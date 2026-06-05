RBIના એક નિર્ણયથી ડૉલર થયો પસ્ત, 50 પૈસા મજબૂત થયો રૂપિયો
RBI દ્વારા વિદેશી રોકાણના નિયમો હળવા કર્યા બાદ, ભારતીય રૂપિયો આજે અમેરિકન ડોલર સામે 50 પૈસા વધીને 95.24 પર પહોંચી ગયો
Published : June 5, 2026 at 3:51 PM IST
નવી દિલ્હી: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા વિદેશી રોકાણના ધોરણોને હળવા કરવાના પગલાને પગલે આજે ભારતીય રૂપિયામાં જોરદાર મજબૂતી જોવા મળી. શુક્રવારે, આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 50 પૈસા વધીને 95.24 ના સ્તરે પહોંચ્યો; તે ગત ટ્રેડિંગ સત્રમાં 95.74 પર બંધ થયો હતો.
રોકાણ નિયમોમાં છૂટથી વધ્યો વિશ્વાસ
રિઝર્વ બેંકે સરકારી બોન્ડમાં રોકાણ કરતા વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs) માટેના નિયમોમાં નોંધપાત્ર સરળતા લાવી છે. વધુમાં, બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRI) અને ભારતના વિદેશી નાગરિકો (OCIs) માટે ભારતીય શેરબજાર (ઇક્વિટી) માં રોકાણ મર્યાદા વધારવામાં આવી છે.
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે RBI ના આ પગલાં દેશમાં વિદેશી ડોલરની લિક્વિડિટીને વેગ આપશે. 'ફુલ્લી એક્સેસિબલ રૂટ' (FAR) ના વિસ્તરણ અને વિદેશી ચલણ સ્વેપ જેવી વિશેષ સુવિધાઓથી રૂપિયાને નોંધપાત્ર મજબૂતી મળી છે. RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ભારતનો વિશાળ વિદેશી વિનિમય ભંડાર $682 બિલિયન છે, જે કોઈપણ વૈશ્વિક કટોકટીનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે સક્ષમ છે.
વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
2026-27 નાણાંકીય વર્ષની બીજી નાણાંકીય નીતિ બેઠકમાં, RBI એ વ્યાજ દરો (રેપો રેટ) 5.25 ટકા પર યથાવત રાખ્યા છે. કેન્દ્રીય બેંકે બજાર અંગે 'તટસ્થ' વલણ જાળવી રાખ્યું છે, જો જરૂર પડે તો ભવિષ્યમાં કાર્યવાહી કરવાની મંજૂરી આપે છે.
ફુગાવા અને વૃદ્ધિ માટે નવા અંદાજો
ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને વૈશ્વિક તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને, રિઝર્વ બેંકે તેના આર્થિક અંદાજોમાં નોંધપાત્ર સુધારા કર્યા છે:
વૃદ્ધિ દર (GDP): ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ માટે GDP વૃદ્ધિ આગાહી 6.9% થી ઘટાડીને 6.6% કરવામાં આવી છે.
ફુગાવો (CPI): છૂટક ફુગાવાનો અંદાજ 4.6% થી વધારીને 5.1% કરવામાં આવ્યો છે.
વૈશ્વિક બજારમાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલ આજે પ્રતિ બેરલ $95.37 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જે આશરે 1 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. જ્યારે તેલના વધતા ભાવ ભારતના આયાત બિલ માટે એક પડકાર છે, RBI ના નવા પગલાંએ બજારની ચિંતાઓ દૂર કરી છે અને રૂપિયાને વેગ આપ્યો છે.
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