માર્ગ અકસ્માતના પીડિતોને હવે ₹1.5 લાખ સુધીની મફત સારવાર મળશે, પીએમ મોદીની નવી યોજના તૈયાર
ભારત સરકાર ટૂંક સમયમાં માર્ગ અકસ્માતના પીડિતો માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી 'કેશલેસ સારવાર' યોજના શરૂ કરશે. મંત્રી નીતિન ગડકરીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી.
હૈદરાબાદ: આયુષ્માન કાર્ડ, પીએમ જીવન જ્યોતિ વીમા અને પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા જેવી યોજનાઓ બાદ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બીજી એક મોટી યોજના શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે. આ યોજના માર્ગ અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા લોકોને રાહત આપશે. આ યોજના હેઠળ, અકસ્માત પીડિતોને તાત્કાલિક ₹1.5 લાખ સુધીની રોકડ રહિત સારવાર પૂરી પાડવામાં આવશે.
કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે આ યોજના સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરવામાં આવશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય સમયસર તબીબી સહાયના અભાવે થતા મૃત્યુ ઘટાડવાનો છે. આ યોજનાના અમલીકરણથી માત્ર ઘાયલોને રાહત મળશે નહીં પરંતુ માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુઆંકમાં ઘટાડો થવાની પણ અપેક્ષા છે.
देश में जल्द ही शुरु होगी 'कैशलेस ट्रीटमेंट' योजना : रोड एक्सिडेंट घटना में जान बचाने के लिए होगी मददगार।#RoadSafety #SadakSurakshaAbhiyaan #सड़कसुरक्षाअभियान pic.twitter.com/p357UO8IHO— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 9, 2026
કેશલેસ સારવાર યોજના વિશે માહિતી
માર્ગ પરિવહન મંત્રાલયે 14 માર્ચ, 2024 ના રોજ ચંદીગઢમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે આ યોજના શરૂ કરી હતી. આ યોજના હેઠળ, ઘાયલ વ્યક્તિને અકસ્માતની તારીખથી 7 દિવસની અંદર ₹1.5 લાખ સુધીની કેશલેસ સારવાર પૂરી પાડવામાં આવે છે. પાયલોટ પ્રોજેક્ટની સફળતા બાદ, તેનો વિસ્તાર વધુ છ રાજ્યોમાં કરવામાં આવ્યો છે.
અત્યાર સુધીમાં કેટલા લોકોને લાભ થયો છે
માર્ચ ૨૦૨૪ થી, લગભગ 80% કેસોમાં કેશલેસ સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી છે. કુલ 6833 અરજીઓમાંથી 5480 લોકોને યોજના હેઠળ લાભ મળ્યો છે. બાકીના કેસોને પોલીસે નકારી કાઢ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં માર્ગ અકસ્માતો માટે કુલ ₹73,88,848 ચૂકવવામાં આવ્યા છે.
યોજનાનો લાભ કેવી રીતે મેળવવો
આ યોજના તમામ પ્રકારના મોટર વાહનોને લગતા માર્ગ અકસ્માતો પર લાગુ થશે. વાહન ગમે તે હોય, અકસ્માતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ યોજના હેઠળ કેશલેસ સારવાર માટે હકદાર રહેશે. આ સુવિધા ઘાયલોને સમયસર સારવાર મળવાની શક્યતા વધારશે.
નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે આ યોજના રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના પરિવહન મંત્રાલયો સાથે સહયોગમાં ઝડપી રાહત પૂરી પાડશે. એકવાર અમલમાં મુકાયા પછી, ઘાયલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા પછી તાત્કાલિક સારવાર મળશે, જેનાથી ગંભીર ઇજાઓ અથવા મૃત્યુનું જોખમ ઘટશે.
યોજનાની ખાસ વિશેષતાઓ
અકસ્માતના 7 દિવસની અંદર રોકડ રહિત સારવાર
તમામ પ્રકારના મોટર વાહન અકસ્માતો માટે લાગુ
ઘાયલ વ્યક્તિને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે હકદાર છે
રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ટૂંક સમયમાં અમલીકરણ
આ નવી યોજના માર્ગ અકસ્માતના ભોગ બનેલા લોકોના રાહત અને અસ્તિત્વમાં મોટો ફેરફાર લાવશે તેવી અપેક્ષા છે.
