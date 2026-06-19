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Reliance AGM Update: રિલાયન્સ Jioનો મહા-IPO, 27 કરોડ શેર બહાર પાડશે કંપની

રિલાયન્સ Jioનો મહા-IPO, 27 કરોડ શેર જાહેર કરશે કંપની.

મુકેશ અંબાણી
મુકેશ અંબાણી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 3:43 PM IST

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મુંબઇ: ભારતીય બિઝનેસ જગતમાંથી આ સમયે મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. દેશની સૌથી મોટી કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL)એ પોતાની ડિજિટલ અને ટેલિકોમ શાખા 'Jio પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડ'ના IPO માટે ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (DRHP)ને મંજૂરી આપી છે. કંપનીએ ભારતીય બજાર નિયમનકાર, SEBIને પણ દસ્તાવેજ ફાઇલ કર્યો છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 49મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) દરમિયાન ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ પોતે આ જાહેરાત કરી હતી.

અંબાણીએ આ પ્રસંગને સમગ્ર રિલાયન્સ પરિવાર અને તેના લાખો શેરધારકો માટે ખૂબ જ ભાવનાત્મક અને ઐતિહાસિક ક્ષણ ગણાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ IPO વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની ટેકનિકલ ક્ષમતાને સાબિત કરશે. અંબાણી પરિવારની આગામી પેઢી - ઇશા અંબાણી, આકાશ અંબાણી અને અનંત અંબાણી - આ સમગ્ર IPO પ્રોજેક્ટનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.

IPOની મુખ્ય વાતો

શેરબજારમાં આવનારા આ મેગા IPOના ભાગ રૂપે, Jio પ્લેટફોર્મ્સ ₹10ની ફેસ વેલ્યુ સાથે 27 કરોડ નવા ઇક્વિટી શેર જારી કરશે. આ શેરની કિંમત બુક-બિલ્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા યોગ્ય સમયે નક્કી કરવામાં આવશે. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આ ભારતીય કોર્પોરેટ ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો IPO સાબિત થઈ શકે છે.

રિલાયન્સે રેકોર્ડ નફો નોંધાવ્યો

મુકેશ અંબાણીએ બેઠક દરમિયાન 2025-26 નાણાકીય વર્ષ માટે પ્રભાવશાળી નાણાકીય પરિણામો પણ રજૂ કર્યા છે:

રેકોર્ડ કમાણી: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની કુલ આવક ₹11,75,919 કરોડની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચી છે, જે 9.8% નો વધારો દર્શાવે છે.

બમ્પર નફો: કંપનીનો ચોખ્ખો નફો 17.8% વધીને ₹95,754 કરોડ થયો છે.

મુખ્ય તાકાત: કંપનીની કુલ કમાણી (EBITDA)નો લગભગ અડધો ભાગ હવે ફક્ત રિટેલ અને ડિજિટલ સેવાઓ (Jio) બિઝનેસમાંથી આવે છે.

પેટન્ટની રેસમાં Jioએ વૈશ્વિક સ્તરે સફળતા મેળવી

Jioએ તેની ટેકનોલોજીકલ નવીનતાથી દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધી છે. વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશન (WIPO)ના અહેવાલને ટાંકીને, અંબાણીએ ખુલાસો કર્યો કે પેટન્ટ ફાઇલિંગની ગતિના સંદર્ભમાં Jio માત્ર એક વર્ષમાં 340મા સ્થાનથી 20મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. ટોચના 20માં સ્થાન મેળવનાર તે એકમાત્ર ભારતીય કંપની છે.

ભવિષ્ય માટે પાંચ મુખ્ય સંકલ્પ

મુકેશ અંબાણીએ Jioના આગામી તબક્કા માટે પાંચ વ્યૂહાત્મક પ્રતિબદ્ધતાઓની રૂપરેખા આપી છે:

2030 સુધીમાં સંપૂર્ણ 5G: 2030 સુધીમાં બધા Jio ગ્રાહકોને સંપૂર્ણ 5G નેટવર્ક પર શિફ્ટ કરવામાં આવશે.

Jio AirFiberનું વિસ્તરણ: દેશભરમાં દરરોજ 60,000થી વધુ નવા AirFiber કનેક્શન ઉમેરવામાં આવી રહ્યા છે. 90% કિસ્સાઓમાં, ઇન્સ્ટોલેશન 24 કલાકની અંદર પૂર્ણ થાય છે.

નાના ઉદ્યોગોનું ડિજિટાઇઝેશન: દેશભરના નાના વેપારીઓ અને વ્યવસાયોને 'JioPC' જેવી ટેકનોલોજી દ્વારા આધુનિક બનાવવામાં આવશે.

દરેક જગ્યાએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI): રિલાયન્સ તેના તમામ ગ્રાહક અને એન્ટરપ્રાઇઝ સેવાઓમાં ડીપ-ટેક અને AIને સામેલ કરશે.

ગ્લોબલ માર્કેટમાં એન્ટ્રી: ભારતમાં વિકસિત Jioની 5G અને સ્વદેશી ટેકનોલોજી હવે વિશ્વના અન્ય દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવશે.

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MUKESH AMBANI
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