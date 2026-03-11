ETV Bharat / business

અમેરીકામાં 50 વર્ષ પછી ખુલશે પહેલી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની ઓઈલ રિફાઇનરી, ટ્રમ્પે ઐતિહાસિક સોદો ગણાવ્યો

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રોકાણથી બનનારી નવી રિફાઇનરી અમેરિકન બજારને બળતણ આપશે અને ઉર્જા ઉત્પાદનમાં વધારો કરશે.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (File/ AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 10:18 AM IST

વોશિંગ્ટન : ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ એક નવી ઓઇલ રિફાઇનરીમાં રોકાણ કરશે, જે 50 વર્ષમાં અમેરિકામાં બનેલી પહેલી ઓઇલ રિફાઇનરી હશે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે (સ્થાનિક સમય) ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં આ જાહેરાત કરી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રોકાણથી બનેલી નવી રિફાઇનરી યુએસ બજારને બળતણ આપશે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને મજબૂત બનાવશે, તેમજ ઉર્જા ઉત્પાદનને વેગ આપશે.

તેમણે કહ્યું, "અમેરિકા વાસ્તવિક ઉર્જા પ્રભુત્વ તરફ પાછું ફરી રહ્યું છે! આજે, મને ગર્વથી જાહેરાત કરવામાં આવે છે કે અમેરિકા ફર્સ્ટ રિફાઇનિંગ ટેક્સાસના બ્રાઉન્સવિલેમાં 50 વર્ષમાં પ્રથમ નવી અમેરિકન ઓઇલ રિફાઇનરી ખોલી રહ્યું છે. આ એક ઐતિહાસિક $300 બિલિયનનો સોદો છે - જે અમેરિકન ઇતિહાસનો સૌથી મોટો સોદો છે, અમેરિકન કામદારો, ઊર્જા અને દક્ષિણ ટેક્સાસના મહાન લોકો માટે એક મોટી જીત છે! આ જબરદસ્ત રોકાણ માટે ભારતમાં અમારા ભાગીદારો અને તેમની સૌથી મોટી ખાનગી ઊર્જા કંપની, રિલાયન્સનો આભાર."

ટ્રમ્પે કહ્યું કે નવી રિફાઇનરીની અબજો ડોલરની આર્થિક અસર પડશે અને આ વિસ્તારમાં હજારો નોકરીઓનું સર્જન થશે.

"અમારા અમેરિકા ફર્સ્ટ એજન્ડા, પરમિટને સરળ બનાવવા અને કર ઘટાડવાને કારણે જ અબજો ડોલરના સોદા આપણા દેશમાં પાછા આવી રહ્યા છે," તેમણે કહ્યું. "બંદર ઓફ બ્રાઉન્સવિલે ખાતે એક નવી રિફાઇનરી અમેરિકન બજારને વેગ આપશે, આપણી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને મજબૂત બનાવશે, અમેરિકન ઉર્જા ઉત્પાદનમાં વધારો કરશે, અબજો ડોલરનો આર્થિક પ્રભાવ પાડશે અને વિશ્વની સૌથી સ્વચ્છ રિફાઇનરી બનશે. તે વૈશ્વિક નિકાસને વેગ આપશે અને હજારો લાંબા સમયથી અટકેલી નોકરીઓ અને વિકાસને લાયક પ્રદેશમાં લાવશે."

