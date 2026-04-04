સોનું ખરીદવાનો યોગ્ય સમય? સોનું રેકોર્ડ ઊંચાઈથી ₹31,000 ઘટ્યું, જુઓ નવા ભાવ
સોનું તેના રેકોર્ડ ઊંચાઈથી 17% ઘટીને ₹1,49,650 પર પહોંચી ગયું છે. મજબૂત ડોલર અને વધતા વ્યાજ દરોના દબાણને કારણે ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.
Published : April 4, 2026 at 10:55 AM IST
નવી દિલ્હી: મધ્ય પૂર્વમાં ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ વધી રહ્યો છે અને અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષ પાંચમા સપ્તાહમાં પ્રવેશી રહ્યો છે, છતાં ભારતીય બજારમાં સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. હાલમાં, સોનાના ભાવ તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી લગભગ 17 ટકા નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
શનિવારે પૂરા થયેલા ટ્રેડિંગ સપ્તાહમાં સોનાના ભાવમાં થોડો વધારો થયો હતો, પરંતુ વ્યાપક વલણો હજુ પણ દબાણ દર્શાવે છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનું ₹1,49,650 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું, જે તેના ₹1,80,779 ના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરથી લગભગ ₹31,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટી ગયું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, કોમેક્સ સોનું ઔંસ દીઠ $4,679.70 પર સ્થિર રહ્યું.
સેફ હેવનની ચમક કેમ ઓછી થઈ ગઈ છે?
બજાર નિષ્ણાતોના મતે, યુદ્ધ અને અનિશ્ચિતતાના સમયમાં સોનાને સામાન્ય રીતે "સેફ હેવન" માનવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં સંઘર્ષે સોનાના ભાવને ટેકો આપ્યો હતો, પરંતુ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના સંબોધન પછી ભાવના બદલાઈ ગઈ. રાષ્ટ્રપતિના કડક વલણથી યુદ્ધવિરામની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું, રોકાણકારોની અનિશ્ચિતતા વધી.
દાળની મજબૂતાઈ અને ક્રૂડ ઓઈલની અસર
કાચા તેલના ભાવમાં વધારો અને મજબૂત બનતો યુએસ ડોલર આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ છે. સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થવાથી વૈશ્વિક ફુગાવાની ચિંતા ફરી શરૂ થઈ છે. જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે, ત્યારે અન્ય ચલણો ધરાવતા લોકો માટે સોનું મોંઘુ બને છે, જેના કારણે માંગ અને ભાવમાં ઘટાડો થાય છે.
સ્થિતિસ્થાપક યુએસ અર્થતંત્ર
તાજેતરના યુએસ આર્થિક ડેટા, ખાસ કરીને સુધારેલ નોન-ફાર્મ પેરોલ (NFP) અને રોજગાર ડેટા દર્શાવે છે કે યુએસ અર્થતંત્ર મજબૂત સ્થિતિમાં છે. આનાથી યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરો પર પોતાનું આકરું વલણ જાળવી રાખશે તેવી શક્યતા વધી ગઈ છે. ઊંચા વ્યાજ દરો સોના જેવી બિન-ઉપજ આપતી સંપત્તિઓનું આકર્ષણ ઘટાડે છે.
નિષ્ણાતો શું માને છે કે આગળ શું છે?
ટેકનિકલ ચાર્ટ પર, નિષ્ણાતો માને છે કે સોનાને ₹1,48,000 ના સ્તરે મજબૂત ટેકો મળી રહ્યો છે, જ્યારે ₹1,55,000 પર સખત પ્રતિકાર જોવા મળી રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં સોનાની ચાલ મોટાભાગે યુએસ બેરોજગારીના આંકડા, ADP રોજગાર ડેટા અને ભૂ-રાજકીય વિકાસ પર આધારિત રહેશે.
બજાર વિશ્લેષકો કહે છે કે સોનાનું બજાર આગામી કેટલાક અઠવાડિયા સુધી ખૂબ જ અસ્થિર રહી શકે છે.