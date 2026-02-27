ETV Bharat / business

મોટો ફેરફાર! 1 માર્ચથી બદલાઈ જશે સિમ, બેંક અને ગેસના નિયમ, તમારા ખિસ્સા પર થશે સીધી અસર

1 માર્ચથી સિમ-બાઈન્ડિંગ, RailOne એપ, LPGના નવા નિયમો લાગુ થશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: 1 માર્ચ, 2026 થી, સામાન્ય લોકોના રોજિંદા જીવન સાથે સંબંધિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો અમલમાં આવી શકે છે. તેની અસર ડિજિટલ કોમ્યુનિકેશન, રસોઈ ગેસના ભાવ, બેંક ખાતા, રેલ્વે ટિકિટિંગ અને ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમને અસર કરી શકે છે. ચાલો સમજીએ, સરળ શબ્દોમાં, શું બદલાઈ શકે છે.

મેસેજિંગ એપ્લિકેશન્સ માટે સિમ ફરજિયાત
ડિજિટલ છેતરપિંડીને રોકવા માટે સરકાર સિમ-બાઇન્ડિંગ નિયમો કડક કરી શકે છે. આ હેઠળ, WhatsApp, ટેલિગ્રામ અને સિગ્નલ જેવી મેસેજિંગ એપ્લિકેશન્સ ફક્ત એક્ટિવ સિમ કાર્ડ હોય તેવા ડિવાઈસમાં જ ચાલશે. જો મોબાઇલમાંથી સિમ દૂર કરવામાં આવે અથવા નંબર નિષ્ક્રિય કરવામાં આવે, તો આ એપ્લિકેશન્સના ઉપયોગને અસર થઈ શકે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, સિમ સ્વેપ અને નકલી નોંધણીના કિસ્સાઓમાં વધારો થયો છે, જેનો ઉકેલ લાવવા આ પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે. તમારા સિમને એક્ટિવ રાખો અને તમારી KYC વિગતો નિયમિતપણે અપડેટ કરો.

રસોઈ ગેસની કિંમતમાં વધઘટ
દર મહિનાની જેમ, 1 માર્ચે, ઓઇલ કંપનીઓ LPG સિલિન્ડરના ભાવની સમીક્ષા કરશે. નવા દરો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને ડોલર એક્સચેન્જ રેટના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. સવારે નવી કિંમતોની જાહેરાત થઈ શકે છે. કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફારથી સ્થાનિક ગ્રાહકો તેમજ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને નાના વ્યવસાયોને સીધી અસર થશે. મહિનાની પહેલી તારીખે નવા દરો તપાસવાનું ભૂલશો નહીં.

લઘુત્તમ બેલેન્સ નિયમોમાં ફેરફાર
કેટલીક જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો હવે આખા મહિનાના સરેરાશ બેલેન્સના આધારે લઘુત્તમ બેલેન્સની ગણતરી કરી શકે છે. પહેલાં, એક જ દિવસે ઓછા બેલેન્સને કારણે પણ દંડ થતો હતો. હવે, આ નિર્ણય સરેરાશ માસિક બેલેન્સ (AMB) પર આધારિત હશે, જે ગ્રાહકોને રાહત આપશે તેવી અપેક્ષા છે. આખા મહિના દરમિયાન સંતુલિત એકાઉન્ટ બેલેન્સ જાળવી રાખવું.

રેલવે ટિકિટિંગ એપમાં ફેરફાર
રેલવે મુસાફરો માટે નવી વ્યવસ્થા પણ લાગુ કરી શકાય છે. જૂની UTS on Mobile એપ તબક્કાવાર રીતે બંધ કરી શકાય છે અને તેને નવી RailOne એપ દ્વારા બદલવામાં આવી શકે છે. નવી એપ પર જનરલ ટિકિટ, પ્લેટફોર્મ ટિકિટ અને સ્થાનિક મુસાફરી સેવાઓ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. અપડેટની માહિતી મેળવવા માટે તમારી મુસાફરી પહેલાં નવી એપ ડાઉનલોડ કરો.

મોટા ડિજિટલ વ્યવહારો માટે વધારાની સુરક્ષા
ડિજિટલ ચુકવણીઓને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે, મોટા વ્યવહારો માટે વધારાના ચકાસણી પગલાં લાગુ કરી શકાય છે. ફક્ત UPI પિનને બદલે બાયોમેટ્રિક અથવા અન્ય પ્રમાણીકરણની જરૂર પડી શકે છે. આનો હેતુ ઓનલાઈન છેતરપિંડી અટકાવવા અને ગ્રાહક સુરક્ષા વધારવાનો છે.

આ સંભવિત ફેરફારો, જે 1 માર્ચ, 2026 થી અમલમાં આવશે, તેની સીધી અસર સામાન્ય લોકો પર પડશે. થોડી તકેદારી, સમયસર અપડેટ્સ અને નિયમોનું જ્ઞાન તમને બિનજરૂરી ઝંઝટથી બચાવી શકે છે. નવી સિસ્ટમ માટે તૈયારી કરવી સમજદારીભર્યું રહેશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ફ્લાઇટમાં બુકિંગના 48 કલાકની અંદર ટિકિટ રદ કરવા પર મળશે 100% રિફંડ, જાણો શું છે નવો નિયમ?
  2. સેડમેક મેકાટ્રોનિક્સનો IPO 4 માર્ચે રોકાણ માટે ખુલશે, ઉપલા ભાવ બેન્ડ ₹1,352 છે; સંપૂર્ણ વિગતો

TAGGED:

MARCH 1 RULE CHANGES 2026
RULE CHANGES 2026
1લી માર્ચથી નવા નિયમો
MARCH 1 RULE CHANGES 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.