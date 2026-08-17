LPG ગ્રાહકો માટે રાહત, સરકારે e-KYCની ડેડલાઇન આગળ વધારી; સર્વર ડાઉન થતા મુશ્કેલી વધી
ઘરેલુ LPG ગ્રાહકો માટે ફરજિયાત આધાર બાયોમેટ્રિક e-KYC માટેની અંતિમ તારીખ 16 ઓગસ્ટથી વધારીને 23 ઓગસ્ટ કરવામાં આવી છે.
Published : August 17, 2026 at 12:19 PM IST
નવી દિલ્હી: ઘરેલુ LPG ગ્રાહકો માટે ફરજિયાત આધાર બાયોમેટ્રિક e-KYC માટેની અંતિમ તારીખ 16 ઓગસ્ટથી વધારીને 23 ઓગસ્ટ કરવામાં આવી છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)એ ગેસ એજન્સીઓમાં વધતી જતી ભીડને પહોંચી વળવા અને ગ્રાહકોની સુવિધા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે. જોકે, આ એક અઠવાડિયાની રાહત છતાં, જમીન પર ગ્રાહકોના પ્રશ્નો વણઉકેલાયેલા રહે છે.
શું છે મોટી સમસ્યા?
ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના અહેવાલ અનુસાર, સમયમર્યાદા વધારવાતી કાગળ પર ગ્રાહકોને રાહત મળી છે, પરંતુ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગ્યું છે. આ પ્રક્રિયા એક મોટો પડકાર બની ગઇ છે, જેમાં સત્તાવાર મોબાઇલ એપ્લિકેશનો ખરાબ થઇ રહી છે, વારંવાર સર્વર ડાઉન થઇ રહ્યા છે અને કલાકો સુધી ટેકનિકલ ખામીઓ મોટો પડકાર બની ગઇ છે.
ગેસ એજન્સીઓ પર લાંબી લાઇનો
ટેકનિકલ સમસ્યાઓની સૌથી ખરાબ અસર ગેસ ડીલરો અને ગ્રાહકો પર પડી રહી છે. દેશભરની LPG એજન્સીઓની બહાર ગ્રાહકોની લાંબી લાંબી લાઇનો જોવા મળી રહી છે. લોકો કલાકો સુધી લાઇનમાં ઉભા રહેવા મજબૂર છે અને કાઉન્ટર પર પહોંચ્યા બાદ પણ આ વાતની કોઇ ગેરંટી નથી કે સર્વર કામ કરશે કે નહીં કરે. કેટલીક વખત આખો દિવસ લાઇનમાં વિતાવવા છતા e-KYC અધૂરુ રહી જાય છે.
e-KYC ન કરાવવા પર શું નુકસાન થશે?
જો કોઇ ગ્રાહક 23 ઓગસ્ટની સમયસીમા સુધી પોતાનું વેરિફિકેશન પૂર્ણ નથી કરી શકતું તો તેનું ગેસ કનેક્શન બ્લોક અથવા રદ તો નહીં થાય પરંતુ તેને મળનારી સરકારી સબસિડી બંધ થઇ જશે. આવી સ્થિતિમાં ગ્રાહકોને સબસિડી વગરના મોંઘા કોમર્શિયલ રેટ પર જ LPG સિલિન્ડર ખરીદવું પડશે.
ભીડથી બચવા માટે આ રીત અપનાવો
રાત્રે અથવા વહેલી સવારે પ્રયાસ કરો: દિવસના સમયે સર્વર પર લોડ વધારે હોય છે, માટે મોબાઇલ એપ દ્વારા રાતના 11 વાગ્યાથી સવારના 6 વાગ્યા વચ્ચે e-KYC કરવાનો પ્રયાસ કરો.
ડિલીવરી બોયની મદદ લો: તમારે ગેસ એજન્સીએ જવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમારાઘરે સિલિન્ડરની ડિલિવરી આવે, તો તમે ડિલિવરી મેન પાસે રહેલા ડિવાઇસથી પોતાનો બાયોમેટ્રિક અંગુઠો લગાવીને વેરિફિકેશન કરાવી શકો છો.
યોગ્ય એપ ડાઉનલોડ કરો: મોબાઇલમાંથી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે તમારે ગેસ પ્રોવાઇડરની એપની સાથે સાથે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી UIDAIનો Aadhaar FaceRD એપ જરૂર ઇંસ્ટોલ કરો.
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