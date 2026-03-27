રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 33 પૈસા ઘટીને 94.29 ના નવા રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો

ફોરેક્સ ટ્રેડર્સના મતે, સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારોમાં ભારે વેચવાલી અને FII દ્વારા સતત બહાર નીકળવાથી સ્થાનિક ચલણ પર વધુ દબાણ આવ્યું છે.

By PTI

Published : March 27, 2026 at 10:57 AM IST

મુંબઈ: શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો 33 પૈસા ઘટીને 94.24 ની નવી સર્વકાલીન નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો. પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષમાં કોઈ પ્રગતિ ન થવા છતાં તેલના ઊંચા ભાવ અને મજબૂત ડોલરના કારણે રૂપિયા પર દબાણ આવ્યું. ફોરેક્સ વેપારીઓના મતે, સ્થાનિક શેરબજારોમાં ભારે વેચવાલી અને FII (વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો) દ્વારા સતત બહાર નીકળવાના કારણે સ્થાનિક ચલણ પર વધુ ભાર પડ્યો.

આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય પર, સ્થાનિક ચલણ 94.18 પર ખુલ્યું અને ડોલર સામે વધુ ઘટીને 94.29 પર પહોંચ્યું, જે તેના અગાઉના બંધ કરતા 33 પૈસા નીચે હતું. બુધવારે, રૂપિયો 20 પૈસા ઘટીને 93.96 ની રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ બંધ થયો હતો. ગુરુવારે રામ નવમીને કારણે સ્ટોક, ફોરેક્સ, કોમોડિટી અને બુલિયન બજારો બંધ રહ્યા.

ફિનરેક્સ ટ્રેઝરી એડવાઇઝર્સ LLP ના ટ્રેઝરી વડા અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અનિલ કુમાર ભણસાલીએ જણાવ્યું હતું કે, "બ્રેન્ટ ઓઇલના ભાવ ફરીથી $105.75 ને પાર કરી ગયા અને ડોલર ઇન્ડેક્સ 100 ની તરફ આગળ વધ્યો ત્યારે રૂપિયો નબળો ખુલ્યો." ડોલર ઇન્ડેક્સ, જે છ ચલણોની ટોપલી સામે ગ્રીનબેકની મજબૂતાઈને માપે છે, તે 0.08 ટકા વધીને 99.67 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ રાતોરાત વધ્યો પરંતુ અંતે નરમ પડ્યો; ફ્યુચર્સ ટ્રેડમાં તે 0.78 ટકા ઘટીને $107.1 પ્રતિ બેરલ થયો. "બ્રેન્ટ ઓઇલ $107.50 પ્રતિ બેરલને સ્પર્શ્યું હતું પરંતુ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાની પાવર પ્લાન્ટ પરના હુમલાઓને 10 દિવસ માટે મુલતવી રાખ્યા પછી તે ઘટ્યું," ભણસાલીએ જણાવ્યું.

સ્થાનિક શેરબજારના મોરચે, સવારના વેપારમાં સેન્સેક્સ 926.92 પોઈન્ટ ઘટીને 74,346.53 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 280.95 પોઈન્ટ ઘટીને 23,025.50 પર પહોંચ્યો. એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ બુધવારે ચોખ્ખા ધોરણે ₹1,805.37 કરોડના શેર વેચ્યા.

આ પણ વાંચો:

