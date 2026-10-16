એલન મસ્કના 'પ્રધાનમંત્રી અંબાણી' વાળા કટાક્ષનો પર રિલાયન્સનો પલટવાર: કહ્યું - અમેને સ્પર્ધાનો ડર નથી પણ...
એલન મસ્કના આક્ષેપો પર રિલાયન્સનો સ્પષ્ટ જવાબ: સ્પર્ધાનો કોઈ ડર નથી, પરંતુ નિયમોનું પાલન દરેક માટે ફરજિયાત છે. વાંચો સંપૂર્ણ અહેવાલ
Published : October 16, 2026 at 1:11 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન (Satcom) ક્ષેત્રે વિશ્વની બે દિગ્ગજ હસ્તીઓ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી અને સ્પેસએક્સ (SpaceX) ના વડા એલન મસ્ક વચ્ચે શાબ્દિક જંગ તેજ બન્યો છે. એલન મસ્કની કંપની 'સ્ટારલિંક' (Starlink)ની ભારતમાં એન્ટ્રીને લઈને બંને પક્ષો તરફથી તીખા નિવેદનો આપવામાં આવ્યા છે.
આ વિવાદ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. તેમાં જણાવાયું છે કે, સ્ટારલિંક સહિત કોઈપણ વિદેશી કંપનીના ભારતીય સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ માર્કેટમાં પ્રવેશથી તેમને કોઈ વાંધો કે ચિંતા નથી. જોકે, કંપનીએ ભારપૂર્વક કહ્યું છે કે ભારતમાં કામ કરતી દરેક કંપનીએ દેશના કાયદા અને નિયમોનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે.
એલન મસ્કની આકરી ટીકા: 'અંબાણીની સેના પાખંડ ફેલાવી રહી છે'
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' (અગાઉનું ટ્વિટર) પર એલોન મસ્કે મુકેશ અંબાણી અને રિલાયન્સ પર ઈજારાશાહી (મોનોપોલી) જાળવી રાખવાનો સીધો આરોપ લગાવતા વિવાદ વધુ વકર્યો છે. મસ્કે લખ્યું, "અંબાણીની 'ઈન્ટરનેટ સેના' દ્વારા આપવામાં આવતા હાસ્યાસ્પદ તર્કોનો કોઈ અર્થ નથી. એક તરફ, તેઓ દાવો કરે છે કે ભારતમાં અંબાણીની ઈજારાશાહી હેઠળ મળતી ઓછી કિંમતો સામે સ્ટારલિંક (Starlink) સ્પર્ધા કરી શકશે નહીં; તો બીજી તરફ, તેઓ એવો દલીલ કરે છે કે સ્ટારલિંક એક મજબૂત હરીફ સાબિત થશે. આ સંપૂર્ણપણે પાખંડ છે."
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
મસ્કે વધુમાં કહ્યું કે, બજારમાં સ્પર્ધા આવવાથી કદાચ હાલની કંપનીઓના નફામાં થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે, પરંતુ તેનાથી તેમનો વ્યવસાય પડી ભાંગશે નહીં. કટાક્ષ કરતા તેમણે લખ્યું, "પ્રિય પ્રધાનમંત્રી અંબાણી, મને એ સમજવામાં નિષ્ફળ જવા બદલ ક્ષમા કરશો કે તમે જ ભારતના સાચા માલિક (બોસ) છો. સ્વાભાવિક છે કે, તમે ભારતના લોકોનું શોષણ કરવાનું ચાલુ રાખવા માંગતા હશો, પરંતુ શું તમે સ્ટારલિંકને સ્પર્ધા કરવાની તક આપવાનું વિચારશો?"
રિલાયન્સનો વળતો જવાબ: 'અમને સ્પર્ધાથી ડર નથી; નિયમો બધા માટે સમાન હોવા જોઈએ'
મસ્કના આ ગંભીર આક્ષેપો બાદ, રિલાયન્સે સોશિયલ મીડિયા પર એક વિસ્તૃત નિવેદન જારી કરીને પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. રિલાયન્સે જણાવ્યું, "રિલાયન્સ અને ભારતીય બજાર અંગે તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓના સંદર્ભમાં, અમે હકીકતો રજૂ કરવા માંગીએ છીએ. દરેક ભારતીય ઉદ્યોગની જેમ, રિલાયન્સનો વિકાસ પણ એવા ભારતમાં થયો છે જે રોકાણ અને નવીનતાને આવકારે છે, પછી ભલે તે સ્થાનિક હોય કે આંતરરાષ્ટ્રીય."
જિયો પણ મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યું છે
જિયોની સફરનો ઉલ્લેખ કરતા રિલાયન્સે કહ્યું, "રિલાયન્સને ક્યારેય સ્પર્ધાથી ડર લાગ્યો નથી. અમે તેને એક સાચી કસોટી તરીકે જોઈએ છીએ કે કોણ ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ સેવા આપી શકે છે. 2016માં, જિયોએ ઝીરો ગ્રાહકો સાથે ભારતના અત્યંત સ્પર્ધાત્મક ટેલિકોમ બજારમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આજે, એક દાયકા પછી, જિયોએ ૫૩ કરોડથી વધુ ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ મેળવ્યો છે."
કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે સરકાર તમામ અરજદારો માટે સમાન પ્રક્રિયા અનુસરે છે. જિયોની પોતાની સેટેલાઇટ સેવાઓ પણ હાલમાં સરકારી મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે.
સરકારનું વલણ: ઈજારાશાહીને કોઈ સ્થાન નથી; સુરક્ષા સર્વોપરી છે
આ વિવાદ વચ્ચે, કેન્દ્રીય સંચાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ સરકારનું વલણ એકદમ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતના સેટેલાઇટ સંચાર ક્ષેત્રમાં કોઈપણ પ્રકારની ઈજારાશાહી (મોનોપોલી) થવા દેવાનો પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, સ્ટારલિંક સહિત ત્રણ મોટી કંપનીઓ હાલમાં કૉમર્શિયલ લાયસન્સ મેળવવાની હોડમાં છે. મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારત સેટેલાઇટ સેવાઓ માટેના ભાવ નિર્ધારણ માળખાને આખરી ઓપ આપવાની ખૂબ નજીક છે. જોકે, વ્યાવસાયિક કામગીરી શરૂ કરતા પહેલા, સ્ટારલિંક સહિત તમામ ઓપરેટરોએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લગતા કડક નિયમો અને શરતોનું પાલન કરવું પડશે.
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