટાવી જાય તે મોટાભાગે માનસિક માર્કર્સ છે. તેઓ ભારતીય અર્થતંત્રની સાચી તંદુરસ્તી કે મજબૂતાઈને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.

પ્રણવ સેનના મતે, વેપાર મોરચે અનિશ્ચિતતા ચાલુ છે, ખાસ કરીને ટ્રમ્પ યુગના ટેરિફની અસરને કારણે. જો આ ટેરિફ લાગુ ન થયા હોત, તો ભારત નિકાસ કમાણીમાં વધારો કરીને ચલણના મોટા ભાગના ઘટાડાને સરભર કરી શક્યું હોત.

નિષ્ણાતો માને છે કે યુએસમાં આર્થિક અનિશ્ચિતતા ઓછી થયા પછી વિદેશી રોકાણ શેરબજારમાં પાછું આવી શકે છે. વૈશ્વિક ચિંતાઓને કારણે રોકાણકારો હાલમાં સાવચેત છે, અને ઘણા લોકો રૂપિયાના ફરીથી સ્થિર થવાની રાહ જોશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતના આર્થિક મૂળભૂત સિદ્ધાંતો વિશ્વના સૌથી મજબૂત દેશોમાં રહે છે - રોકાણકારો પાછા ફરતા પહેલા ફક્ત સ્પષ્ટતાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

