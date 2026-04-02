સ્થાનિક ઉદ્યોગો માટે મોટી રાહત: જૂન 2026 સુધી પેટ્રોકેમિકલ આયાત પર કોઈ ડ્યુટી નહીં

પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી વચ્ચે, સરકારે 40 પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનો પર કસ્ટમ ડ્યુટી હટાવીને ખર્ચ અને પુરવઠા અંગે ઉદ્યોગોને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે.

Published : April 2, 2026 at 12:43 PM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપો વચ્ચે, ભારત સરકારે સ્થાનિક ઉત્પાદન ક્ષેત્રને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે એક મહત્વપૂર્ણ સૂચના જારી કરીને 40 મુખ્ય પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનો પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં સંપૂર્ણ માફીની જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણય 2 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં આવશે અને 30 જૂન, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે.

નિર્ણયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય

નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતીય ઉદ્યોગોને પશ્ચિમ એશિયામાં કાચા માલના ભાવમાં તીવ્ર વધારાથી બચાવવાનો છે (ખાસ કરીને યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે). ફેબ્રુઆરીના અંતથી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં આશરે 50%નો વધારો થયો છે, જેના કારણે પેટ્રોકેમિકલ ફીડસ્ટોક અને ઇન્ટરમીડિયેટ પર આધારિત ઉદ્યોગો માટે ઇનપુટ ખર્ચમાં 20-25%નો વધારો થયો છે.

આ ઉત્પાદનો પર રાહત આપવામાં આવશે

સરકારે આ યાદીમાં બધા મહત્વપૂર્ણ રસાયણો અને પોલિમરનો સમાવેશ કર્યો છે, જેમની અછતને કારણે ઉત્પાદનમાં વિક્ષેપ પડવાની આશંકા હતી:

મુખ્ય રસાયણો: મિથેનોલ, નિર્જળ એમોનિયા, ટોલ્યુએન, સ્ટાયરીન, વિનાઇલ ક્લોરાઇડ મોનોમર (VCM), એસિટિક એસિડ અને ફિનોલ.

પોલિમર અને પ્લાસ્ટિક: પોલિઇથિલિન, પોલીપ્રોપીલિન, પોલિસ્ટરીન, પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ (PVC), અને PET ચિપ્સ.

એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિક: એક્રેલોનિટ્રાઇલ-બ્યુટાડીન-સ્ટાયરીન (ABS) અને પોલીકાર્બોનેટ.

સ્પેશિયાલિટી રસાયણો: ઇપોક્સી રેઝિન, પોલીયુરેથીન અને ફોર્માલ્ડીહાઇડ ડેરિવેટિવ્ઝ.

મુખ્ય ક્ષેત્રો પર અસર

કાપડ અને વસ્ત્રો: શુદ્ધ ટેરેફ્થાલિક એસિડ (PTA) અને મોનોઇથિલિન ગ્લાયકોલ (MEG) પર ડ્યુટી મુક્તિ કૃત્રિમ ફાઇબરની કિંમત ઘટાડશે.

ઓટોમોટિવ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ: ABS અને એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિકની આયાત પર બચત વાહનના ભાગો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોના ભાવને સ્થિર કરશે.

ફાર્માસ્યુટિકલ્સ: દવાઓના ઉત્પાદનમાં દ્રાવક તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા રસાયણોનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.

પ્લાસ્ટિક અને પેકેજિંગ: પોલિમર અને રેઝિનની ડ્યુટી-ફ્રી આયાતથી આ ક્ષેત્રને સીધો ફાયદો થશે.

નિષ્ણાતો માને છે કે આ પગલાથી ખર્ચ-દબાણ ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળશે. ભારત તેની પેટ્રોકેમિકલ મધ્યવર્તી જરૂરિયાતોના આશરે 45% આયાત કરે છે. તેથી, કસ્ટમ્સ ડ્યુટી દૂર કરવાથી માત્ર ઉદ્યોગની નફાકારકતા જાળવવામાં મદદ મળશે નહીં પરંતુ ભાવ વધારાથી અંતિમ ગ્રાહકોનું રક્ષણ પણ થશે.

સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે વૈશ્વિક અને ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિઓ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. જો જૂન પછી પણ સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપ ચાલુ રહે છે, તો આ રાહત અવધિને વધુ લંબાવવા માટે વિચારી શકાય છે.

આ પણ વાંચો:

